STIMMUNG - An der Schweizer Börse stehen die Zeichen am Donnerstag auf Marschhalt. Laut den vorbörslichen Indiktionen dürfte der SMI moderat im roten Bereich eröffnen, nachdem es zuletzt sechs Tage in Folge aufwärts ging. Ein grosser Bremsklotz für den hiesigen Markt ist der Dividendenabgang beim Schwergewicht Roche. - SMI vorbörslich: -0,42 Prozent auf 11'741,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 39'043 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,54 Prozent auf 16'178 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,29 Prozent auf 38'807 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2023: Reingewinn 1111 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1119 Mio) Dividende 33,00 Fr. (AWP-Konsens: 32,95 Fr.; VJ 30,00 Fr.) Fee-Ergebnis 664 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754 Mio) Prämien 19841 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20'767 Mio) Betriebsergebnis 1497 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1592 Mio) Contractual Service Margin 15,4 Mrd Fr. (Juni: 15,9 Mrd) Direkte Anlagerendite bei 2,8 Prozent (VJ 2,5 Prozent) Wertveränderungen bei Immobilien belasten mit 1,0 Mrd Fr. Eigenkapital 7499 Mio Fr. (VJ 8414 Mio) 2024: Erwarten Eigenkapitalrendite über dem Zielband von 10-12 Prozent Finanzziele werden erreicht oder übertroffen Schweiz-CEO Leibundgut tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück Roman Stein übernimmt Leitung des Schweiz-Geschäfts definitiv vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Nestlé wehrt sich gegen Vorwürfe von britischen Aktionärsaktivisten - Morphosys-Übernahmeprozess durch Novartis läuft - SGS verlängert Vertrag mit Kamerun - Asmallworld 2023: Umsatz 21,2 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) EBITDA 2,1 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) Reingewinn 1,53 Mio Fr. (VJ 1,45 Mio) 2024: EBITDA dürfte wegen Wachstumsinitiative tiefer ausfallen Umsatzanstieg auf 23 bis 25 Mio Fr. erwartet EBITDA von 1,0 bis 1,2 Mio Fr. erwartet - Meyer Burger 2023: Reinergebnis -291,9 Mio Fr. (VJ -69,9 Mio) EBITDA -163,6 Mio Fr. (VJ -34,6 Mio) Umsatz 135,04 Mio Fr. (VJ 147,2 Mio) EBITDA -163,59 Mio Fr. (VJ -34,6 Mio) EBITDA ohne Einmaleffekte bei -111,9 Mio Fr. Reinergebnis -291,94 Mio Fr. (VJ -69,9 Mio) 2024: Modulproduktion in Goodyear bis Ende Q2 2024 in Betrieb Hochlauf Zellproduktion in Colorado startet um Jahresende Grösster Kunde DESRI will sich an Kapitalerhöhung beteiligen Modulproduktion am Standort Freiberg Mitte März eingestellt Produktionsstopp sollte am April zu sign. Einsparungen führen VR Katrin Wehr-Seiter aus persönlichen Gründen zurückgetreten CEO: Unterstützung von Desri bei Kapitalerhöhung entscheidend Schliessung des Werks in Freiberg derzeit alternativlos Europa erkennt strategische Bedeutung v. Solarenergie nicht Müssen die Schliessungspläne daher weiter fortführen USA haben strategische Bedeutung von Solarindustrie erkannt Noch unklar, bis wann EBTIDA von 250 Mio in USA erreicht Pos. Cashflow in USA dürfte ab 2026 generiert werden Weitere Details zu Kapitalerhöhung folgen in nächsten Tagen - Swiss Steel 2023: Umsatz 3244,2 Mio EUR (VJ 4051,4 Mio) Adj. EBITDA 40,9 Mio EUR (VJ 217,0 Mio) Konzernergebnis -294,8 Mio EUR (VJ 9,4 Mio) EBIT -199,8 Mio EUR (VJ 73,0 Mio) 2024: Allmähliche Verbesserung der Erträge im ersten Halbjahr Erwarten stärkere zweite Jahreshälfte Setzen Restrukturierung nach Kapitalerhöhung fort Kapitalerhöhung 300 Mio EUR, neue Finanzierungsvereinbarungen Kapitalerhöhung abgesichert durch BigPoint UEK erteilt BigPoint Ausnahme bei Kapitalerhöhung Haefner von Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugt Bigpoint will nach Kapitalerhöhung in VR einziehen Konzentrieren uns auf rentable Teilnahme an den Märkten Angekündigter Verkauf von Ascometal-Teilen noch nicht erfolgt - Swissquote 2023: Reinergebnis 217,63 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222 Mio) Dividende 4,3 Fr. (AWP-Konsens: 3,67 Fr.; 2022: 2,20 Fr.) Nettoertrag 531 Mio Fr. (VJ 408 Mio) Vorsteuergewinn 255 Mio Fr. (VJ 186 Mio) 2024: Ziel Nettoertrag 595 Mio Fr. und Vorsteuergewinn 300 Mio Im Vergleich zu 2023 dürfte der Netto-Zinsertrag steigen Bestätigen mittelfristiges Ziel für 2025 Vorsteuergewinn 350 Mio Angestrebte Ausschüttungsquote von generell 30 Prozent bleibt hat per 1. März 2024 Optimatrade Investment Partners übernommen vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - TX Group 2023: Umsatz 982,5 Mio Fr. (VJ 925,2 Mio) EBIT b.PPA 122,6 Mio CHF (VJ 56,0 Mio) EBIT 71 Mio CHF (VJ 5,9 Mio) Bereinigter EBIT 143,6 Mio CHF (VJ 100,1 Mio) Dividende 2,00 Fr. plus Sonderdividende 4,20 (VJ 4,50 Fr.) Gewinn 60,4 Mio CHF (VJ -4,0 Mio) Sandro Macciacchini verlässt die Christoph Marty wird CEO von Goldbach Auf VR für Goldbach, Tamedia und 20 Minuten wird verzichtet - Swiss Prime Site übernimmt Immobiliensparte der Fundamenta Group Transaktion wird zu 75 Prozent in bar und zu 25 Prozent in Aktien bezahlt vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Avolta erhält Neunjahres-Vertrag für 26 Geschäfte an Istanbuler Flughafen - Implenia erhält Auftrag für Autobahnring um Bremen - LUKB erzielt ausserordentlichen Erfolg aus SPS/Fundamenta-Transaktion - Pierer schlägt Dividende von 0,50 Euro pro Aktie vor - Santhera-Partner Catalyst lanciert Agamree in den USA - SHL: CEO Erez Nachtomy tritt Mitte Juni 2024 zurück - Züblin: Rücktritt von Roland Friederich als CEO/CFO per Ende September NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Clientis-Gruppe 2023: Gruppengewinn 69,6 Mio Fr. (VJ 63,9 Mio) - Glencore-Investor will Rückzug der Pläne zur Abspaltung des Kohlengeschäfts PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,436 Prozent - Calida: Veraison SICAV in Liquidation meldet Anteil von 7,431 Prozent - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 19,344 Prozent - Ina Invest: Max Roessler meldet Anteil von 7,333 Prozent - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von 3,009 Prozent - R&S: Veraison SICAV in Liquidation/Weitere Founder melden Anteil von 12,2 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - Swissquote: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - TX Group: BMK 2023 (9.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2023 (nachb. US; Conf. Call 15.3./13.00) - GV: Dätwyler (17.00 Uhr) Freitag: - Interroll: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (13.00 Uhr) Montag: - GV: Meyer Burger aoGV zu Kapitalerhöhung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2024 (08:30) - Seco: OECD Länderbericht 2023 zur Schweiz (Donnerstag, MK 10.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2024 (Freitag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 2/24 (13:30) Erzeugerpreise 2/24 (13:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13:30) Lagerbestände 1/24 (15:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3. erw) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Roche (9,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8799 - Conf-Future: +2 BP auf 149,02 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,724 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 11'790 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,45 Prozent auf 1'931 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 15'392 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 17'961 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,47 Prozent auf 8'138 Punkte

