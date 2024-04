- SMI vorbörslich: -0,01 Prozent auf 11'546,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,03 Prozent auf 38'893 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,03 Prozent auf 16'254 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,95 Prozent auf 39'721 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Accelleron arbeitet neu mit Anbieter von Datenplattformen für Schiffe zusammen - Basilea: erhält CARB-X-Förderung für die Entwicklung von Antibiotika Programm wird zunächst mit bis zu 0,9 Mio USD unterstützt bei Erreichen best. Meilensteine zusätzliche Mittel möglich - Sensirion beendet Aktivitäten im Bereich der Zustandsüberwachung Wertminderungen (nicht liquiditätswirksam) von rund 25 Mio Fr. Restrukturierungskosten und Rückstellungen 3 bis 5 Mio Fr. im 2024 LeichtenVerbesserung des operativen Cashflows ab 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Chef Jordan sieht Potenzial für digitales Zentralbankgeld - Repower steigert 2023 Gewinn dank Rekord im Energiehandel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,949 Prozent/7,521 Prozent - Meyer Burger meldet Eigenanteil von 0,355 Prozent/51,582 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Autoneum, Clariant, Meier Tobler, Vontobel, Zug Estates Mittwoch - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Zurich (14.15 Uhr), Fundamenta, Galenica, Polypeptide, Schweiter Donnerstag: - Givaudan Umsatz Q1 - VAT: Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2023 (BMK 11 Uhr, Zürich) - Jungfraubahn: Ergebnis 2023 (BMK 09.45 Uhr, Bern) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2024 (17.40 Uhr) - Basilea: Capital Markets Day, Zürich - GV: Julius Bär (10.00 Uhr), Adecco, Emmi, SF Urban, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Neue Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Plazza (8,00 Fr.) per 10.04: - Bossard (4,00 Fr.) - Calida (0,60 Fr.) - Forbo (25,00 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,24 Fr.) per 11.04: - Autoneum (2,50 Fr.) - Meier Tobler (1,30 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 12.04: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9822 - USD/CHF: 0,9043 - Conf-Future: -3 BP auf 148,97 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,726 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,45 Prozent auf 11'547 Punkte - SLI (Montag): +0,50 Prozent auf 1'898 Punkte - SPI (Montag): +0,46 Prozent auf 15'224 Punkte - Dax (Montag): +0,79 Prozent auf 18'319 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,40 Prozent auf 8'119 Punkte

