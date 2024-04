- SMI vorbörslich: -0,17 Prozent auf 11'276,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,56 Prozent auf 37'986 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,05 Prozent auf 15'282 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,85 Prozent auf 37'382 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz erhält EU-Zulassung für Stelara-Biosimilar Pyzchiva - SGS: Aktionäre wählen zu 65 Prozent Dividende in Form neuer Aktien - Aryzta Q1: Umsatz 514,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 523,5 Mio) Org. Entwicklung +0,1 Prozent (AWP-Konsens: +0,1 Prozent) Org. Entwicklung Europa +0,3 Prozent (AWP-Konsens: 0,0 Prozent) Org. Entwicklung Rest der Welt -1,3 Prozent (AWP-Konsens: +0,3 Prozent) Volumen +0,2 Prozent (Q4/23: +5,0 Prozent; FY 23: +3,1 Prozent) Pricing bei +0,3 Prozent (Q4/23: +3,8 Prozent; FY 23: +12,2 Prozent) Bestätigen Guidance für 2024 - Hochdorf: Verkauf der gesamten Gruppe nicht realistisch Verkauf der Tochtergesellschaft Swiss Nutrition AG im Fokus Finanzierung des operativen Betriebs der Gruppe weiterhin gesichert Fortbestand bis Auflösung der Holding denkbar nach Verkauf von HSR Bei Auflösung Holding droht erheblicher Verlust für Aktionäre VR Marjan Skotnicki-Hoogland steht nicht zur Wiederwahl - Avolta schliesst Refinanzierungprogramm ab - DKSH erhält Auftrag von Haut-Spezialist Botrem - Wisekey baut Plattform für digitale Identität in Seychellen aus (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: NA meldet Anteil von 5,05 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,278 Prozent/5,909 Prozent PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - UBS/CS plant massiven Stellenabbau in 5 Schritten (SoZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: BKW, Flughafen Zürich Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (BMK 2023 11.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2023 - Xlife: Ergebnis 2023 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: SIG Group (14.00 Uhr) BCGE, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Mikron, V-Zug- Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf Call/Webcast 9.00/14.00 Uhr) - Kuros: Update Q1 - U-blox: Update Q1 - GV: UBS (10.30 Uhr), Aryzta, Bachem, Basilea, Cembra, Medmix SFS, Varia US, Zwahlen&Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab) (16.00 Uhr) - US: CFNA-Index 3/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Nestlé (3,00 Fr.) - Lindt&Sprüngli PS/N (140,00 Fr./1400,00 Fr.) - Bucher (13,50 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Gurit (0,35 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) - SoftwareONE (0,36 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) per 23.04: - Allreal (7,00 Fr.) - Comet (1,00 Fr.) - Hiag (3,10 Fr.) - LLB (2,70 Fr.) - TX Group (6,20 Fr.) per 24.04: - BKW (3,40 Fr.) - Flughafen Zürich (5,30 Fr.) - Pierer Mobility (0,50 EUR) - StarragTornos (2,50 Fr.) per 25.04: - Energiedienst (0,90 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (8,20 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9723 - USD/CHF: 0,9116 - Conf-Future: -78 BP auf 148,37 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,712 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,59 Prozent auf 11'296 Punkte - SLI (Freitag): +0,16 Prozent auf 1'840 Punkte - SPI (Freitag): +0,49 Prozent auf 14'982 Punkte - Dax (Freitag): -0,56 Prozent auf 17'737 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,51 Prozent auf 8'022 Punkte

