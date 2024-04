- SMI vorbörslich: -0,61 Prozent auf 11'300,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 38'461 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,10 Prozent auf 15'713 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,08 Prozent auf 37'660 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim Q1: Umsatz 5586 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5648 Mio) Umsatz like-for-like 3,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,0 Prozent) Adj. EBIT 532 Mio Fr. (AWP-Konsens: 510 Mio) Starker Beitrag von Solutions & Products Umsatzsteigerung im Dachsegment um +67 Prozent in lokaler Währung Starker Franken konnte mehr als kompensiert werden 26 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton entfielen auf ECOPact Bei Zementumsatz 26 Prozent mit emissionsarmem ECOPlanet 2024: Weiterhin Umsatzwachstum von über 6 Prozent erwartet Erwarten überproportionales Wachstum beim wiederkehrenden EBIT Weiterhin Anstieg der Recurring-EBIT-Marge auf 18 Prozent Weiterhin Free Cashflow von über 3 Mrd Fr. erwartet Fortschritte auf Weg zur Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Nestlé Q1: Umsatz 22'092 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'336 Mio) Organ. Wachstum Gruppe +1,4 Prozent (AWP-Konsens: +2,8 Prozent) Mengenentwicklung RIG -2,0 Prozent (AWP-Konsens: -0,7 Prozent) Preisanpassungen +3,4 Prozent (Q4 2023: +6,8 Prozent) Organ. Entwicklung Nordamerika -2,5 Prozent (Q4 2023: +5,6 Prozent) Organ. Entwicklung Europa +4,4 Prozent (Q4 2023: +6,2 Prozent) Purina mit grösstem Beitrag zum organ. Wachstum Organ. Entwicklung Asien/Ozeanien/Afrika +3,6 Prozent (Q4 2023: +7,5 Prozent) Organ. Entwicklung Lateinamerika +3,1 Prozent (Q4 2023: +7,2 Prozent) Organ. Entwicklung Greater China +3,7 Prozent (Q4 2023: +2,5 Prozent) Organ. Entwicklung Nestlé Health Science -1,8 Prozent (Q4 2023: -1,0 Prozent) Kaffee mit niedrigem einstelligem Wachstum Organ. Entwicklung Nespresso +1,0 Prozent (Q4 2023: +5,8 Prozent) Süsswaren wächst im mittleren einstelligen Bereich - Kitkat stark Wasser mit mittl. einst. Wachstum - Aufschwung bei Perrier Verhaltene Konsumentennachfrage v.a. in Nordamerika Lieferengpässe bei Vitamen - sollten bis Ende H1 behoben sein Bestätigen Ausblick für FY 2024 Sehen im Q2 starken Aufschwung beim RIG CEO: Erwarten in jedem verbleibenden Quartal 2024 positives RIG Preiserhöhungen d. letzten Jahres haben Volumennachfrage gedämpft Monat für Monat hat sich die Volumensituation verbessert Auf Gruppenebene sehen wir moderates, aber positives Pricing 2024 Zurückhaltung der Konsumenten in AOA wegen Gaza-Konflikt hält an Temp. Brunnenschliessung in FR heisst, dass Prozess funktionert vorbörsliche Indikation -3,1 Prozent - Swisscom erhält Busse von der Weko im Glasfaserstreit in Höhe von 18 Mio Fr. Finanzziele für 2024 unverändert Weko-Entscheid ist «nicht nachvollziehbar» hält an Glasfaser-Ausbauzielen fest überlegt sich Weiterzug von Weko-Busse ans Bundesverwaltungsgericht - Kühne+Nagel baut Ersatzteillogistik für BMW aus - Sika eröffnet neuen Makrofaser-Hub in Peru - Swiss Life: SST-Quote per 1.1.2024 definitiv 212 Prozent (VJ 215 Prozent) - Bucher Q1: Auftragseingang 683 Mio Fr. (AWP-Konsens: 745 Mio) Umsatz 853 Mio Fr. (AWP-Konsens: 851 Mio) Reichweite Auftragsbestand mit fünf Monaten hoch Kapazitäten weniger stark ausgelastet 2024: Prognose vom März bestätigt Umsatz leicht unter Vorjahr erwartet Konzernergebnis unter VJ erwartet Betriebsgewinnmarge unter VJ, aber 2-stellig erwartet vorbörsliche Indikation -2,1 Prozent - Cosmo: Govanni Di Napoli wird neuer CEO per 24. Mai Aktueller CEO Alessandro Della Chà wird als VRP vorgeschlagen - Ems Q1: Umsatz 545 Mio Fr. (AWP-Konsens: 545 Mio) Umsatz Hochleistungspolymere 493 Mio Fr. (AWP-Konsens: 493 Mio) Umsatz Spezialchemikalien 52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52 Mio) Energiepreise lassen Rohstoffpreise und Frachtkosten steigen 2024: Guidance besteätigt - Nettoumsatz Vorjahreshöhe, EBIT leicht über VJ - Highlight E&E 2023: Umsatz 421,4 Mio Fr. (VJ 524,0 Mio Fr.) Betriebsergebnis -3,5 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio Fr.) Konzernergebnis -20,1 Mio Fr. (VJ -21,1 Mio Fr.) - Inficon Q1: Umsatz 154,2 Mio USD (AWP-Konsens: 158,6 Mio) EBIT 31,3 Mio USD (AWP-Konsens: 30,7 Mio) EBIT-Marge 20,3 Prozent (AWP-Konsens: 19,4 Mio) Reingewinn 25,6 Mio USD (AWP-Konsens: 24,6 Mio) 2024: Ziele bestätigt - Umsatz 650 - 700 Mio USD; EBIT-Marge rund 20 Prozent vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Santhera 2023: Ergebnis 54,8 Mio Fr. (VJ -71,1 Mio) Liquide Mittel 30,4 Mio Fr. (Ende Juni 2023: 1,7 Mio) Umsätze aus Verträgen mit Kunden 103,4 Mio (VJ 7,5 Mio) Barmittel zum 31. März 26,8 Mio Fr. Liquide Mittel reichen bis ins Jahr 2025 Für Mitte 2026 Erreichen des finanziellen Break-evens geplant - Vontobel Q1: Verwaltete Vermögen 223,7 Mrd Fr. (Ende 2023: 206,8 Mrd) Nettoneugeld 2,1 Mrd Fr. (VJ -1,4 Mrd) Neugeld IC +0,3 Mrd Fr. (VJ -7,6 Mrd) Neugeld PC 1,8 Mrd Fr. (VJ +5,3 Mrd) Vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Adval Tech schlägt Beat Ritler neu in VR vor - Aluflexpack schliesst Übernahme von Verpackungsspezialisten Helioflex ab - EEII vollendet mit Verkauf aller Gazprom-Aktien Rückzug aus Russland - EFG ernennt neuen VR-Präsidenten bei Tochtergesellschaft in Luxemburg - Talenthouse: Gericht gewährt definitive Nachlassstundung bis Oktober 2024 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: SNB Q1: Gewinn von 58,8 Mrd Fr. (VJ 26,9 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen 52,4 Mrd Fr. (VJ 24,2 Mrd) Ergebnis auf Goldbestand 8,94 Mrd Fr. (VJ 4,3 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen -2,4 Mrd Fr. (VJ -1,6 Mrd) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 3,007 Prozent - Comet: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,002 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,71 Prozent/8,056 Prozent - Idorsia: Astaris Capital Management LLP meldet Anteil von 5,175 Prozent/1,592 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Sunrise-CEO: Klage von Swisscom über 90 Mio Fr. «aus der Welt» (Inti HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Holcim: Conf. Call Trading Update Q1 (09.00 Uhr) - Nestlé: Webcast Umsatz Q1 (14.00 Uhr) - Inficon: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: APG, BCV, Epic, Kardex, Vetropack Freitag - SGS: Umsatz Q1 - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00/11.15 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q1 - GV: Asmallworld, Baloise (10.15 Uhr), Edisun Power, Glarner KB, Metall Zug, Relief (aoGV), VP Bank, Walliser KB Montag: - Airesis: Ergebnis 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: GV mit Referaten Barbara Janom Steiner, Thomas Jordan (Freitag) Ausland: - US: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/24 (vorab) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 3/24 (vorab) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 3/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Energiedienst (0,90 Fr.) - Feintool (0,34 Fr.) - IVF Hartmann (8,20 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) per 26.04: - SIG Group (0,48 Fr.) - Bachem (0,80 Fr.) - Cembra (4,00 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9796 - USD/CHF: 0,9142 - Conf-Future: -33 BP auf 148,42 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,723 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,86 Prozent auf 11'371 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,69 Prozent auf 1'857 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,78 Prozent auf 15'157 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 18'089 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,64 Prozent auf 8'092 Punkte

