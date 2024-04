- SMI vorbörslich: +0,47 Prozent auf 11'560,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,02 Prozent auf 38'884 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,32 Prozent auf 16'307 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,55 Prozent auf 39'555 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Durchsuchungen in Frankreich wegen Plastikflaschendeponien - Novartis passt Produktion von Ribociclib an - Roche erhält CE-Kennung für erstes Brustkrebs-Begleitdiagnostikum - Barry Callebaut H1: Umsatz 4643 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4443 Mio) EBIT adj. 339,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315,4 Mio) Reingewinn adj. 215,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,8 Mio) Volumen 1'138,52 Tsd t (AWP-Konsens: 1126 Tsd t) Volumenentwicklung 0,7 Prozent (AWP-Konsens: -0,3 Prozent) Freier Cashflow von -1116,3 Mio Fr. Im Schnitt stiegen die Kakaobohnen-Preise um 81 Prozent 2023/24: Ziele bestätigt Investitionsprogramm BC Next Level unverändert auf Kurs Gute Fortschritte bei Optimierung des Produktportfolios Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - DocMorris: Gematik-Zulassung für einfache digitale E-Rezept-Einlösung vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Avolta begibt vorrangige Anleihe in Höhe von 500 Mio. Euro - BKW bündelt PV-Geschäft unter Marke Solstis - Crealogix zahlt Wandelanleihe vorzeitig zurück - Glarner Kantonalbank übt Call-Option für Tier-1-Anleihe nicht aus - Intershop: Aktienhandel wird am 10. April wieder aufgenommen - St.Galler Kantonalbank zahlt Additional Tier 1 Anleihe zurück - Stadler Rail meldet Auftrag aus der Westschweiz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,231 Prozent - BVZ: Hubertus Hatlapa meldet Anteil von 5,305 Prozent - Huber+Suhner: Hans Müller meldet erstmals Anteil über 3 Prozent - Ina Invest : Mehrere Beteiligungsveränderungen nach Fusion Holding/AG - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,028 Prozent - Medartis: Willi Miesch meldet Anteil von 4,566 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - GV: Zurich (14.15 Uhr) Fundamenta, Galenica, Polypeptide, Schweiter Donnerstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - Jungfraubahn: Ergebnis 2023 (BMK 09.45 Uhr) - VAT: Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2024 (nachbörslich) - Basilea: Capital Markets Day - GV: Julius Bär (10.00 Uhr), Adecco, Emmi, SF Urban, Zehnder Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: Swiss Re (14.00 Uhr) BVZ, Evolva, WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - US: Verbraucherpreise 3/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 3/24 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 2/24 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 20.3.24 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bossard (4,00 Fr.) - Calida (0,60 Fr.) - Forbo (25,00 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,24 Fr.) per 11.04: - Autoneum (2,50 Fr.) - Meier Tobler (1,30 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 12.04: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9807 - USD/CHF: 0,9042 - Conf-Future: +53 BP auf 149,50 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,721 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,36 Prozent auf 11'506 Punkte - SLI (Dienstag): -0,48 Prozent auf 1'888 Punkte - SPI (Dienstag): -0,33 Prozent auf 15'174 Punkte - Dax (Dienstag): -1,32 Prozent auf 18'077 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,15 Prozent auf 8'049 Punkte

awp-robot/sw/