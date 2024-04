STIMMUNG - Die Zeichen auf Sturm. Denn die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA dürften sich zu einem Grossteil verflüchtigen. Ein Mitglied der Fed hat am Donnerstagabend gesagt, dass in den USA möglicherweise in diesem Jahr keine Zinssenkung nötig sei, falls der Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung ins Stocken gerate. Umso mehr richten sich die Blicke nun auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. - SMI vorbörslich: -1,01 Prozent auf 11'572,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,35 Prozent auf 38'597 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,40 Prozent auf 16'049 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA Prozent auf 38'974 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt argentinischen Spezialisten für Betonteile Tensolite - Alpine Select 2023: Verlust in der Höhe von 433'000 Fr. (VJ -30,0 Mio) verzichtet auf Dividende Rémy A. Bersier zur Wahl in VR vorgeschlagen - Implenia: Max Rössler hat seine Nachfolge als Ankeraktionär geregelt BURU Holding übernimmt Beteiligung in Höhe von 13,7 Prozent Rössler bleibt mit 3 Prozent beteiligt - Intershop: Aktienhandel wird spätestens am 10. April wieder aufgenommen - Softwareone: Auch Inrate und Ethos gegen vollständigen Austausch des VR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Februar -10,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose -10,1) Auftragseingang Industrie Februar +0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,7) Einfuhrpreise Februar -0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) Einfuhrpreise Februar -4,9 Prozent gg Vorjahr (Prognose -4,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,484 Prozent - Implenia-Aktionär Max Rössler verkauft seine Anteile an die Buru Holding - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,071 Prozent - Meyer Burger: Barclays Plc meldet Anteil von 7,062 Prozent/1,746 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Calida, Forbo Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Burkhalter: Ergebnis 2023 - GV: Bossard, VZ Holding Dienstag: - Repower: Ergebnis 2023 - GV: Autoneum, Clariant, Meier Tobler, Vontobel, Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven März 2024 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2024 (Montag) - BFS: Logiernächte Februar 2024 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 2/24 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 3/24 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 2/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.04: - Inficon (20,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9773 - USD/CHF: 0,9028 - Conf-Future: +36 BP auf 149,32 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,704 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 11'691 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,37 Prozent auf 1'914 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,51 Prozent auf 15'373 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,19 Prozent auf 18'403 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,26 Prozent auf 8'152 Punkte

