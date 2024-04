- SMI vorbörslich: +0,57 Prozent auf 11'392,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,67 Prozent auf 38'240 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,11 Prozent auf 15'451 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,31 Prozent auf 37'556 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis schlägt Giovanni Caforio als neuen Präsident des Verwaltungsrats vor - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 11'829 Mio USD (AWP-Konsens: 11'490 Mio) Core-EBIT 4537 Mio USD (AWP-Konsens: 4304 Mio) Core-Reingewinn 3681 Mio USD (AWP-Konsens: 3486 Mio USD) Core-EPS 1,8 USD (AWP-Konsens: 1,70 USD) Reingewinn 2688 Mio USD (VJ 2150 Mio) Umsatz Entresto 1879 Mio USD (Q4: 1635 Mio; Q3: 1485 Mio) Umsatz Lucentis 314 Mio USD (Q4: 301 Mio; Q3: 363 Mio) Umsatz Kisqali 627 Mio USD (Q4: 610 Mio; Q3: 562 Mio) Umsatz Kymriah 120 Mio USD (Q4: 120 Mio; Q3: 124 Mio) Umsatz Pluvicto 310 Mio USD (Q4: 273 Mio; Q3: 256 Mio) Umsatz Leqvio 151 Mio USD (Q4: 123 Mio; Q3: 90 Mio) Umsatz Kesimpta 637 Mio USD (Q4: 641 Mio; Q3: 657 Mio) Umsatz Cosentyx 1326 Mio USD (Q4: 1303 Mio; Q3: 1329 Mio) Umsatz Zolgensma 295 Mio USD (Q4: 286 Mio; Q3: 308 Mio) Umsatz Gilenya 175 Mio USD (Q4: 154 Mio; Q3: 270 Mio) 2024: Konzern-Ausblick erhöht Neu Umsatzplus im hohen 1-stelligen-niedr. 2-stell. Prozent-Bereich Neu Gewinnwachstum im niedrigen 2-stelligen Prozentbereich erw erwartet weiter keine US-Nachahmer für Entresto rechnet für 2024 mit negativem Währungseffekt auf Umsatz von -2 Prozent Bekräftigt mittelfristige Wachstumsprognose 2023-2028 von +5 Prozent CAGR Aktien für 1,0 Milliarden USD zurückgekauft CFO: Haben keine Probleme mit Medikamenten-Angebot China-Wachstum im Q1 war aussergewöhnlich gut China dürfte aber auch in Zukunft stärker als Rest wachsen Sind weiterhin ein globales Unternehmen mit Hauptquartier Basel Geplante Morphosys-Übernahme schreitet voran Ziel bei M&A-Strategie bleibt weiter ergänzende Zukäufe Wollen bei M&A existierende Pipeline sinnvoll ergänzen VRP-Wechsel bedeutet keine geänderte Strategie vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Kühne+Nagel Q1: Nettoumsatz 5508 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6313 Mio) Rohertrag 2076 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2025 Mio) Reinergebnis 278 Mio Fr. (VJ 462 Mio) EBITDA 576 Mio Fr. (AWP-Konsens: 581 Mio) EBIT 376 Mio Fr. (AWP-Konsens: 369 Mio) Konversionsrate 18 Prozent (AWP-Konsens: 18,1 Prozent) Auftakt geprägt von leicht anziehender Nachfrage See-/Luftfracht vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Phoenix Mecano 2023: Dividende 18,00 Fr. (VJ 16,50 Fr.) Zusätzliche Sonderdividende von 12,00 Fr. Q1: Auftragseingang 198,6 Mio EUR (VJ 209,9 Mio) Umsatz 191,5 Mio EUR (VJ 208,9 Mio) EBIT 12,4 Mio EUR (VJ 15,6 Mio) Reinergebnis 8,2 Mio EUR (VJ 10,5 Mio) 2024: Betriebsergebnis in der Grössenordnung des VJ erwartet Start ins Jahr in Umfeld rückläufiger Nachfrage Q1 eher schleppend, am Horizont erste Silberstreifen Anhaltende Erholung Sparte DewertOkin ermutigend - Romande Energie 2023: Umsatz 928,21 Mio Fr. (VJ 745,8 Mio) Reinergebnis 214,9 Mio Fr. (VJ 41,5 Mio) EBIT 99,7 Mio Fr. (VJ 44,8 Mio) Dividende nach Aktiensplit unv. bei 1,44 Fr. je Aktie Haben im 2023 ausserordentlich hohes Ergebnisniveau erreicht Profitabilitätsniveau wird 2024 zurückgehen Senkung regulierter Tarife drückt mit 4 Mio Fr. auf EBIT - Xlife 2023: Umsatz 0,98 Mio Fr. (VJ 1,03 Mio) EPS 2,73 Fr. (VJ 2,72 Fr.) 2024: Fokus auf internationaler Expansion und strat. Partnerschaften - GAM: Rock Investment erhält Ausnahmegenehmigung bei der Kapitalerhöhung - GAM schlägt Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli in VR vor - Idorsia: Bondholder-Meeting findet am 6. Mai in Zürich statt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,587 Prozent - Holcim meldet Eigenanteil von 3,012 Prozent/1,047 Prozent - Idorsia: Astaris Capital meldet Anteil von 4,937 Prozent/1,592 Prozent; Bank of America <3 Prozent - Meyer Burger: Petr Kondrashev meldet Anteil von 15,225 Prozent - Skan: Capital Group meldet Anteil von 3,126 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Kühne+Nagel: Conf. Call Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Novartis: Webcast Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Phoenix Mecano: BMK 2023 (11.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: SIG Group (14.00 Uhr) BCGE, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Mikron, V-Zug Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf Call/Webcast 9.00/14.00 Uhr) - Kuros: Update Q1 - U-blox: Update Q1 - Highlight Event: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: UBS (10.30 Uhr), Aryzta, Bachem, Basilea, Cembra, Medmix SFS, Varia US, Zwahlen&Mayr Donnerstag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Web Conf. 09.30 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2023 - SNB: Ergebnis Q1 - Vontobel: Update Q1 - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: APG, BCV, Epic, Kardex, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröff.) (09.30 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröff.) (10.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarb.Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröff.) (15.45 Uhr) Neubauverkäufe 3/24 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 4/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (7,00 Fr.) - Comet (1,00 Fr.) - Hiag (3,10 Fr.) - LLB (2,70 Fr.) - TX Group (6,20 Fr.) per 24.04: - BKW (3,40 Fr.) - Flughafen Zürich (5,30 Fr.) - Pierer Mobility (0,50 EUR) - StarragTornos (2,50 Fr.) per 25.04: - Energiedienst (0,90 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (8,20 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) per 26.04: - SIG Group (0,48 Fr.) - Bachem (0,80 Fr.) - Cembra (4,00 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9719 - USD/CHF: 0,9128 - Conf-Future: +16 BP auf 148,53 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,742 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,28 Prozent auf 11'328 Punkte - SLI (Montag): +0,38 Prozent auf 1'847 Punkte - SPI (Montag): +0,80 Prozent auf 15'103 Punkte - Dax (Montag): +0,70 Prozent auf 17'861 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,21 Prozent auf 8'040 Punkte

