STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag nach einigen zuletzt freundlichen Tagen ein ruhiger Wochenschluss ab. Vor allem am Vortag hatte die überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Kurse noch nach oben getrieben. - SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 11'699,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 39'781 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,20 Prozent auf 16'402 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,18 Prozent auf 40'888 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB plant weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1 Milliarde US-Dollar Programm voraussichtlich im April 2024 lanciert Laufzeit bis 31. Januar 2025 Zusätzl. bis Ende Jan 2025 10 Mio Aktien zurückkaufen für Aktienpläne In abgeschlossenem Programm Rückkauf von 21,4 Mio Titel für 0,83 Mrd USD vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Novartis Kanada zeigt sich enttäuscht über Behördenurteil zu Leqvio - CFT 2023: Betriebsgewinn 127,7 Mio Fr. (VJ 94,2 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 94,4 Mio Fr. (VJ 89,1 Mio) Dividende 6,00 Fr. (VJ 5,50 Fr.) Betriebsgewinn inkl. JV 127,7 Mio Fr. (VJ 117,4 Mio) Betriebsgewinn IFRS 105,5 Mio Fr. (VJ 94,2 Mio) 2024: Wachstum seit Jahresbeginn zu konstanten Währungen Christophe Hémon zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert Eric Solvet verlässt den VR und übernimmt eine exekutive Führungsrolle - Evolva publiziert Liquidationszwischenabschluss Verbleibender Bargeldbestand 5,8 Mio Fr. Kurzfristige Forderungen von 4,0 Mio Fr. Kurz- und langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 3,5 Mio Fr. Eigenkapital beläuft sich auf CHF 5,6 Millionen Abschluss + Ausschüttung von Liquidationsdividende für Q1 '26 geplant Liquidationsdividende Bandbreite von 0,77 bis maximal 2,26 Fr. - Avolta gewinnt 6-Jahres-Vertrag für Flughafen Maceió-Zumbi dos Palmares - Idorsia: CMO Guy Braunstein geht in Pension; Antonio Olivieri übernimmt - Relief schliesst US-Lizenz- und Liefervereinbarung mit Eton Pharma ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einfuhrpreise Jan 0,0 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,4) Einfuhrpreise Jan -5,9 Prozent GG Vorjahr (Prognose -7,5) GB: Detailhandelsumsatz Feb 0,0 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,4) Detailhandelsumsatz Feb -0,4 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,094 Prozent/6,654 Prozent; UBS Group AG 20,328 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,042 Prozent - Kardex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - Leonteq: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 5,015 Prozent - Meyer Burger: Div. Beteiligungsmeldungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,025 Prozent - Spexis: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 19,972 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Galderma Pharma SA: IPO - 1. Handelstag (ab 09.00 Uhr) - GV: EFG International (14.00 Uhr) Montag: - Epic: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Belimo (17.30 Uhr) Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Baloise: Ergebnis 2023 (BMK 9.15 Uhr) - Skan: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (09:00) - KOF: Consensus Forecast (Montag) - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Dienstag) Ausland: - DE; Ifo-Geschäftsklima 3/24 (10:00) S&P Ratingergebnis Deutschland SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag HEUTE) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bellevue (1,15 Fr.) - CPH (4,00 Fr.) per 25.03: - ABB (0,87 Fr.) - Givaudan (68,00 Fr.) - Also (4,80 Fr.) - Basler KB (3,25 Fr.) - BB Biotech (2,00 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9736 - USD/CHF: 0,8985 - Conf-Future: +79 BP auf 150,32 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,679 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,73 Prozent auf 11'704 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,09 Prozent auf 1'926 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,84 Prozent auf 15'377 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,91 Prozent auf 18'179 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 8'180 Punkte

awp-robot/sw/kw