- SMI vorbörslich: -0,78 Prozent auf 11'306,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,65 Prozent auf 37'735 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,79 Prozent auf 15'885 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,87 Prozent auf 38'499 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika Q1: Umsatz 2648,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2659 Mio) 2024: Umsatzwachstum in LW von 6-9 Prozent erwartet Überproportionale EBITDA-Steigerung erwartet Für 2024 gehen wir weiterhin von einer Erholung der Baumärkte aus bestätigt die strategischen Ziele 2028 Vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - UBS veröffentlicht aktualisierte Zeitreihen zu Segment-Finanzinformationen Änderungen haben keine Auswirkungen auf finanzielle Performance - ABB übernimmt Minderheit an Technologieanbieter GridBeyond - Novartis meldet positive Studiendaten zu Fabhalta - Cicor Q1: Umsatz 107,3 Mio Fr. (VJ 96,0 Mio) Auftragseingang 97,4 Mio Fr. (VJ 95,0 Mio) 2024: Umsatzprognose 460 - 500 Mio Fr. bestätigt EBITDA-Marge weiterhin bei 10-13 Prozent erwartet Gehen von Belebung des Geschäfts in H2 aus - DocMorris Q1: Umsatz 262,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264,4 Mio) Umsatz Deutschland 247 Mio Fr. (AWP-Konsens: 248,2 Mio) Umsatz Europa 15,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,9 Mio) 2024: Weiter adj. EBITDA von 0 bis -35 Mio Fr. erwartet Weiter Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent erwartet Mittelfristig weiter EBITDA-Marge von 8 Prozent anvisiert Vorbörsliche Indikation -3,7 Prozent - Baloise-GV: zCapital-Antrag von allen Stimmrechtsberatern unterstützt - Swiss Prime Site schliesst Kauf der Immobiliensparte von Fundamenta ab - TX Group: Goldbach und TF1-Gruppe vertiefen Zusammenarbeit - Ypsomed und ten23 arbeiten bei tragbarem YpsoDose-Injektor zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Sandpiper lässt an aoGV über Dekotierung von BX Swiss abstimmen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: BIP Q1 +5,3 Prozent gg VJ (Prog. +4.8 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,798 Prozent/7,317 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 1,058 Prozent/12,574 Prozent - Medartis: Bank of America Corporation meldet Anteil von 8,214 Prozent - Meyer Burger: Barclays Plc meldet Anteil von <3 Prozent - Nebag: Markus Eberle meldet Anteil von 15,012 Prozent - Santhera: JPMorgan Chase & Co. meldet Anteil von 14,347 Prozent - Tecan: Candriam Luxembourg meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - UBS braucht laut Finanzministerin zusätzliche 15-25 Milliarden Franken (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Villars: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bell, Sulzer Mittwoch: - Lalique: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - R&S: Ergebnis 2023 - SHL: Ergebnis 2023 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Geberit, Bystronic, Coltene, Georg Fischer, Komax, Kuros, Medartis, Molecular Partners, Newron, Rieter Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis 2023 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - AO GV: SoftwareONE: GV/aoGV, Luzern - GV: Lindt & Srüngli, Nestlé Bucher, Cicor, Elma, Gurit, Hiag, Investis, Siegfried, Tecan, U-Blox - Mobimo: Kapitalmarkttag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte März 2024 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/24 (11.00 Uhr) - ZO: Handelsbilanz 2/24 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 3/24 (14.30 Uhr) - Industrieproduktion 3/24 (15.15 Uhr) - Kapazitätsauslastung3/24 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Re (6,80 USD) - Straumann (0,85 Fr.) - Adecco (2,50 Fr.) - Fundamenta (0,55 Fr.) per 17.04: - BVZ (16,00 Fr.) per 18.04: - Ascom (0,30 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Luzerner KB (2,50 Fr.) - Sulzer (3,75 Fr.) per 19.04: - Geberit (12,70 Fr.) - Bystronic (12,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Georg Fischer (1,30 Fr.) - Komax (3,00 Fr.) - Rieter (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9687 - USD/CHF: 0,9131 - Conf-Future: -33 BP auf 149,26 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,704 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,14 Prozent auf 11'396 Punkte - SLI (Montag): +0,26 Prozent auf 1'870 Punkte - SPI (Montag): +0,24 Prozent auf 15'087 Punkte - Dax (Montag): +0,54 Prozent auf 18'027 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,27 Prozent auf 8'045 Punkte

