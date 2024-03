STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind negativ. Die am Vortag veröffentlichten und unerwartet stark gestiegenen US-Produzentenpreise hatten den Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung einen herben Dämpfer verpasst. Zudem könnte es am heutigen Hexensabbat, dem grossen quartalsweisen Eurex- Verfall, auch zu Gewinnmitnahmen kommen. - SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 11'706,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,35 Prozent auf 38'906 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,30 Prozent auf 16'129 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,26 Prozent auf 38'708 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom unterschreibt Kaufvertrag für Vodafone Italien legt Vodafone Italien mit Breitbandtochter Fastweb zusammen Kaufpreis 8,0 Mrd Euro Synergien von 600 Mio Euro pro Jahr ab 2029 Kombinierter Umsatz von 7,3 Milliarden Euro in Italien Kombinierter EBITDA nach Leasing von 2,4 Mrd Euro in Italien Dividende soll ab 2026 von 22 auf 26 Fr. je Aktie steigen CEO: Keine Pläne zum Kauf anderer Telekomanbieter in anderen Ländern CFO: Einmalige Integrationskosten von 750 Mio EUR in ersten 3 Jahren Fokus auf Schweiz ungebrochen hoch - Netzausbauziele unveränd. Erwarten keine Auswirkungen auf Mitarbeiter in der Schweiz Privatisierung der Swisscom ist ein politischer Entscheid Nehmen keine Stellung zu einer Privatisierung der Swisscom Bundesrat: Geschäfte Schweiz und Italien müssen getrennt bleiben Vorgabe bleibt: Keine Grundversorgungsaufträge im Ausland vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Holcim: Aktienrückkauf über 1 Milliarde Franken startet am 18. März - Zurich: Dame Alison Carnwath verlässt den Verwaltungsrat (HEADLINE) CEO Mario Greco hat 2023 Lohn von 9,8 Mio Fr. erhalten - Interroll 2023: EBITDA 106,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,7 Mio) EBITDA-Marge 19,1 Prozent (AWP-Konsens: 18,8 Prozent) EBIT 83,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,7 Mio) EBIT-Marge 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 14,8 Prozent) Reingewinn 66,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,2 Mio) Dividende 32,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,39 Fr.; VJ 32,00 Fr.) 2024: Talsohle des Abschwungs erricht Allgemeine Verbesserung der Marktbedingungen erwartet - Groupe Minoteries 2023: Umsatz 148,2 Mio Fr. (VJ: 145,0 Mio Fr.) Dividende 11,00 Fr. (VJ 11,00 Fr. + 4 Fr. ao Div.) Reingewinn 6,3 Mio (VJ: 7,3 Mio Fr.) - Molecular Partners 2023: Umsatz 7,0 Mio Fr. (VJ: 189,6 Mio) Operativer Verlust von 61,1 Mio Fr. (VJ: +116,6 Mio) Reinergebnis -62,0 Mio Fr. (VJ: +117,8 Mio) 2024: Operative Ausgaben von 70-80 Mio Fr. erwartet Liquide Mittel per Ende Dez. 186,9 Mio Fr. (VJ 249,1 Mio) Liquiditätsreserven reichen bis weit ins Jahr 2026 - Perrot Duval 9 Mte: Verlust 1,3 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Umsatz 13,6 Mio Fr. (VJ: 10,3 Mio) 2023/24: Erw. Umsatz von 18 Mio Fr. & «ausgeglichenes» Ergebnis - StarragTornos 2023: EBIT 46,4 Mio Fr. (VJ 29,6 Mio) Reinergebnis 32,4 Mio Fr. (VJ pro-forma: 20,8 Mio) Pro-forma Nettoumsatz 564,7 Mio Fr. (Vj 499,0 Mio) Pro-forma Auftragseingang 528,7 Mio Fr. (Vj 589,9 Mio) Dividende 2,50 Fr. Geben zu 2024 aufgrund Unsicherheiten keine Guidance ab Streben mittelfristig jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent an Wollen mittelfristig EBIT-Margin von über 8 Prozent erzielen Verwaltungsräte Frôté und Rollier treten nicht mehr zu Wahl an - Cembra verstärkt Geschäftsleitung mit Sandra Babylon und Christian Stolz - EEII erhält Überbrückungsfinanzierung - EFG zahlt 3,74 Mio USD wegen Verletzung von US-Finanzgesetzen - Newron einigt sich mit Europäischer Investitionsbank auf Zahlungsaufschub erhält Zeichnungsvereinbarung für bis zu 2 Millionen Aktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti macht 2023 trotz höherem Umsatz etwas weniger Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva: Folio Funds Ltd meldet Anteil von 7,375 Prozent PRESSE FREITAG - Partners Group erwägt Verkauf von Assets im Wert von über 5 Mrd. (BBG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Interroll: BMK Ergebnis 2023 (9.00 Uhr) - StarragTornos: BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (13.00 Uhr) Samstag: - Hypi Lenzburg: GV Montag: - Meyer Burger: aoGV Kapitalerhöhung Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2023 - Vetropack: Ergebnis 2023 (BMK 10.15 Uhr) GV: Schindler (14.30 Uhr), SPS (16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar 2024 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2024 (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Dienstag) Ausland: - US: Empire State Index 3/24 (13.30 Uhr) Im- und Exportpreise 2/24 (13.30 Uhr) Industrieproduktion 2/24 (14.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 2/24 (14.15 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (vorläufig, 15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3. erw) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.03: - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8848 - Conf-Future: +13 BP auf 149,15 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,702 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,59 Prozent auf 11'721 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,41 Prozent auf 1'923 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,12 Prozent auf 15'373 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,11 Prozent auf 17'942 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 8'161 Punkte

