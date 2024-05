- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 11'500,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,08 Prozent auf 38'884 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,10 Prozent auf 16'333 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,42 Prozent auf 38'284 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Moody's stuft UBS-Lanfgristrating auf «Aa2» von «Aa3» hoch - Ausblick negativ - Landis+Gyr 2023/24: Umsatz 1963 Mio USD (AWP-Konsens: 1945 Mio) Adj. EBITDA 223,9 Mio USD (AWP-Konsens: 217 Mio) Reingewinn 110,0 Mio USD (AWP-Konsens: 93,2 Mio) Dividende 2,25 Fr. (2022: 2,20 Fr.) Adj. EBITDA-Marge 11,4 Prozent (AWP-Konsens: 11,2 Prozent) Rekordhoher Auftragsbestand von 3,77 Mrd Dollar 2024/25: Erwarten EBITDA-Marge von 11 Prozent bis 13 Prozent Erwarten tiefes einstelliges Wachstum Peilen mittelfristig adj. EBITDA-Marge von 12-14 Prozent an Mittelfristig Wachstum im mittleren bis hohen einstell. Bereich vorbörsliche Indikation +3,4 Prozent - Montana Aerospace 2024: Umsatz von rund 1,7 Mrd EUR erwartet Bereinigter EBITDA von 180 bis 200 Mio EUR erwartet Q1: Umsatz 395,7 Mio Euro (VJ 353,1 Mio) Adj. EBITDA 38,2 Mio Euro (VJ 23,6 Mio) Reinergebnis +2,7 Mio EUR (VJ -17,5 Mio) 2025: Weiter Umsatz von gegen 2 Mrd Euro angestrebt Weiter adj. EBITDA von über 250 Mio EUR angestrebt bestätigt bisherige Prognosen 2024 - Relief Therapeutics kündigt neues Führungsteam an Melinda Keegan bekleidet neu geschaffene Funktion der Personalchefin Giorgio Reiner wird CSO und Paolo Galfetti CBO Andrew Einhorn wird Finanzvorstand - Accelleron zieht Kapitalband-Antrag zurück - Neuer Vorschlag später - Also verteilt Verantwortungen innerhalb Konzernleitung - Arbonia: CFO Daniel Wüest tritt zurück - Doc Morris: Daniel Wüest wird neuer CFO - Kudelski schliesst Partnerschaft mit Zoom für Hardwaresicherheit - Talenthouse verschiebt auch Publikation des Geschäftsberichts 2023 - Youngtimers schlägt neue VR-Mitglieder und Kapitalerhöhung vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion März -0,4 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,7) Gesamtproduktion März -3,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose -3,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,845 Prozent - Also: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,474 Prozent - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,476 Prozent - Aryzta: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,914 Prozent - Baloise: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,324 Prozent - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,497 Prozent - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - BCV: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,505 Prozent - Belimo: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,555 Prozent - Bystronic: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,927 Prozent - Cembra: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,003 Prozent - Cosmo: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,675 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 19,282 Prozent/9,223 Prozent - Galenica: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,975 Prozent - Geberit: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,689 Prozent - Georg Fischer: UBS Fund Management meldet Anteil von 8,182 Prozent - Glarner KB: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,837 Prozent - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,614 Prozent - Intershop: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,075 Prozent - Jungfraubahn: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,969 Prozent - LLB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,356 Prozent - Logitech: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,336 Prozent - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,302 Prozent - Nestlé: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,547 Prozent - Novartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,415 Prozent - Oerlikon: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,248 Prozent - Partners Group: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,819 Prozent - Phoenix Mecano: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,179 Prozent - SFS: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,747 Prozent - Sika: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,649 Prozent - Straumann: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,873 Prozent - Swiss Life: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,329 Prozent - Swiss Re: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,117 Prozent - U-blox: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,226 Prozent - Varia US: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,652 Prozent - Zehnder: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,445 Prozent - Zurich Insurance: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,117 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Landis+Gyr: Conf. Call Ergebnis 2023/24 (14.00 Uhr) - HBM: Ergebnis 2023/24 (nachbörslich) GV: Alcon (09.30 Uhr), Holcim (09.00 Uhr), Kühne+Nagel (09.00 Uhr), Lonza (10.00 Uhr), Swatch (10.00 Uhr), Swissquote: GV (10.30 Uhr) Donnerstag - Six geschlossen - SHL: aoGV zu Vergütungspolitik u.a. (17.00 Uhr isr. Zeit) Freitag: - keine Termine Montag: - Alcon Ergebnis Q1 (22.30 Uhr) - GV: Orascom DH, Sensirion WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Montag) Ausland: - US: Grosshandelsumsatz 3/24 (16.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 3/24 (endgültig) (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05., letzter Handelstag 15.5.) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag 16.5.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Vaudoise (22,00 Fr.) per 10.05: - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) - Medacta (0,55 Fr.) - Orell Füssli (3,90 Fr.) - Skan (0,35 Fr.) - Temenos (1,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9765 - USD/CHF: 0,9087 - Conf-Future: +14 BP auf 149,88 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,685 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,64 Prozent auf 11'513 Punkte - SLI (Dienstag): +1,36 Prozent auf 1'883 Punkte - SPI (Dienstag): +1,41 Prozent auf 15'372 Punkte - Dax (Dienstag): +1,40 Prozent auf 18'430 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,48 Prozent auf 8'076 Punkte

awp-robot/sw/tv