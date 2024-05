- SMI vorbörslich: +0,33 Prozent auf 11'640,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): 0,85 Prozent auf 39'387,76 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 16'346,26 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,32 Prozent auf 38'197 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - HBM 2023/24: Jahresergebnis -1,1 Mio Fr. (VJ -146,3 Mio) Nennwertrückzahlung von 7,50 Fr. je Aktie beantragt 2024/25: Anspruchsvolles Umfeld - blicken mit Zuversicht in die Zukunft - Temenos-GV lehnt Vergütungsbericht und Satzungsänderung ab vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - VP Bank: CEO Paul Arni tritt per sofort zurück Ad interim übernimmt Chief Operating Officer Urs Monstein - SHL-Aktionäre bewilligen an a.o. GV die Vergütungspolitik NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura platziert ABS im Umfang von 500 Miko Dollar - Skyguide wählt Aldo Schellenberg zum neuen Verwaltungsratspräsidenten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Gaspreis Grosshandel Folgemonat: 31 EUR/MWh (VW: 29 EUR; VJ: 37 EUR) Strompreis Grosshandel 2025: 94 EUR/MWh (VW: 89 EUR; VJ: 147 EUR) Ausland: - GB: BIP Q1 +0,6 Prozent GG VQ (Prognose +0,4) - 1. SCHÄTZUNG BIP MÄRZ +0,4 Prozent GG VM (Prognose +0,1) Industrieproduktion März +0,5 Prozent GG Vorjahr (Prognose +0,3) Industrieproduktion März +0,2 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,14 Prozent - BB Biotech: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,356 Prozent - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,619 Prozent - Bucher: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,777 Prozent - Coltene: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,09 Prozent - Comet: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,084 Prozent - DocMorris: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,611 Prozent - Forbo meldet Eigenanteil von 4,992 Prozent - Givaudan: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,674 Prozent - Hochdorf: Newlat Group SA meldet Anteil von 9,715 Prozent - Holcim: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,645 Prozent - Hypothekarbank Lenzburg: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,321 Prozent - Interroll: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,136 Prozent - Leonteq: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,013 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,045 Prozent - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 18,161 Prozent - Schweiter: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 9,929 Prozent; UBS FM 5,876 Prozent - Sensirion: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,79 Prozent - Siegfried: UBS Fund Management AG meldet Anteil von 5,952 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von <3 Prozent; UBS Fund Management 4,677 Prozent - Tecan: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,364 Prozent - UBS: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,306 Prozent - Valiant: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,263 Prozent - VAT: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,574 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Alcon Ergebnis Q1 (22.30 Uhr) - GV: Orascom DH, Sensirion Dienstag: - Lonza: Q1-Update qualitativ (Webcast 14.00 Uhr) - Sonova: Ergebnis 2023/24 (Analyst Meeting 13.00 Uhr, Stäfa) - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q1 (14:00) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2024 (17:40) - GV: Burkhalter, Castle Private, Peach Property, Valartis: GV (10.00 Uhr) VAT: GV (15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2024 (Dienstag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 3/24 (10:00) - EU: EZB-Sitzungsprotokoll 10./11.4.24 (13:30) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (vorab) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05., letzter Handelstag 15.5.) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag 16.5.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (10,00 Fr.) - Medacta (0,55 Fr.) - Orell Füssli (3,90 Fr.) - Skan (0,35 Fr.) - Temenos (1,20 Fr.) per 13.05: - Holcim (2,80 Fr.) - Lonza (4,00 Fr.) - Swatch N/I (1,30 Fr./6,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9770 - USD/CHF: 0,9606 - Conf-Future: -80 BP auf 149,08 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,691 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 11'602 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,65 Prozent auf 1'895 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,68 Prozent auf 15'477 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,02 Prozent auf 18'686,60 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 8187,65 Punkte

awp-robot/sw/kw