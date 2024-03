- SMI vorbörslich: unver. auf 11'680,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,08 Prozent auf 39'282 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,42 Prozent auf 16'316 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,90 Prozent auf 40'763 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS beendet Vereinbarungen mit Apollo für früheres CS-Geschäft Letzter Schritt zur Ausgliederung des CS-Geschäfts Securitized Products Apollo erwirbt Finanzierungsfazilitäten in Höhe von 8 Mrd USD von UBS Credit Suisse rechnet mit Nettoverlust von rund 0,9 Mrd USD Damit endet Management-Agreement mit Apollo rechnet in Q1 mit Nettogewinn von rund 0,3 Mrd USD aus Vertragsabschluss vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - ABB: Chef Antriebstechnik Tarak Mehta verlässt Konzern - Roche: Cobas-Malariatest bei Blutspendern erhält FDA-Zulassung - Accelleron 2023: Umsatz 914,9 Mio USD (AWP-Konsens: 896,1 Mio) Operative EBITA-Marge 24,4 Prozent (AWP-Konsens: 23,7 Prozent) Reingewinn 110 Mio USD (AWP-Konsens: 101,1 Mio) Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,80 Fr.) Operativer EBITA 223,1 Mio USD (AWP-Konsens: 212,5 Mio) 2024: Organisches Umsatzwachstum in LW von 4-6 Prozent erwartet EBITA-Marge von rund 24,5 Prozent erwartet Abspaltung von ABB vollständig und nach Plan abgeschlossen vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - GAM 2023: IFRS-Konzernergebnis -82,1 Mio Fr. (VJ -290,0 Mio) Operatives Vorsteuerergebnis -49,5 Mio Fr. (VJ -42,8 Mio) Verwaltete Vermögen IM Ende 2023 19,3 Mrd Fr. (1.1.23: 23,2, Mrd) Geldabflüsse Investment Management 4,7 Mrd Fr (2022: -2,6 Mrd) Kapitalerhöhung wird vollständig von Rock Investment gezeichnet Drei «erfahrene Kandidatinnen» sollen für den VR nominiert werden Dividendenverzicht beantragt wird an GV im Mai Kapitalerhöhung von bis zu 100 Mio Fr. beantragen - Investis 2023: 2023: EBITDA vor NB 50,1 Mio Fr. (VJ 53,5 Mio) Reinergebnis -5,4 Mio Fr. (VJ 151,8 Mio) Reingewinn vor NB 35,5 Mio Fr. (VJ 93,8 Mio) Mietertrag 53,08 Mio Fr. (VJ 57,8 Mio) Dividende 2,5 Fr. (VJ 2,50 Fr.) 2024: Normalisierung des Marktes erwartet Anstieg Marktmieten in Genfersee-Region erwartet Erwarten sehr gutes operatives Ergebnis - Pierer Mobility 2024: Kosteneinsparungen im hohen zweistelligen Mio-Bereich Konsolidierungsjahr zeichnet sich ab bestätigt Zahlen 2023 und Ziele - Relief beruft am 26.4. aoGV ein - u.a. Anpassung Aktienkapital schlägt Kapitalherabsetzung vor - Nennwertreduktion 4.00 auf 0,10 Fr. schlägt P. de Svastich, G. Van Beek & Th. Elzinga zur Wahl in VR vor - Santhera: Chinas NMPA nimmt Vamorolon-Zulassungsantrag an Chinas NMPA erteilt Zulassungsantrag Status Priority Review - Swiss Steel: kann Werke in Frankreich nicht wie vorgesehen verkaufen Ascometal bricht Verkaufsverhandlungen über FR-Standorte ab Ascometal beantragt gerichtlich angeordnete Restrukturierung Keine negativen finanziellen Auswirkungen verbleibendes Geschäft - Ypsomed: verkauft Geschäft mit Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräten an MTD Investieren über 4 Jahre 100 Mio. Fr. in Autoinjektoren-Kapazitäten Pen-Nadel- und BGM-Geschäft erzielte Jahresumsatz von 52 Mio. Fr. fokussiert Diabetes-Geschäft noch stärker auf Insulinpumpenlösung vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - DKSH gewinnt ScanBox in Thailand als Kunden - Galderma-Börsengang: Mehrzuteilungsoption wurde vollständig ausgeübt - GLKB: Markus Heer als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Groupe E und Swissgrid planen 50-Millionen-Sanierung von Unterwerk Galmiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 21,495 Prozent - Epic: Swiss Finance & Property AG meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,001 Prozent - Tecan: Picet Asset Management SA meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - SGS-CEO erwartet viele Möglichkeiten für Übernahmen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Accelleron: Conf Call zu Ergebnis 2023 - Investis: Conf Call zu Ergebnis 2023 - GV: Huber+Suhner, Intershop, Swisscom Donnerstag: - Schlatter: Ergebnis 2023 - UBS: Publikation Geschäftsbericht - Aevis: Ergebnis 2023 - Aluflexpack: Ergebnis 2023 - MCH: Ergebnis 2023 - Varia US: Ergebnis 2023 - GV: Leonteq Freitag: - Karfreitag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer März (Donnerstag) Ausland: - FR Verbrauchervertrauen 3/24 (08.45 Uhr) - SE: SWE Zentralbank Zinsentscheid (09.30 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 3/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Belimo (8,50 Fr.) per 28.03: - Sika (3,30 Fr.) - DKSH (2,25 Fr.) - Implenia (0,60 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 0,9799 - USD/CHF: 0,9048 - Conf-Future: -34 BP auf 150,36 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,644 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,37 Prozent auf 11'680 Punkte - SLI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 1'915 Punkte - SPI (Dienstag): +0,28 Prozent auf 15'359 Punkte - Dax (Dienstag): +0,67 Prozent auf 18'384 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,40 Prozent auf 8'185 Punkte

awp-robot/sw/tv