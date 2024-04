- SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 11'268,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,12 Prozent auf 37'753 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,15 Prozent auf 15'683 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,50 Prozent auf 38'151 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Umsatz 7870 Mio USD (AWP-Konsens: 8163 Mio) Auftragseingang 8974 Mio USD (AWP-Konsens: 8815 Mio) Operativer EBITA 1417 Mio USD (AWP-Konsens: 1364 Mio) Operative EBITA-Marge 17,9 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) Konzernergebnis 905 Mio USD (AWP-Konsens: 872 Mio) 2024: Weiter vergleichbares Umsatzwachstum von rund 5 Prozent erwartet Operative EBITA-Marge von etwa 18 Prozent erwartet Positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet Q2: Umsatzwachstum im mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw. Leicht erhöhte operative EBITA-Marge gegenüber Q1 erwartet Vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Schindler Q1: Umsatz 2673 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2724 Mio) Wachstum in LW 1,1 Prozent (AWP-Konsens: 2,9 Prozent) Auftragseingang 2791 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2783 Mio) EBIT adj. 298 Mio Fr. (AWP-Konsens: 294 Mio) EBIT 292 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280 Mio) Reingewinn 232 Mio Fr. (AWP-Konsens: 212 Mio) Servicegeschäft wuchs weiterhin stark Gute Markteinführung der standardisierten Aufzugsplattform 2024: Nach wie vor EBIT-Marge von 11 Prozent angepeilt Ziel bestätigt - Umsatzplus im unteren einstelligen Bereich Vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Lonza emittiert Bond über 1 Milliarde Euro mit Coupon von 3,875 Prozent - Addex 2023: Liquide Mittel 3,9 Mio Fr. (Ende Q3: 4,8 Mio) Reinergebnis -10,6 Mio Fr. (VJ -20,8 Mio) - Arbonia verkauft die Division Climate für 760 Mio EUR an Midea erwartet Vertragsvollzug (Closing) im zweiten Halbjahr 2024 will Teil Verkaufserlöses für die Stärkung Türengeschäft einsetzen Ausschüttung von bis zu 400 Mio Fr. an Aktionäre Ausschüttung via Dividende und Rückkaufprogramm Mittelfristige EBITDA-Marge von 15 Prozent und hohe Free Cashflows erwartet bekräftigt mittelfristiges Umsatzziel von rund 900 Mio Fr. - DocMorris platziert neue Wandelanleihe über 200 Millionen Fr. erfolgreich Vorbörsliche Indikation -4,8 Prozent - Energiedienst: GL-Chef Jörg Reichert tritt spätestens per Jahresende 2024 ab VR wird Nachfolgeregelung «in absehbarer Zeit» bekannt geben - GKB: Unabhängige Prüfung bestätigt Ordnungsmässigkeit der Kreditvergaben Bankpräsident war bei Signa nicht in Kreditbewilligung involviert Sind laut Bericht keine unverhältnismässigen Risiken eingegangen - Leonteq: Aktueller CFO Antoine Boublil wird das Unternehmen verlassen ernennt Hans Widler zum CFO - Mobimo nennt anlässlich des Kapitalmarkttags Mittelfristziele erwartet bis Ende 2026 Wachstum des Mietertrags von rund 2 Prozent p.a. - Novavest: Fusionsvertrag mit SenioResidenz unterzeichnet Umtauschverhältnis ist 1 SenioResidenz-Aktie je 0,91 Novavest-Aktie Immobilienportfolio neue Gesellschaft mit Marktwert von 1,02 Mrd Fr SenioResidenz AG voraussichtlich am 17. Juni von BX Swiss dekotiert Thomas Sojak soll VRP werden, Claudia Suter Mitglied des VR - Interroll ernennt Ayhan Demirel zum neuen Chief Operating Officer - Swiss-Steel-Aktionäre zeichnen gut ein Drittel der Bezugsrechte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Nationalrat lehnt strengere Klimaregeln für SNB ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte März zum VM real -1,7 Prozent, nominal -0,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss März 2,85 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe März zum VM real -2,3 Prozent, nominal -3,3 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte März unbereinigt 2,00 Mrd Fr. (nom. -16,1 Prozent gg VJ) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: The Capital Group Companies, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 4,087 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q1 (9.00 Uhr) - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.00 Uhr) - Addex: Conf. Call Ergebnis 2023 (16.00 Uhr) - Arbonia: Conf. Call zu Verkauf Klimadivision (8.30 Uhr) - Novavest: Conf. Call zu Fusion mit SenioResidenz (14.00 Uhr) - SoftwareONE: GV/aoGV (15.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - Mobimo: Kapitalmarkttag - GV: Nestlé (14.30 Uhr), Lindt&Sprüngli (10.00 Uhr), Bucher, Cicor, Elma, Gurit, Hiag, Investis, Siegfried, Tecan, U-blox Freitag: - Comet: Update Q1 - GV: Allreal, Arbonia, Comet, Kudelski, LLB, Pierer Mobility, TX Group Samstag: - GV: Graubündner KB, StarragTornos Montag: - Aryzta: Umsatz Q1 - GV: BKW, Flughafen Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Referat Antoine Martin und Thomas Moser an Geldmarktapéro (18.00 Uhr) Repo-Tagung (Freitag ) Ausland - ZO: Leistungsbilanz 2/24 (10.00 Uhr) - Bauproduktion 2/24 (11.00 Uhr) - US: Philadelphia Fed Business Outlook 4/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Frühindikator 3/24 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 3/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ascom (0,30 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Luzerner KB (2,50 Fr.) - Sulzer (3,75 Fr.) per 19.04: - Geberit (12,70 Fr.) - Bystronic (12,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Georg Fischer (1,30 Fr.) - Komax (3,00 Fr.) - Rieter (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9717 - USD/CHF: 0,9092 - Conf-Future: +15 BP auf 149,00 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,739 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 11'232 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,20 Prozent auf 1'839 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 14'897 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,02 Prozent auf 17'770 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,79 Prozent auf 7'982 Punkte

