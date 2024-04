- SMI vorbörslich: -0,01 Prozent auf 11'728,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,60 Prozent auf 39'566,85 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,21 Prozent auf 18'293,20 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,02 Prozent auf 39'810 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza Lonza holt bisherigen Siegfried-Chef Wolfgang Wienand als neuen CEO Wolfgang Wienand wird per Sommer Konzernchef Albert Baehny wird für eine Übergangszeit bis im Sommer bleiben - Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm ab vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - UBS kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an plant bis April 2026 Aktienrückkäufe von bis zu 2 Mrd USD Aktienrückkaufprogramm 2022 endete am 28. März 2024 - ABB: S&P erhöht Rating auf «A» von «A-» - Ausblick stabil - Swisscom will auf zusätzlichen 3200 Kilometern Strassen aufreissen - Adval Tech 2023: Gesamtleistung 179,3 Mio Fr. (VJ 187,4 Mio) Reingewinn -3,9 Mio Fr. (VJ -2,3 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) EBIT -1,7 Mio Fr. (VJ 0,6 Mio) 2024: Verzicht auf eine konkrete Prognose - Aluflexpack: Österreichische Constantia Flexibles bekräftigt Kaufangebot Angebotspreis weiterhin zwischen 15,00 und 18,75 Fr. Angebotsfrist 17.4 bis zum 16.5 2024 - Siegfried: CEO Wolfgang Wienand verlässt das Unternehmen - geht zu Lonza CFO Reto Suter wird CEO ad interim Suche nach neuem CEO ist eingeleitet - Valartis 2023: Reinergebnis -6,5 Mio Fr. (VJ +7,2 Mio Fr.) Geschäftsertrag 10,8 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,00 Fr.) - Villars trennt sich von CEO Michael Albrecht Valérie Stephan und VRP Patrick Krauskopf interimistisch als Co-CEOs - Cicor schliesst Übernahme von TT Electronics IoT Solutions ab - ENR Russia 2023: Reinergebnis -7,95 Mio Fr. (VJ +0,18 Mio) - SoftwareOne: Stimmrechtsberater ISS unterstützt Plan des Verwaltungsrats NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - 1MDB-Skandal: Prozessbeginn gegen zwei Angeklagte am Bundesstrafgericht - Trafigura zahlt in USA rund 127 Millionen Dollar wegen Bestechung - Alpiq gewinnt in zweiter Instanz in Steuerstreit in Rumänien - Syngenta Group macht weniger Umsatz und Gewinn - Verzicht auf Börsengang PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland (Montag): - US: Bauausgaben Feb -0,3 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie März 50,3 Pkt (Prognose 48,3) MNI: US Feb Construct spending -0,3 Prozent S&P Global-PMI Industrie März 51,9 Pkt (Prognose 52,5; 2. Schätzung) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Swiss Finance & Property AG meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Barclays Plc meldet Anteil von 17,862 Prozent/10,026 Prozent - Rieter: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 178,077 Prozent; Peter Spuhler 20,357 Prozent PRESSE DIENSTAG - Swatch-Chef denkt noch nicht ans Aufhören (NZZ, Ausgabe vom 30.3.) - UBS: FDP-Präsident kritisiert Chef Ermottis Bezüge als «stossend» (Tamedia) - SNB-Vizepräsident will widerstandsfähigere Banken (FuW, Ausgabe vom 28.3.) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Adval Tech: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2023 (nachbörslich) Dienstag - Montana Aerospace: Ergebnis 2023 - GV: Ina Invest, Mobilezone, Plazza Mittwoch - Lastminute: Ergebnis 2023 (definitive Zahlen: Conf. Call 10.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: Inficon, PSP Swiss Property, Swiss Steel: aoGV Kapitalerhöhung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2024 (Mittwoch) Ausland: - FR: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung: 10.00 Uhr) - GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 2/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (22,00 Fr.) - SGS (3,20 Fr.) - Huber+Suhner (1,70 Fr.) - Intershop (27,50 Fr.) per 03.04: - Leonteq (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr) - EUR/CHF: 0,9732 - USD/CHF: 0,9068 - Conf-Future: -55 BP auf 150,25 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,639 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,21 Prozent auf 11'730 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 1'924 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,27 Prozent auf 15'443 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 18'492 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,26 Prozent auf 8'206 Punkte

awp-robot/sw/tv