- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'772,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,61 Prozent auf 39'005 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,54 Prozent auf 16'266 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 38'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2023: EBITDA 921 Mio Fr. (AWP-Konsens: 926 Mio) EBIT 769 Mio Fr. (AWP-Konsens: 775 Mio) Reinergebnis 617 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Dividende 12,70 Fr. (AWP-Konsens: 12,78 Fr.; VJ 12,60 Fr.) 2024: Insgesamt rückläufige Bauindustrie erwartet Sind für Chancen und Herausforderungen sehr gut gerüstet Wollen 2024 weitere Marktanteile gewinnen Wollen 2024 «hohe Margen» und «starken» Free Cashflow erzielen vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Sandoz 2023: Nettoumsatz 9647 Mio USD (AWP-Konsens: 9508 Mio) Core-EBITDA 1743 Mio USD (AWP-Konsens: 1786 Mio) Core-EBITDA-Marge 18,1 Prozent (AWP-Konsens: 18,6 Prozent) Core-Nettogewinn 953 Mio USD (AWP-Konsens: 1058 Mio) Umsatz Generika 7432 Mio USD (AWP-Konsens: 7364 Mio) Umsatz Biosimilars 2215 Mio USD (AWP-Konsens: 2118 Mio) Dividende 0,45 Fr. (AWP-Konsens: 0,44 Fr.) 2024: Wachstum Nettoumsatz im mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw Kern-EBITDA-Marge von etwa 20 Prozent erwartet CEO: Biosimilars dürften bis 2028 mind. 30 Prozent Umsatz beisteuern Sind dabei, Altlasten aufzuräumen Haben Kapazitäten für kritische Medikamente erhöht wg. Nachfrage Manchmal schwierig, auf Nachfrageänderungen voll zu reagieren Bei Biosimilars arbeiten wir mit unterschiedlichen Anbietern Bei Generika weiter einer der grössten Antibiotika-Hersteller Streben etwa 1 Prozent Wachstum via M&A an - Fokus auf eigene Strategie bekräftigt Mittelfristziele 2024-2028 will auch künftig 30-40 Prozent des Kerngewinns an Aktionäre ausschütten vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Swiss Re: SST-Quote per Anfang 2024 definitiv bei 306 Prozent Ökon. Eigenkapital (ENW) per Ende 2023 32,8 Mrd USD (VJ 31,1 Mrd) ENW-Wachstum je Aktie 2023 bei 10,8 Prozent beantragt die Wahl von Geraldine Matchett in den VR CEO Christian Mumenthaler verdient 2023 7,56 Mio Fr. (VJ: 6,18 Mio) - Adecco: David Price und Ariane Gorin stellen sich nicht zur Wiederwahl für VR nominiert Stefano Grassi als neues Mitglied für Verwaltungsrat - Also: Verwaltungsrat beruft künftige Konzernleitung Konzernleitung wird künftig aus Team von acht Personen bestehen - Autoneum 2023: Reingewinn 61,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,1 Mio) EBIT 106,9 Mio Fr. (VJ 35,4 Mio) EBIT-Marge 4,6 Prozent (VJ 2,0 Prozent) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Fr.) Inflationskompensation sorgte für bessere Profitabilität Business Group North America mit positiver EBIT-Marge 2024: Umsatz von 2,3 bis 2,5 Mrd Fr. EBIT-Marge von 4,5 bis 5,5 Prozent Cashflow im hohen oberen zweistelligen Mio-Bereich Martin Klöti für VR vorgeschlagen - Avolta-CEO: Asien-Geschäft sollte 20-25 Prozent statt 4 Prozent des Umsatzes ausmachen (FuW) - Flughafen Zürich: Passagierzahl Februar 2,02 Mio (+16,4 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Februar 99,2 Prozent rpt 99,2 Prozent von 2019 Umsatz Kommerz Februar +9,9 Prozent gg VJ auf 41,9 Mio Fr. - Fundamenta Real Estate 2023: Nettomietertrag 41,0 Mio Fr. (VJ 40,9 Mio) EBIT 19,8 Mio Fr (VJ 31,6 Mio) Reingewinn 8,3 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) Neubewertungen -10,0 Mio Fr (VJ 3,9 Mio) Reingewinn (exkl. NB) 20,3 Mio Fr. (VJ 19,9 Mio) Dividende 0,55 Fr. (VJ 0,55 Fr.) 2024: Wohnungsmarkt bleibt widerstandsfähig Ramona Lindenmann zur Wahl in den VR vorgeschlagen - Kudelski IoT schliesst Partnerschaft mit Infineon für Smart-Home-Sicherheit - Kuros 2023: Produktumsatz 33,6 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Reinergebnis -13,73 Mio Fr. (VJ -14,6 Mio) Flüssige Mittel 14,21 Mio Fr. (H1: 22,04 Mio) 2024: Erstmals positiver adj. EBITDA erwartet - Medacta 2023: Adj. EBITDA 134,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 139,8 Mio) Adj. EBITDA-Marge 26,3 Prozent (AWP-Konsens: 27,4 Prozent) Reingewinn 47,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 60,4 Mio) Dividende 0,55 Fr. (AWP-Konsens: 0,67 Fr.) 2024: Umsatzwachstum von 13-15 Prozent zu konstanten Wechselkursen erwartet Adj. EBITDA-Marge +50 Bps zu konstanten Wechselkursen erw. - Orior 2023: Reingewinn 24,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,1 Mio) Dividende 2,51 Fr. (AWP-Konsens: 2,54 Fr.) 2024: Organische Umsatzsteigerung und Verbesserung EBITDA-Marge erw Organische Umsatzsteigerung von 1,5 bis 2,5 Prozent erwartet Organisches Wachstum von 1,5 bis 2,5 Prozent erwartet EBITDA-Marge von 9,3 bis 9,5 Prozent erwartet Verbesserung der EBITDA-Marge auf 9,3 bis 9,5 Prozent erwartet Bis 2025 weiter org. Wachstum von 2-4 Prozent erw. - EBITDA-Marge über 10 Prozent Mindestens gleichbleibende absolute Dividende für nächsten Jahre Felix Burkhard und Patrick Müller neu in VR vorgeschlagen Ziel der jährlichen Steigerung des absoluten EBITDA gilt nicht mehr Finanzchef Andreas Lindner tritt per Anfang 2025 zurück - Peach Property: Gerald Klinck wird neuer CEO Ankeraktionäre zeichnen 1,93 Mio. neue Aktien aus Kapitalband - Rieter 2023: EBIT 101,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,7 Mio) EBIT-Marge 7,2 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Reinergebnis 74,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,1 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,02 Fr.) 2024: Umsatz von rund 1 Mrd Fr. Positive EBIT-Marge von bis zu 4 Prozent Erwarten Steigerung der Nachfrage in den nächsten Monaten Sind mit Performance-Programm «Next Level» auf Kurs vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - SF Urban 2023: Reingewinn 0,3 Mio Fr. (VJ 26,8 Mio) Reinergebnis exkl. NB 15,0 Mio Fr. (VJ 14,7 Mio) EBIT 5,0 Mio Fr. (VJ 41,3 Mio) Liegenschaftsertrag 29,8 Mio Fr. (VJ 28,4 Mio) Leerstandsquote 1,26 Prozent (VJ 1,51 Prozent) Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,60 Fr.) 2024: SF Urban 2024:erwarten höhere Mietzinseinnahmen rechnen mit Mererträgen von rund 900'000 Fr. - Stadler 2023: Umsatz 3609 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3781 Mio) Auftragseingang 6803,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6841 Mio) EBIT 183,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206 Mio) EBIT-Marge 5,1 Prozent (AWP-Konsens: 5,4 Prozent) Reingewinn 138,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138 Mio) Auftragsbestand 24'414,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24'436 Mio) Dividende 0,90 Fr. (AWP-Konsens: 0,90 Fr.; VJ 0,90 Fr.) 2024: Umsatz 3,5 bis 3,7 Mrd CHF erwartet Vergleichbare EBIT-Marge wie 2023 erwartet Investitionen von rund 200 Mio Fr. erwartet Markantes Umsatz- und Ergebniswachstum bis 2026 erwartet 2025: Umsatz von 4,0-4,2 Mrd und EBIT-Marge von ca. 7 Prozent erwartet Investitionen von rund 200 Mio Fr. erwartet 2026: Umsatz von 5,0-5,5 Mrd und EBIT-Marge von 7-8 Prozent erwartet Festhalten an Dividende von rund 60 Prozent des Konzernergebnisses Stadler Mittelfristig EBIT-Marge von 8-9 Prozent erreichbar unter normalen Umständen vorbörsliche Indikation -4,4 Prozent - V-Zug 2023: Nettoumsatz 585,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 594,5 Mio) EBIT 16,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,4 Mio) EBIT-Marge 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 2,9 Prozent) Reinergebnis 11,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,1 Mio) Wie im Vorjahr Verzicht auf Dividende 2024: Keine Verbesserung Konsumentenverhalten erwartet weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld erwartet Mittelfristziele bestätigt Marcel Feurer zum Chief Swiss Market Officer und GL-Mitglied ernannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Galderma: Kotierung und der erster Handelstag voraussichtlich am 22. März Free Float im Bereich 20,8 bis 22,1 Prozent erwartet Galderma setzt Preis für IPO bei 49 - 53 Fr./Aktie fest Marktkapitalisierung zwischen 11,8 und 12,6 Mrd Fr. erwartet - SIX 2023: Betriebsertrag 1,53 Mrd Fr. (VJ 1,49 Mrd) Reinergebnis -1006,2 Mio Fr. (VJ +185,0 Mio) Dividende 5,20 Fr. (VJ 5,10 Fr.) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Fidelity Funds SICAV meldet Anteil von 6,04 Prozent - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von 3,018 Prozent - DocMorris: JPMorgan Chase & Co. meldet Anteil von 16,495 Prozent/6,462 Prozent - Leonteq meldet Eigenanteil von 6,919 Prozent/4,81 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Sandoz: BMK Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) - Autoneum: Conf. Call Ergebnis 2023 (10.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Conf. Call Ergebnis 2023 (15.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call Ergebnis 2023 (13.00 Uhr) - Orior: Conf. Call Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Rieter: MK/Conf. Call Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - Stadler Rail: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - V-Zug: BMK Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) Donnerstag: - Swiss Life: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2023 - Crealogix: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis 2023 - Swiss Steel: Ergebnis 2023 - Swissquote: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2023 (nachb. US; Conf. Call 15.3./13.00) - GV: Dätwyler (17.00 Uhr) Freitag: - StarragTornos: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (13.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2024 (Donnerstag) - Seco: OECD Länderbericht 2023 zur Schweiz (Donnerstag, MK 10.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Industrieproduktion 1/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3. erw.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.03: - Roche (9,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9593 - USD/CHF: 0,8776 - Conf-Future: -80 BP auf 149,00 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,709 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,66 Prozent auf 11'762 Punkte - SLI (Dienstag): +0,81 Prozent auf 1'922 Punkte - SPI (Dienstag): +0,64 Prozent auf 15'343 Punkte - Dax (Dienstag): +1,23 Prozent auf 17'965 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,74 Prozent auf 8'087 Punkte

awp-robot/sw/uh