STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank positiven Vorgaben aus den USA höher erwartet. Dort hatten die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende noch zugelegt. Zudem hatte der iPhone-Hersteller Apple nachbörslich besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt und einen Aktienrückkauf in Rekordhöhe angekündigt. Impulse dürften allerdings auch von dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. - SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 11'241,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,85 Prozent auf 38'226 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 15'841 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär schliesst Verkauf von italienischer Tochter Kairos ab - Aluflexpack Q1: Nettoumsatz 90,6 Mio EUR (VJ 98,8 Mio) 024: Weiter adj. EBITDA von 51 bis 56 Mio EUR erwartet Weiter Umsatz von 370 bis 410 Mio EUR erwartet - Hochdorf: Grossaktionär Newlat will Verwaltungsrat austauschen VR prüft alle Aktionärs-Anträge und nimmt anschliessend Stellung Prozess der Gespräche mit pot. Käufern läuft unverändert weiter - Valiant Q1: Geschäftserfolg 57,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,1 Mio) Konzerngewinn 31,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,5 Mio) Geschäftsertrag 136,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,4 Mio) 2024: Gehen weiter von einem höheren Konzerngewinn aus Strategie 2020-2024 auf der Zielgeraden vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Basilea präsentiert neue Daten zum Antibiotikum Ceftobiprol vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Peach Property: Moody's senkt CFR-Rating auf «B3», Outlook «negative» - Walliser Kantonalbank erhält SER-Busse über 80'000 Franken - The Native: Massimiliano Iuliano zum Delegierten des Verwaltungsrats gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore baut Beteiligung an kanadischer Stillwater Critical Minerals aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,603 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,339 Prozent - Curatis: Gaby Inderbitzin/Silvio Inderbitzin melden Anteil von <3 Prozent - Stadler Rail: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,213 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 87,575 Prozent - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,42 Prozent - VZ Holding: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,822 Prozent - Warteck Invest: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,122 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Interroll Montag: - Idorsia Bondholder Meeting (17.30 Uhr) - GV: Vaudoise Dienstag: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - PEH: Ergebnis 2023/24 - EPH: Conf. Call 2023 (Conf.Call 13.00 Uhr) - GV: Accelleron, Medacta, Orell Füssli, Schlatter, Skan, Temenos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte März 2024 (Montag) - KOF Konjunkturumfragen (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2024 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - SNB: Devisenreserven April 2024 (Dienstag) Ausland: - ZO: Arbeitslosenquote 3/24 (11.00 Uhr) - US: Arbeitslosenzahlen 4/24 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Index Dienste 4/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag HEUTE) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sandoz (0,45 Fr.) - BC Jura (2,25 Fr.) - SGKB (19,00 Fr.) per 06.05: - Epic (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9757 - USD/CHF: 0,9092 - Conf-Future: -28 BP auf 148,92 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,707 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,46 Prozent auf 11'210 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,35 Prozent auf 1'833 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,43 Prozent auf 15'002 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,20 Prozent auf 17'897 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,87 Prozent auf 7'915 Punkte

awp-robot/sw/ra