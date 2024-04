- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 11'583,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,00 Prozent auf 39'170 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,95 Prozent auf 16'240 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,94 Prozent auf 39'463 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re ernennt Andreas Berger per 1. Juli zum neuen CEO vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Holcim schlägt Microsoft-Schweiz-Chefin Catrin Hinkel für Verwaltungsrat vor - Früherer Lonza-Chef Ruffieux verdiente 2023 mehr als im Jahr davor - Sika übernimmt US-Unternehmen für Infrastruktursanierung Kwik Bond Polymers - Addex: gründet zusammen mit Perceptive Forschungsgesellschaft Liquiditätsspielraum über das Jahr 2026 hinaus verlängert erhält 5 Mio Fr. plus 20 Prozent an neuer Gesellschaft - HBM 2023/24: Jahresverlust von rund 1 Mio Fr. (VJ -146 Mio) erwartet Gewinn 156 Mio Fr. - Meyer Burger: 97,54 Prozent der angebotenen Aktien bei Kapitalerhöhung gezeichnet Kapitalerhöhung bringt Bruttoerlös von 206,75 Mio Fr. - Montana Aerospace 2023: Adj. EBITDA 137,7 Mio EUR (VJ 134,2 Mio) 2024: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt Umsatz über 1,7 Mrd EUR; adj. EBITDA 180-200 Mio EUR - Zwahlen&Mayr 2023: Umsatz 54,9 Mio Fr. (VJ 59,0 Mio) Reinergebnis 0,71 Mio Fr. (VJ 1,19 Mio) EBIT 0,84 Mio Fr. (VJ 2,1 Mio) - Avolta erweitert Vertrag mit Norwegian Cruise Line - Clariant schliesst Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics ab - Galderma: Moody's stuft Rating auf «Ba2» hoch - Ausblick «stabil» - Obseva: Dekotierung per 6.5.2024 - letzter Handelstag 3.5.2024 - Stadler schlägt Danijela Karelse und Niko Warbanoff zur Wahl in den VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Teilweise-Ausschluss der Öffentlichkeit im 1MDB-Staatsfonds-Prozess PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent; Blackrock <3 Prozent - Complexprom Joint Stock Company/Liwet Holding melden Anteil v. 25,885 Prozent/25,886 Prozent - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore meldet 79,981 Prozent/2,365 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Swiss Steel: Complexprom Joint Stock/Liwet melden Anteil von 25,885 Prozent/25,886 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Ina Invest (10.00 Uhr), Mobilezone (10.30 Uhr), Plazza (10.00 Uhr) Donnerstag: - Lastminute: Ergebnis 2023 (definitive Zahlen; Conf. Call 10.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2023 (18.30 Uhr) - GV: Inficon (09.30 Uhr), PSP (15.00 Uhr), Swiss Steel: aoGV zu Kapitalerhöhung (14.30 Uhr) Freitag: - Nebag: Ergebnis 2023 - GV: Calida (13.30 Uhr), Forbo (14.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2024 (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (Freitag) - SNB: Devisenreserven März 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig) (11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 2/24 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 3/24 (14.15 Uhr) S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Dienste Index 3/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Obseva (per 6.5.2024; letzter Handelstag 3.5.2024) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Leonteq (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9790 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: -108 BP auf 149,17 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,683 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,15 Prozent auf 11'595 Punkte - SLI (Dienstag): -1,26 Prozent auf 1'900 Punkte - SPI (Dienstag): -1,14 Prozent auf 15'267 Punkte - Dax (Dienstag): -1,13 Prozent auf 18'283 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,91 Prozent auf 8'130 Punkte

awp-robot/sw/