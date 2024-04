- SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 11'457,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 38'459 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,68 Prozent auf 16'442 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,22 Prozent auf 39'529 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova: CEO Arnd Kaldowski leitet Geschäftsbereich Consumer Hearing ad interim - Flughafen Zürich: Passagierzahl März 2,34 Mio (+12,4 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz März 49,1 Mio Fr. (+9.1 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen März entspricht 96,6 Prozent von 2019er-Niveau auch im März mit deutlich mehr Passagieren (HEADLINE) - Leonteq und Raiffeisen verlängern Kooperation bis 2030 vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - LUKB Q1: Konzerngewinn 74,81 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Geschäftserfolg 76,6 Mio Fr. (VJ 70,2 Mio) 2024: Ausblick bestätigt - erwarten Konzerngewinn in Grössenordnung 2023 - Peach Property schlägt neuen fünfköpfigen Verwaltungsrat vor Michael Zahn soll neuer VR-Präsident werden Bestehender Verwaltungsrat stellt sich nicht zur Wiederwahl - Kudelski erweitert Zusammenarbeit mit Eluvio - Spexis erhält Verlängerung der Nachlassstundung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq übernimmt Mehrheit an finnischer Wasserstofffirma P2X Solutions - BLS schreibt dank Passagierrekord wieder Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: BIP Feb +0,1 Prozent gg VM (Prog +0,1) Industrieproduktion Feb +1,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose +0,6) Industrieproduktion Feb +1,1 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) - DE: Verbraucherpreise März +0,4 Prozent gg VM (Prog +0,4) - 2. Schätzung Verbraucherpreise März +2,2 Prozent gg VJ (Prog +2,2) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,128 Prozent/6,076 Prozent - Inficon: KWE Beteiligungen AG/Vanessa Frey melden Anteil von 19,612 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: The Goldman Sachs Group. meldet Anteil v. <3 Prozent; David E. Shaw <3 Prozent - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,003 Prozent/15,154 Prozent - Relief: Armistice Capital m. Anteil von 4,9 Prozent;Armistice Cap.Master Fund 15,583 Prozent - Schweiter: KWE Beteiligungen AG meldet Anteil v. <3 Prozent; KWE Beteiligungen 25,49 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: BVZ, Evolva, Swiss Re (14.00 Uhr) Montag: - Bystronic: Umsatz Q1 - Sulzer: Auftragseingang Q1 - GV: Luzerner KB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Cicor: Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 - Villars: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bell, Sulzer WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte März 2024 (Dienstag) Ausland: - US: Im- und Exportpreise 3/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) per 15.04: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Emmi (15,50 Fr.) - Zehnder (1,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9758 - USD/CHF: 0,9113 - Conf-Future: -14 BP auf 149,17 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,734 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 11'466 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,22 Prozent auf 1'881 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,21 Prozent auf 15'127 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,79 Prozent auf 17'954 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,32 Prozent auf 8'024 Punkte

awp-robot/sw/tv