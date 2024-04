STIMMUNG - An der Schweizer Börse dürfte die Zurückhaltung bei den Investoren am Donnerstag anhalten. Bislang ist der Start ins zweite Quartal in dieser verkürzten Börsenwoche nach Ostern eher verhalten ausgefallen. Das zentrale Thema bleiben die Zinsaussichten der wichtigsten Notenbanken. Die Vorgaben aus Übersee geben laut Händlern keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'606,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 39'127 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,23 Prozent auf 16'277 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,92 Prozent auf 39'813 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lastminute 2023: Reinergebnis 7,0 Mio EUR (VJ -15,1 Mio) 2024: Umsatzwachstum von 5-10 Prozent erwartet Wachstum des EBITDA (adj.) von mindestens 20 Prozent Q1: EBITDA (adj.) auf Vorjahresniveau erwartet Strategie-Update im Juni ernennt Diego Fiorentini zum Finanzchef - Avolta erhält von S&P besseres Kreditrating vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Basilea erhält US-Zulassung für Antibiotikum Ceftobiprol erwartet neu Lizenzvereinbarung über Ceftobiprol in USA Mitte Jahr vorbörsliche Indikation mittlerweile +7,4 Prozent - Medartis nimmt mit Wandelanleihe 115,8 Millionen Franken ein - Xlife-Portfoliogesellschaft startet Kooperation mit T-Systems Schweiz - Züblin: Philippe Brändle wird neuer CEO voraussichtlich zum 1. Oktober NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Safra Sarasin 2023: Verwaltete Vermögen 204,3 Mrd Fr. Netto-Neugeldzufluss von 7,4 Mrd Fr. im 2023 Reingewinn 470,3 Mio Fr. (VJ 440,2 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Autoneum: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi Inv./Gov. of Singapore meldet Anteil von 77,62 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meier Tobler meldet Eigenanteil von 4,383 Prozent - Meyer Burger: Barclays Plc meldet Anteil von 15,261 Prozent/4,938 Prozent - Nestlé: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,038 Prozent - Temenos: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,106 Prozent - TX Group: Medien- und Unternehmungsförderungsstiftung FERS mit Anteil v. 3,25 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Lastminute: Conf. Call zu Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis 2023 (18.30 Uhr) - GV: Inficon, PSP, Swiss Steel: aoGV zu Kapitalerhöhung (14.30 Uhr) Freitag: - Nebag: Ergebnis 2023 - GV: Calida, Forbo Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - GV: Bossard, VZ Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2024 (08:30) - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (Freitag) - SNB: Devisenreserven März 2024 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2024 (Montag) - BFS: Logiernächte Februar 2024 (Montag) Ausland: - IT: HCOB PMI Dienste 3/24 (09:15) - FR: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) (09:50) - DE: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) (09:55) - EU: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) (10:00) - GB: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung) (10:30) - EU: Erzeugerpreise 2/24 (11:00) - US: Handelsbilanz 2/24 (14:30) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) - RO: Zentralbank Zinsentscheid SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takeover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (aoGV HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9735 - USD/CHF: 0,9029 - Conf-Future: -21 BP auf 149,03 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,714 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,19 Prozent auf 11'617 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 1'907 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,18 Prozent auf 15'295 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,46 Prozent auf 18'368 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,64 Prozent auf 8'153 Punkte

