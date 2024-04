- SMI vorbörslich: +0,13 Prozent auf 11'211,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,17 Prozent auf 37'799 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,12 Prozent auf 15'865 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,83 Prozent auf 38'150 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erzielt mit MS-Mittel Kesimpta gute Wirksamkeitsdaten - Roche legt neue Daten zur subkutanen Variante vom MS-Mittel Ocrevus vor - Bell: Geflügelgeschäft wird zum eigenständigen Geschäftsbereich Führung des Geflügelgeschäfts übernimmt designierter CEO Marco Tschanz - Feintool gewinnt in Europa Auftrag aus Wasserstoffwirtschaft Zunächst Auftragsvolumen von jährlich mehreren Millionen Euro - Idorsia Q1: Umsatz 10 Mio Fr. (Q4 2023 22 Mio) Betriebsgewinn 31 Mio Fr. (Q4 2023 -111 Mio) Liquidität per 31.03. 335 Mio Fr. (Q4 2023: 145 Mio) Nettoergebnis 29,9 Mio Fr. (Q4 2023 -116,7 Mio) Anleihegläubigerversammlung voraussichtlich nach 30.04. Verhandlungen mit Anleihegläubigern über Konditionen laufen weiter Keine Garantie, dass Zahlungsausfall verhindert werden kann Management bemüht, Cash Runaway zu verlängern Unsicherheit kann zu Zweifeln an Unternehmensfortführung führen Vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Lalique 2023: Reinergebnis 2,39 Mio EUR (VJ 9,6 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,50 Fr.) 2024: Verbesserung bei EBIT-Marge angepeilt Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Mittelfristig EBIT-Marge von 9-11 Prozent angepeilt - R&S Q1: Nettofinanzposition auf 13,4 Mio Fr. verbessert Schaffung eines Kapitalbandes soll anorganisches Wachstum ermöglichen - SHL 2023: Umsatz 57,1 Mio USD Reinergebnis -6,9 Mio USD EBIT -9,0 Mio USD (VJ -5,2 Mio) 2024: Anhaltendes Wachstum bei Umsatz/Profitabilität im Israel-Geschäft - Spexis erhält weitere Zahlung aus Verkauf an Basilea kündigt Verlängerung des Moratoriums an - TKB übernimmt Hypothekenplattform «Valuu» von Credit Exchange führt «Valuu» mit «Brokermarket.ch» zusammen - Villars 2023: Betriebsertrag 73,9 Mio Fr. (VJ 78,7 Mio) EBIT 2,51 Mio Fr. (VJ 2,12 Mio) Konsolidierter Reingewinn 1,41 Mio Fr. (VJ 1,51 Mio) Dividende 5 Fr. (VJ 0 Fr.) 2024: Bruttomargen dürften weiterhin unter Druck bleiben Setzen Strategie der Neupositionierung des Unternehmens fort - Ascom-Aktionäre lehnen an GV Vergütungsbericht ab - Avolta gewinnt neuen Auftrag für Gastronomiebetrieb am Flughafen Kopenhagen - Kinarus: Umwandlung in Curatis schreitet voran - erster CURE-Handelstag 26.04. - Temenos-VRP: Noch nicht entschieden über rechtliche Schritte gegen Hindenburg NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,825 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 5,037 Prozent - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 15,255 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lalique: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SHL: Ergebnis 2023 (Conf. Call 16.00 Uhr) - R&S: BMK 2023 (10.00 Uhr) - GV: Geberit (16.30 Uhr), Bystronic, Coltene, Georg Fischer, Komax, Kuros, Medartis, Molecular Partners, Newron, Rieter Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis 2023 (Conf. Call 16.00 Uhr) - SoftwareONE: GV/aoGV (15.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - Mobimo: Kapitalmarkttag - GV: Nestlé (14.30 Uhr), Lindt&Sprüngli (10.00 Uhr), Bucher, Cicor, Elma, Gurit, Hiag, Investis, Siegfried, Tecan, U-blox Freitag: - Comet: Update Q1 - GV: Allreal, Arbonia, Comet, Kudelski, LLB, Pierer Mobility, TX Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2024 (Donnerstag) - SNB: Referat Antoine Martin und Thomas Moser an Geldmarktapéro (Donnerstag) Ausland: - EU: Konsumentenpreise 3/24 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Fed Beige Book (20.00 Uhr) Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BVZ (16,00 Fr.) per 18.04: - Ascom (0,30 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Luzerner KB (2,50 Fr.) - Sulzer (3,75 Fr.) per 19.04: - Geberit (12,70 Fr.) - Bystronic (12,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Georg Fischer (1,30 Fr.) - Komax (3,00 Fr.) - Rieter (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9687 - USD/CHF: 0,9125 - Conf-Future: -41 BP auf 148,85 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,718 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,75 Prozent auf 11'197 Punkte - SLI (Dienstag): -1,84 Prozent auf 1'835 Punkte - SPI (Dienstag): -1,49 Prozent auf 14'862 Punkte - Dax (Dienstag): -1,44 Prozent auf 17'766 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,98 Prozent auf 7'933 Punkte

