- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'716,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,22 Prozent auf 39'760 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,51 Prozent auf 16'400 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,46 Prozent auf 40'168 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS 2023: Harte Kernkapitalquote (CET1) angepasst auf 14,4 Prozent statt 14,5 Prozent 2023: Konzernergebnis angepasst auf 27,8 Mrd USD statt 29,0 Mrd USD VR beantragt GV Schaffung von Wandlungskapital von max. 70'000'000 USD CEO Sergio Ermotti verdient für 9 Monate 2023 14,4 Mio Fr. Verwaltungsrat beantragt Schaffung von Wandlungskapital für AT1-Anleihen vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - ABB startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde USD - Aevis 2024: Wg. wirtschaftlicher Herausforderungenkein kein konkreter Ausblick 2023: EBITDA 40,4 Mio Fr. (VJ 130,0 Mio) Reinergebnis -41,9 Mio Fr. (VJ 61,8 Mio) Keine Dividende vorgschlagen (VJ 0,75 Fr.) - Aluflexpack 2023: Adj. EBITDA 48,6 Mio EUR (VJ 46,6 Mio) Adj. EBITDA-Marge 12,8 Prozent (VJ 13,0 Prozent) Reingewinn 10,5 Mio EUR (VJ 4,4 Mio) 2024: Weiter Umsatz von 370 bis 410 Mio EUR erwartet Weiter adj. EBITDA von 51 bis 56 Mio EUR erwartet - Avolta erhält 8 neue F&B-Konzessionen am indischen Flughafen Noida Moody's erhöht Rating auf «Ba2» - Ausblick «stabil» - Edisun Power 2023: Umsatz 37,7 Mio Fr. (VJ 19,0 Mio) EBITDA 30,9 Mio Fr. (VJ 14,2 Mio) Reingewinn 23,4 Mio Fr. (VJ 10,2 Mio) Dividende 1,70 Fr. (VJ 1,60 Fr.) Ausgabe einer 5-jährigen 3,5 Prozent-Anleihe von bis zu 30 Mio Fr. - MCH 2023: Flüssige Mittel 65,7 Mio Fr. (Ende 2022: 151,9 Mio) 2023: Umsatz 393,7 Mio Fr. (VJ 394,1 Mio) Reinergebnis -14,0 Mio Fr. (VJ -9,3 Mio) EBITDA 12,3 Mio Fr. (VJ 14,0 Mio) - Schlatter 2023: Reingewinn 5,9 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio) EBIT 7,1 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 0,50 Fr.) 2024: Etwas geringerer Nettoerlös erwartet Steigerung des EBIT erwartet Kapazitäten für Geschäftsjahr 2024 sind weitgehend ausgelastet - Varia US 2023: Mietertrag 124,0 Mio USD (VJ 126,5 Mio) EBITDA exkl. NB 44,2 Mio USD (VJ 88,2 Mio) Gewinn -139,0 Mio USD (VJ 122,6 Mio) Bewertungskorrektur -174,3 Mio USD (VJ +153,7 Mio) Gesamtdividende 2,00 Fr. (VJ 3,20 Fr.) 2024: Erwarten weiterhin gute operative Ergebnisse Bis Q3 könnten Immoblienbewertungen sinken Planen weitere nicht-strat. Vermögenswerte zu verkaufen - IVF Hartmann: Martin Walther übernimmt Geschäftsleitung ad interim - Kinarus: Regulierungsstelle der Börse schliesst Untersuchung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Solvalor 61 will Kapital um rund 170 Millionen Franken erhöhen - SIX erwirbt Mehrheitsbeteiligung an britischer Datenfirma FactEntry - Skyguide führt Pannen auf technische Innovationen zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: BIP Q4 -0,3 Prozent gg VQ (Prognose -0,3) - 2. Schätzung - DE: Detailhandelsumsatz real Feb -1,9 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,4) Detailhandelsumsatz real Feb -2,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,21 Prozent; JPMorgan 18,238 Prozent - Evolva: Jürg Trepp meldet Anteil von 7,261 Prozent - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,033 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH: - Reuters: SIX-CEO schliesst Übernahme von Fondsplattform Allfunds aus ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Aevis: Conf. Call Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis 2023 - MCH: BMK Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - Varia US: Conf. Call Ergebnis 2023 (14.00 Uhr) - GV: Leonteq Freitag: - Karfreitag Montag: - Ostermontag Dienstag: - Adval Tech: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Niederwangen) - ENR Russia: Ergebnis 2023 - Valartis: Ergebnis 2023 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2024 (Dienstag) Dienstleistungsumsätze Januar 2024 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Dienstag) Ausland: - DE: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers (09.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 3/24 (09.00 Uhr) - ZO: Geldmenge M3 2/24 (10.00 Uhr) - US: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) (13.30 Uhr) Privater Konsum Q4/23 (2. Veröffentlichung) (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) MNI Chicago PMI 3/24 (14.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 2/24 (15.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig) (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sika (3,30 Fr.) - DKSH (2,25 Fr.) - Implenia (0,60 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9798 - USD/CHF: 0,9061 - Conf-Future: +50 BP auf 150,80 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,661 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,22 Prozent auf 11'706 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 1'919 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 15'401 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 18'477 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,65 Prozent auf 8'205 Punkte

