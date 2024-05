- SMI vorbörslich: +0,33 Prozent auf 11'365,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,46 Prozent auf 38'852 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,19 Prozent auf 16'349 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,38 Prozent auf 38'764 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2024: Einschätzung gegenüber März nicht wesentlich verändert Weiterhin insgesamt rückläufige Bauindustrie erwartet Wollen weiter Marktanteile gewinnen Rückgang der Neubautätigkeit erwartet Robustes Renovationsgeschäft erwartet Q1: Umsatz 837 Mio Fr. (AWP-Konsens: 832 Mio) EBITDA 275 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268 Mio) EBITDA-Marge 32,8 Prozent (AWP-Konsens: 32,2 Prozent) Reinergebnis 190 Mio Fr. (AWP-Konsens: 184 Mio) Wachstum in LW -1,4 Prozent (AWP-Konsens: -2,9 Prozent) Neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 300 Mio Fr. Aktienrückkaufprogramm soll im Q3 gestartet werden vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Sandoz 2024: Ausblick bestätigt Nettoumsatz-Wachstum im mittleren einstelligen Bereich Kern-EBITDA-Marge bei etwa 20 Prozent erwartet Q1: Nettoumsatz 2492 Mio USD (AWP-Konsens: 2530 Mio) Umsatz Generika 1869 Mio USD (AWP-Konsens: 1922 Mio) Umsatz Biosimilars 623 Mio USD (AWP-Konsens: 608 Mio) Starkes Wachstum im Biosimilar-Geschäft dank Neulancierungen in USA CEO: Biosimilars wird auch weiter Wachstumstreiber bleiben Generika-Geschäft dürfte Biosimilars weiter hinterherhinken sieht sich nach erstem Quartal für Gesamtjahr auf Kurs (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Sonova: beruft drei neue Mitglieder in Geschäftsleitung Lilika Beck soll Martin Grieder als Sennheiser-Chef ersetzen Simpson wird Chef Cochlear Implants; Lux Chef von Retail-Sparte - UBS Q1: Ergebnis vor Steuern 2376 Mio USD (AWP-Konsens: 1172 Mio) Konzernergebnis 1755 Mio USD (AWP-Konsens: 637 Mio) Ergebnis vor Steuern bereinigt 2617 Mio USD (AWP-Konsens: 1515 Mio) Netto-Neuzufluss GWM 27,4 Mrd USD Geschäftsertrag 12'739 Mio USD (AWP-Konsens: 12'141 Mio) Geschäftsaufwand 10'257 Mio USD (VJ 7210 Mio) Leverage Ratio (CET1) 4,9 Prozent (VQ 4,6 Prozent) Rendite (RoCET1) 9,0 Prozent; bereinigt 9,6 Prozent (VJ 9,1 Prozent; VQ -1,4 Prozent) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,8 Prozent (VQ 14,4 Prozent) Cost-Income-Ratio 80,5 Prozent, bereinigt 77,2 Prozent (VJ 82,5 Prozent; VQ 105,7 Prozent) Verwaltete Vermögen 5848 Mrd USD (Ende 2023: 5714 Mrd) Personalbestand FTE Ende März 111'549 (Ende 2023: 112'842) Zusätzliche Einsparungen von rund 1 Mrd USD brutto erzielt Neubildung Wertberichtigungen für Kreditrisiken von 106 Mio USD Integrationsbedingte Kosten und PPA in Höhe von 1021 Mio USD Bewertungsanpassungen im Zuge von PPA etc. in Höhe von 779 Mio USD Nettoneugeldzuflüsse im AM von 21 Mrd USD (inkl. Geldmarktfonds) Nettoneueinlagen im GWM von 8 Mrd USD Vorsteuerergebnis GWM 1102 Mio USD (VJ 1212 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 975 Mio USD bzw. 859 Mio CHF (VJ 552 Mio CHF) Vorsteuerergebnis IB 555 Mio USD (VJ 492 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 111 Mio USD (VJ 95 Mio) Vorsteuerergebnis Group Items -320 Mio USD Vorsteuerergebnis NCL -46 Mio USD (VJ -676 Mio) Q2: Pull-to-PAR und PPA-Wertsteigerungseffekte von rund 0,6 Mrd USD erw Integrationsbedingte Aufwendungen von rund 1,3 Mrd USD erw Rückläufige Nettozinserträge erwartet Weitere Bruttoeinsparungen von ca. 1,5 Mrd USD bis Ende 2024 erwartet Fusion UBS AG und Credit Suisse AG per 31. Mai 2024 erwartet Fusion Schweizer Einheiten weiterhin im Q3 erwartet Geopolitische Spannungen und Wahlen sorgen weiterhin für Unsicherheit Starke Kapitalposition ermöglicht Umsetzung Kapitalrückführungziele 2024 erwartet für Q2 bis Q4 Integrationskosten von total rund 3,5 Mrd USD hat am 6. Mai 9 Mrd Fr. SNB-Liquiditätshilfe (ELA) zurückbezahlt macht mit Kosteneinsparungen weiter vorwärts (HEADLINE) mit Milliardengewinn wieder zurück in schwarzen Zahlen (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Richemont übernimmt italienische Vhernier - Adecco Q1: Umsatz 5717 Mio EUR (AWP-Konsens: 5703 Mio) Organisches Wachstum adj. 0 Prozent (AWP-Konsens: -0,8 Prozent) EBITA adj. 157 Mio EUR (AWP-Konsens: 161 Mio) EBITA 144 Mio EUR (AWP-Konsens: 134 Mio) Reinergebnis 73 Mio EUR (AWP-Konsens: 68 Mio) EBITA-Marge adj. 2,8 Prozent (AWP-Konsens: 2,8 Prozent) Q2: Geschäftsvolumen entwickelt sich gegenüber Q1-Niveau stabil Erwarten eine Bruttomarge ungefähr auf Q1-Niveau Sind mit Kostensparziel auf Kurs vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Oerlikon Q1: Auftragseingang 642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 579 Mio) Aufträge Surface Solutions 391 Mio Fr. (AWP-Konsens: 383 Mio) Umsatz 550 Mio Fr. (AWP-Konsens: 550 Mio) Aufträge Polymer Processing 251 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197 Mio) Umsatz Surface Solutions 371 Mio Fr. (AWP-Konsens: 371 Mio) Umsatz Polymer Processing 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180 Mio) op. EBITDA 86 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81 Mio) op. EBITDA-Marge 15,7 Prozent (AWP-Konsens: 14,7 Prozent) Ausblick für das Jahr 2024 bestätigt CFO: Talsohle im Polymer, insbesondere im Filament durchschritten Verfolgen weiterhin 3 Optionen für Trennung von Polymer 3 Optionen für Polymer sind IPO, Abspaltung oder Verkauf Trennung von Polymer «lieber schneller als langsamer» Interne Vorbereitung für Polymer-Trennung am 1. Jan. abgeschl. Erw. in nächsten Quartalen leichten Rückenwind aus Autobranche Erw. in nächsten Jahren überproportionales Wachstum in USA mit tieferem Umsatz und Betriebsgewinn (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent - PEH 2023/24: Nettoergebnis 19,40 Mio EUR (VJ -0,93 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - PSP 2024: Ebitda ohne Liegenschaftserfolge 300 Mio Fr. (bisher: 295 Mio) erw. Erwarten weiterhin höheren Liegenschaftsertrag als 2023 Q1: Liegenschaftsertrag 89,18 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85,3 Mio) EBITDA vor Neubewertung 76,72 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,9 Mio) Gewinn vor Neubewertung 56,62 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,7 Mio) Reingewinn 80,99 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,9 Mio) Leerstandsquote 4,1 Prozent (Ende 2023: 3,6 Prozent) rechnet per Ende 2024 weiterhin mit Leerstand von unter 4,0 Prozent - Arundel plant Dekotierung von der Schweizer Börse SIX - Galderma: Zulassungsanträge für Nemolizumab in vier Ländern angenommen - Idorsia: Anleihengläubiger stimmen neuen Konditionen zu - Schaffner wird per 16. Mai von SIX dekotiert - SFS akquiriert spanische Etanco S.A.U. - Umsatz von 4 Mio EUR - Von-Roll-Aktien werden am 17. Mai dekotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Sberbank-Nachfolger TradeXBank von US-Sanktionsliste entfernt - Glencore verkauft Mehrheitsbeteiligung an Volcan Compania Minera - Montana-Tochter Varta ernennt Michael Ostermann zum Konzernchef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote April 2,3 Prozent (VM 2,4 Prozent), saisonber. 2,3 Prozent (VM 2,3 Prozent) Ausland: - DE: HANDELSBILANZSALDO MÄRZ 22,3 MRD EURO (PROGNOSE 22,4) IMPORTE MÄRZ +0,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) EXPORTE MÄRZ +0,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE MÄRZ -0,4 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,4) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE MÄRZ -1,9 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,121 Prozent - Adecco: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,473 Prozent - Allreal: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,1 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,326 Prozent - Arbonia: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,469 Prozent - Ascom: UBS Fund Management meldet Anteil von 18,623 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,369 Prozent - Belimo: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,007 Prozent - Bellevue: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,297 Prozent - Burckhardt: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,577 Prozent - DKSH: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,027 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,34 Prozent/2,89 Prozent - Dormakaba: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,088 Prozent - Forbo: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,586 Prozent - Fundamenta: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,619 Prozent - Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,126 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,783 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,609 Prozent - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,011 Prozent - Intershop: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,012 Prozent - Kardex: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,021 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,452 Prozent - Kühne+Nagel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,201 Prozent - Landis+Gyr: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,305 Prozent - Lonza: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,246 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,409 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,306 Prozent - Mobimo: UBS Fund Management meldet Anteil von 12,908 Prozent - Novavest: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,08 Prozent - PSP Swiss Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,863 Prozent - Sandoz: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,359 Prozent - SGS: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,23 Prozent - SIG Group: UBS Fund Management meldet Anteil von 8,711 Prozent - SoftwareONE: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,55 Prozent - Spexis: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 14,95 Prozent - Sulzer: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,431 Prozent - Swisscom: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,46 Prozent - Temenos: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,284 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Geberit: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Sandoz: Conf. Call zu Umsatz Q1 (09.00 Uhr) - Adecco: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (Call 09.30 Uhr) GV: Accelleron, Medacta, Orell Füssli, Schlatter, Skan, Temenos Mittwoch: - HBM: Ergebnis 2023/24 - Landis+Gyr: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Montana Aerospace: Update Q1 GV: Alcon (09.30 Uhr), Holcim (09.00 Uhr), Kühne+Nagel (09.00 Uhr), Lonza (10.00 Uhr), Swatch (10.00 Uhr), Swissquote: GV (10.30 Uhr) Donnerstag - Six geschlossen - SHL: aoGV zu Vergütungspolitik u.a. (17.00 Uhr isr. Zeit) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven April 2024 (09.00 Uhr) Ausland: - FR: Leistungsbilanz 3/24 (08.45 Uhr) Handelsbilanz 3/24 (08.45 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 3/24 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenkredite 3/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05.) - Von Roll (per 17.05) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Interroll (32,00 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) per 08.05: - Vaudoise (22,00 Fr.) per 10.05: - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) - Medacta (0,55 Fr.) - Orell Füssli (3,90 Fr.) - Skan (0,35 Fr.) - Temenos (1,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9764 - USD/CHF: 0,9072 - Conf-Future: +39 BP auf 149,74 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,693 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,49 Prozent auf 11'328 Punkte - SLI (Montag): +0,52 Prozent auf 1'858 Punkte - SPI (Montag): +0,43 Prozent auf 15'158 Punkte - Dax (Montag): +0,96 Prozent auf 18'175 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,04 Prozent auf 7'997 Punkte

