- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 11'623,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,77 Prozent auf 39'476 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,16 Prozent auf 16'429 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,16 Prozent auf 40'414 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé wegen Wasser-Reinigungsverfahren weiter im Fokus von NGO - Epic Suisse 2023: Mietertrag 65,33 Mio Fr. (VJ 61,5 Mio) EBITDA 42,66 Mio Fr. (VJ 44,0 Mio) Leerstand 4,6 Prozent (H1 4,4 Prozent) Neubewertungen -9,72 Mio Fr. (VJ 0,9 Mio) Reingewinn 17,63 Mio Fr. (VJ 56,4 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,00 Fr.) 2024: Robuste Mietzinseinnahmen vergleichbar zu 2023 erwartet - Swiss Steel: Spuhler-Vertreter im VR erklären sofortigen Rücktritt Rücktritt im Zshg mit Nicht-Beteiligung an Kapitalerhöhung VR besteht nun noch aus 5 Mitgliedern, was ausreichend ist - Avolta betreibt bald zahlreiche Lebensmittelläden am Flughafen Köln/Bonn - Cembra-CEO bekräftigt Dividendenpolitik und will weiter wachsen (Inti Cash) - Flughafen Zürich: Verhandlungen über Gebührenordnung im kommenden Jahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bei Viseca hat sich 2023 das Wachstum etwas abgeflacht - Delegierte wählen verkleinerte Migros-Verwaltung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,433 Prozent - Idorsia meldet Eigenanteil von 4,825 Prozent/36,104 Prozent - Jungfraubahn: Epicea AG in Liquidation meldet Anteil von 4,398 Prozent - Meyer Burger: Blackrock meldet Anteil von 4,83 Prozent; Petr Kondrashev 91,264 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 3,062 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - Spexis: Spexis AG meldet Anteil von <3 Prozent/16,687 Prozent - Temenos: Deutsche Bank AG meldet Anteil von <3 Prozent - UBS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,035 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Epic: Conf. Call Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) - GV: Belimo (17.30 Uhr) Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Baloise: Ergebnis 2023 (BMK 9.15 Uhr) - Skan: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - GV: Sika (16.00 Uhr), SGS (14.00 Uhr), DKSH (10.00 Uhr), Implenia (10.00 Uhr), Mobimo (17.00 Uhr), Mittwoch: - Accelleron: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.30 Uhr) - GAM: Ergebnis 2023 - Investis: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis 2023 (definitiv) - Vaudoise: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - GV: Swisscom (13.30 Uhr), Huber+Suhner (16.30 Uhr), Intershop (16.00 Uhr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Consensus Forecast (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Dienstag) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: CFNA-Index 2/24 (13.30 Uhr) - Neubauverkäufe 2/24 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,87 Fr.) - Givaudan (68,00 Fr.) - Also (4,80 Fr.) - Basler KB (3,25 Fr.) - BB Biotech (2,00 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) per 26.03: - EFG International (0,55 Fr.) - SPS (3,40 Fr.) per 27.03: - Belimo (8,50 Fr.) per 28.03: - Sika (3,30 Fr.) - DKSH (2,25 Fr.) - Implenia (0,60 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,8976 - Conf-Future: +60 BP auf 150,79 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,631 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,44 Prozent auf 11'652 Punkte - SLI (Freitag): -0,62 Prozent auf 1'914 Punkte - SPI (Freitag): -0,46 Prozent auf 15'307 Punkte - Dax (Freitag): +0,15 Prozent auf 18'206 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,12 Prozent auf 8'152 Punkte

awp-robot/sw/