- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'522,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,80 Prozent auf 38'904 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,24 Prozent auf 16'249 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,76 Prozent auf 39'289 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel: Länderorganisationen berichten künftig direkt an GL - Nestlé: Haben Überwachung der Wasserquellen in Frankreich verstärkt - Novartis: Leqvio senkt schlechtes Cholesterin deutlich - Swiss Re-VRP: Rücktritt von Konzernchef Mumenthaler nicht erzwungen (Inti FuW) - Bossard Q1: Umsatz 257,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277,5 Mio) Umsatz Amerika 65,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,3 Mio) Umsatz Asien 41,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,6 Mio) Umsatz Europa 150,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,8 Mio) 2024: Verhaltene Konjunkturentwicklung im H1 erwartet Akquisition Neukunden und Projektpipeline stimmen optimistisch Mittelfristige Finanzziele gelten unverändert vorbörsliche Indikation -3,4 Prozent - Burkhalter 2023: Umsatz 1127,3 Mio Fr. (VJ 800,8 Mio) EBIT 64,81 Mio Fr. (VJ 48,1 Mio) Reinergebnis 51,9 Mio Fr. (VJ 38,5 Mio) Dividende 4,45 Fr. (VJ 4,25 Fr.) 2024: Gehen davon aus, Gewinn pro Aktie erneut moderat zu steigern - Nebag 2023: Verlust 2,9 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) Nettoperformance bei -3,6 Prozent Ausschüttung von 0,32 Fr. je Aktie Sucht Partner für Zusammenschluss - DKSH übernimmt malaysischen Pharmadistributor Elite Organic - EPH European Property 2023: Verlust von 155-165 Mio Euro erw. (VJ +7 Mio) - Ina Invest Holding schliesst Fusion mit Tochter Ina Invest AG ab - Newron präsentiert Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote März 2,4 Prozent (VM 2,4 Prozent), saisonber. 2,3 Prozent (VM 2,2 Prozent) Ausland: - DE: Gesamtproduktion FEB +2,1 Prozent GG VM (PROG +0,5) -4,9 Prozent GG VJ (PROG -6,8) Handelsbilanzsaldo FEB 21,4 Mrd EURO (PROG 25,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Glarner KB: Gruppe diverser Kantonalbanken meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Max Rössler meldet Anteil von <3 Prozent; Philipp Buhofer 13,726 Prozent - Ina Invest: Max Rössler meldet Anteil von <3 Prozent; Philipp Buhofer 26,656 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Molecular Partners meldet Eigenanteil von 9,627 Prozent/3,002 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 14,496 Prozent - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: BMK 2023 (09.00 Uhr) - GV: Bossard, VZ Holding Dienstag: GV: Autoneum, Clariant, Meier Tobler, Vontobel, Zug Estates Mittwoch - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Zurich (14.15 Uhr), Fundamenta, Galenica, Polypeptide, Schweiter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar 2024 (Montag) - EFV/SNB: Neue Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - EUR: Sentix Investorvertrauen 4/24 (10.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (aoGV hat zugestimmt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Inficon (20,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,85 Fr.) per 09.04: - Plazza (8,00 Fr.) per 10.04: - Bossard (4,00 Fr.) - Calida (0,60 Fr.) - Forbo (25,00 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,24 Fr.) per 11.04: - Autoneum (2,50 Fr.) - Meier Tobler (1,30 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9791 - USD/CHF: 0,9037 - Conf-Future: -32 BP auf 149,00 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,699 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,67 Prozent auf 11'496 Punkte - SLI (Freitag): -1,36 Prozent auf 1'888 Punkte - SPI (Freitag): -1,42 Prozent auf 15'155 Punkte - Dax (Freitag): -1,24 Prozent auf 18'175 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,13 Prozent auf 8'061 Punkte

awp-robot/sw/uh