- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 11'514,95 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,09 Prozent auf 38'462 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,84 Prozent auf 16'170 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,45 Prozent auf 39'405 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Organisches Wachstum 12,6 Prozent (AWP-Konsens: 7,1 Prozent) Umsatz 1822 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1798 Mio) Umsatz Riechstoffe 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 867 Mio) Umsatz Aromen 922 Mio Fr. (AWP-Konsens: 935 Mio) Alle Produktsegmente und Regionen trugen zu Wachstum bei Gestiegene Kundennachfrage bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - VAT 2024: Guidance bestätigt Capex auf 70 bis 80 Mio Fr. geschätzt Q1: Auftragseingang 235,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 222,4 Mio) Auftragsbestand 323,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,3 Mio) Umsatz 198,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,6 Mio) Q2: Umsatz von 235 bis 255 Millionen Franken erwartet Anhaltend starke Nachfrage von chinesischen Kunden Bessere Marktbedingungen erwartet, Geschäftsaktivitäten nehmen Fahrt auf Erwartete Marktentwicklung für 2024 bis 2025 bestätigt vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Roche: FDA verleiht Bluttest Elecsys den Status «Breakthrough Device» - Helvetia 2023: Dividende 6,30 Fr. (AWP-Konsens: 6,28 Fr.; VJ 5,90 Fr.) Reingewinn 301,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 311,9 Mio) Geschäftsvolumen 11311 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'206 Mio) Combined Ratio netto 97,4 Prozent (AWP-Konsens: 97,2 Prozent) Contractual Service Margin 4,03 Mrd Fr. (Ende Juni: 4,28 Mrd) Eigenkapital 3641 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3522 Mio) SST-Quote per 1. Januar 2024 über 280 Prozent Arbeiten konsequent an Umsetzung Strategie 20.25 Ergebnisse des Strategie-Reviews am 12. Dezember 2024 an CMD - Idorsia: beruft Anleihegläubigerversamml. für ausstehenden Wandelanleihe ein Hauptinvestoren Jean-Paul/Martine Clozel unterstützen Antrag Finanzergebnisse für GJ 2023 und Q1 2024 auf den 21. Mai verschoben Wandelanleihe ganz oder teilweise in Aktien zurückzuzahlen Finanzstatus zum 31. März 2024 wird am 17. April veröffentlicht Jean-Paul/Martine Clozel stimmen 180-tägigen Sperrfrist zu vorbörsliche Indikation -5,8 Prozent - Jungfraubahn 2023: EBITDA 139,4 Mio Fr. (VJ 93,8 Mio) Verkehrsertrag 195,94 Mio Fr. (VJ 139,2 Mio) Dividende 6,50 Fr. (VJ 3,60 Fr.) Reinergebnis 79,6 Mio Fr. (VJ 44,4 Mio) Betriebsertrag 278,1 Mio Fr. (VJ 214,1 Mio) Q1: Zahl der Gäste auf Jungfraujoch 118'069 (ggü VJ +10,5 Prozent) Ab 2024 EBITDA-Marge von 43 Prozent angestrebt (2023: 50,1 Prozent) Ab 2024 Payout-Ratio von 40-60 Prozent angestrebt - Ascom unterzeichnet 5-Jahres-Rahmenvertrag mit Istekki in Finnland - Avolta erhält neuen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kualanamu in Indonesien - CI Com 2023: vorrauslichtlich Verlust von 1,13 Mio Franken (VJ 279'000 Fr.) - Datacolor: Aktien werden per 19. April 2024 dekodiert - DKSH schliesst Vertriebsvereinbarung mit Numega in Thailand - Medmix: ernennt René Willi per Juni zum neuen CEO - Cimermans per sofort weg - Sensirion erweitert Produktionsstätte in Debrecen - SHL mit guten Studiendaten zur EKG-Plattform SmartHeart - SoftwareOne-VR will Aktionäre zur Teilnahme an GV motivieren - Talenthouse: Noch kein Entscheid zur Beschwerde gegen Dekotierung gefallen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Mar PPI -2,8 Prozent y/y vs median -2,8 Prozent y/y; Feb -2,7 Prozent y/y: NBS Mar CPI +0,1 y/y vs median +0,4 Prozent; Feb +0,7 Prozent y/y: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Epic: Alfred Akirov meldet Anteil von 56,486 Prozent - Huber+Suhner meldet Eigenanteil von 3,787 Prozent - Ina Invest: Rudolf Maag meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Mobilezone: Gruppe Frey/Swiss Small Cap Invest meldet Anteil von 3,701 Prozent - Nebag: Rudolf B. Müller meldet Anteil von 15,125 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2023 (BMK 09.45 Uhr) - VAT: Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2024 (nachbörslich) - Basilea: Capital Markets Day - GV: Julius Bär (10.00 Uhr), Adecco, Emmi, SF Urban, Zehnder Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: Swiss Re (14.00 Uhr) BVZ, Evolva, Montag - Bystronic: Umsatz Q1 - Sulzer: Auftragseingang Q1 - GV: LUKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 (Montag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, KP 14.45 Uhr) - US: Erzeugerpreise 3/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum (2,50 Fr.) - Meier Tobler (1,30 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 12.04: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9810 - USD/CHF: 0,9137 - Conf-Future: -19 BP auf 149,31 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,671 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 11'495 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,18 Prozent auf 1'885 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 15'159 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,11 Prozent auf 18'097 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,91 Prozent auf 8'045 Punkte

