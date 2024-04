- SMI vorbörslich: -0,03 Prozent auf 11'465,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,69 Prozent auf 38'504 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,59 Prozent auf 15'697 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,26 Prozent auf 38'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Gruppe 14'399 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'551 Mio) Umsatz Pharma 10'921 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'989 Mio) Umsatz Diagnostics 3478 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3561 Mio) Negativer Einfluss Covid -0,7 Mrd Fr. Aufwertung Frankens verminderte in CHF dargestellten Verkäufe um 6 Prozent 2024: Konzernausblick bestätigt Weiter Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw. Weiter Kerngewinnwachstum entsprechend Umsatzwachstum erwartet Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Weiter Rückgang der Covid-19 Verkäufe um rund 1,1 Mrd Fr. erw. Weiter Umsatzrosion durch Biosimilars von rund 1,6 Mrd Fr. erw. erwartet negativen Währungseinfluss auf Umsatz von -2 Prozent CEO: Erwarten weiterhin starkes Wachstum in China Wechselkurse schwer vorherzusagen - könnte volatil bleiben Überprüfen Pipeline nach aussichtsreichsten Kandidaten Pipeline-Ziel ist Klassenbester oder deutlicher Behandlungs-Effekt GS vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - ABB erhält Auftrag in USA für Fährenantrieb - Novartis mit positiven Daten zu Malaria-Mittel für Babys - BLKB: Kathrin Choffat und Roger Müller neu in Bankrat gewählt Bankrat wird damit ab Juli um einen Sitz vergrössert - CI Com: Prüfer konnte nicht feststellen, ob Wertberichtigungen nötig sind Bewertungskorrektur auf Beteiligungen nicht auszuschliessen beantragt Verschiebung der Publikation des Jahresberichts - Galderma Q1: Umsatz 1,07 Mrd USD (+12,4 Prozent zu konst. WK) Breites Wachstum in allen Produktkategorien 2024: Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt Vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Kuros Q1: Direktumsatz von MagnetOs 13,9 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Gesamtumsatz mit Medizinprodukten 13,9 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) EBITDA mit Medizinprodukten 3,9 Mio Fr. (VJ 0,5 Mio) CEO: Extrem zufrieden mit Q1-Entwicklung - Temenos ernennt Jean-Pierre Brulard per 1. Mai zum CEO Q1: Umsatz 229,9 Mio USD (AWP-Konsens: 243,1 Mio) Umsatz Lizenzen Software 84 Mio USD (AWP-Konsens: 99,3 Mio) Umsatz Maintenance 112,7 Mio USD (AWP-Konsens: 110,5 Mio) EBIT 72,9 Mio USD (AWP-Konsens: 72,2 Mio) EBIT-Marge 31,7 Prozent (AWP-Konsens: 29,7 Prozent) Umsatz Services 33,1 Mio USD (AWP-Konsens: 34,5 Mio) Gewinn je Aktie 0,73 USD (AWP-Konsens: 0,72 USD) Manchen Kunden haben Entscheide vertagt wg Hindenburg Erhalten nach Veröffentlichung Ergebnisse pos. Feedback Pipeline ist im Q1 weiter gewachsen 2024: EBIT-Anstieg von 7 bis 9 Prozent bestätigt EPS-Anstieg zwischen 6 bis 8 Prozent bestätigt Wachstum Lizenzeinnahmen für Software um 7 bis 10 Prozent bestätigt Mittelfrisziele bestätigt VRP: Brulard kennt Anforderungen unserer Kunden bei SaaS-Transformat. Er arbeitete mit einigen der weltweit grössten Banken zusammen CEO: Einige verzögerte Verträge werden jetzt unterschrieben CFO: Verkaufsumfeld 2024 stabil erwartet Erwarten Normalisierung der Vertragsabschlussquote - U-Blox Q1: Umsatz 56,0 Mio Fr (AWP-Konsens 56,0 Mio) adj. EBIT-Marge -33,2 Prozent (AWP-Konsens -33,5 Prozent) Q2: Umsatz 55-65 Mio Fr. und adj. EBIT-Marge -35 bis -25 Prozent erwartet 2024: Tiefpunkt in Q1 voraussichtlich durchschritten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,442 Prozent/3,054 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 3,542 Prozent; GEFIM SPA <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf Call/Webcast 9.00/14.00 Uhr) - Galderma: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - U-Blox: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: UBS (10.30 Uhr), Aryzta, Bachem, Basilea, Cembra, Medmix SFS, Varia US, Zwahlen&Mayr Donnerstag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Web Conf. 09.30 Uhr) - Santhera: Ergebnis 2023 - Vontobel: Update Q1 - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: APG, BCV, Epic, Kardex, Vetropack Freitag - GV: Asmallworld, Baloise, Edisun Power, Glarner KB, Metall Zug, Relief, VP Bank, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) - SNB: GV mit Referaten Barbara Janom Steiner, Thomas Jordan (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 4/24 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (vorläufig, 14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (3,40 Fr.) - Flughafen Zürich (5,30 Fr.) - Pierer Mobility (0,50 EUR) - StarragTornos (2,50 Fr.) per 25.04: - Energiedienst (0,90 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (8,20 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) per 26.04: - SIG Group (0,48 Fr.) - Bachem (0,80 Fr.) - Cembra (4,00 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9762 - USD/CHF: 0,9126 - Conf-Future: +22 BP auf 148,75 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,705 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,25 Prozent auf 11'469 Punkte - SLI (Dienstag): +1,24 Prozent auf 1'870 Punkte - SPI (Dienstag): +1,14 Prozent auf 15'276 Punkte - Dax (Dienstag): +1,55 Prozent auf 18'138 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,04 Prozent auf 8'106 Punkte

