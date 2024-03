- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 11'599,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,20 Prozent auf 38'790 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,82 Prozent auf 16'103 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,66 Prozent auf 40'004 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2023: Erträge 1945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2094 Mio) EBIT 1193 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1256 Mio) IFRS Reingewinn 1003 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1085 Mio) Dividende 39,00 Fr. (AWP-Konsens: 38,88 Fr.) Verkäufe auf tiefstem Level seit Finanzkrise 2024: Erwartete Kapitalzusagen von 20 bis 25 Mrd USD bestätigt Zuversichtlich, Performance Fees von 20 Prozent-30 Prozent zu erzielen CEO: Wachsende Assets-Pipeline stimmt für 2024 zuversichtlich Sehen mittelfristig für Performance Fees Potenzial von 25-40 Prozent bestätigt mittelfristiges EBIT-Margenziel von rund 60 Prozent vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Kühne+Nagel übernimmt Kontraktlogistik für Hautpflegemarke Mustela - Lindt & Sprüngli schliesst Rückkauf eigener Aktien und PS ab - GF 2023: Auftragseingang 3938 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3937 Mio) Umsatz 4026 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4013 Mio) EBIT 365 Mio Fr. (AWP-Konsens: 365 Mio) EBIT-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 9,1 Prozent) Reingewinn 235 Mio Fr. (AWP-Konsens: 258 Mio) Dividende 1,30 Fr. (AWP-Konsens: 1,30 Fr.; 2022: 1,30 Fr.) 2024: gut positioniert, um von langfristigen Megatrends zu profitieren erwarten weiteres organisches Wachstum Uponor-Intergration wird die Umsetzung der Strategie 2025 beschleunigen GF "Strategie 2025: Zielkorridor für EBIT-Marge bei 10-12 Prozent angestrebt Umsatzziel wird auf 5-5,5 von 4,4-5 Mrd Franken erhöht Ebitda-Marge von 13-15 Prozent und ROIC von 20-24 Prozent angestrebt vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Newron 2023: Nettoergebnis -16,2 Mio EUR (VJ -17,5 Mio) Liquide Mittel 12,6 Mio EUR (H1: 17,1 Mio; Ende 2022: 22,8 Mio) Liquide Mittel reichen bis weit ins Jahr 2025 - SoftwareOne: Timo Ihamuotila und Isabelle Romy treten nicht mehr für VR an VR schlägt Till Streichert als neues Mitglied vor - Vetropack 2023: Umsatz 898,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 982,1 Mio) EBIT 91,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110,7 Mio) EBIT-Marge 10,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,3 Prozent) Reingewinn 63,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 79,0 Mio) Dividende 1 Fr. (AWP-Konsens: 1,38 Fr.; VJ 1,00 Fr.) 2024: Nachfrage wird sich «langsam erholen» Deutliche Minderauslastung der Kapazitäten erwartet Erw. trotz Volumensteigerung tiefere Nettoerlöse als 2023 Stehen vor herausforderndem Geschäftsjahr - Cosmo: Akne-Creme Winlevi erhält Zulassung in Australien - Meyer-Burger-Aktionäre stimmen Bezugsrechtsemission zu - Obseva: Catarina Edfjäll scheidet aus dem Verwaltungsrat aus - Polypeptide-Verwaltungsrätin Dorothee Deuring tritt aus VR aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Februar zum VM real +0,2 Prozent, nominal +0,1 Prozent (saisonbereinigt) Importe Februar zum VM real +3,8 Prozent, nominal +2,9 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Februar 2,2 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Uhrenexporte Febuar unbereinigt 2,15 Mrd. Fr. (nom. -3,8 Prozent gg VJ) Uhrenexporte fallen im Febuar in China gegenüber Vorjahr um 25 Prozent zurück Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Global Alpha Capital Management Ltd. meldet Anteil von 3,054 Prozent - Martin Haefner meldet Anteil von 134,112 Prozent; Swiss Steel Holding AG 0,008 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 6,625 Prozent - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,004 Prozent/26,041 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,017 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 134,112 Prozent; Swiss Steel 0,008 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: BMK 2023 (09.00 Uhr) - Georg Fischer: BMK 2023 (10.00 Uhr) - Vetropack: BMK 2023 (10.15 Uhr) - Newron: Conf. Call 2023 (15.00 Uhr) - GV: Schindler (14.30 Uhr), SPS (16.00 Uhr) Mittwoch: - Cosmo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr/Investorentag 15.00 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), CPH (15.30 Uhr), Novavest (09.30 Uhr) Donnerstag: - Swatch BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - DocMorris: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis 2023 (Webcast 10.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2023 (Conf. Call. 11.00 Uhr) - R&S: Vorabzahlen 2023 - Warteck Invest: Ergebnis 2023 - GV: ABB (10.00 Uhr), Givaudan (10.30 Uhr), Also (14,30 Uhr), BB Biotech (15.00 Uhr), Oerlikon (09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (09.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 3/24 (11.00 Uhr) - ZO: Arbeitskosten Q4/24 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 2/24 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 21.03: - Schindler (5,00 Fr.) per 22.03: - Bellevue (1,15 Fr.) - CPH (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9663 - USD/CHF: 0,8891 - Conf-Future: -10 BP auf 148,90 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,764 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,45 Prozent auf 11'624 Punkte - SLI (Montag): -0,46 Prozent auf 1'905 Punkte - SPI (Montag): -0,45 Prozent auf 15'259 Punkte - Dax (Montag): -0,02 Prozent auf 17'933 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,16 Prozent auf 8'148 Punkte

awp-robot/sw/uh