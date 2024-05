- SMI vorbörslich: +0,04 Prozent auf 11'758,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,32 Prozent auf 39'513 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,03 Prozent auf 16'341 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,14 Prozent auf 38'174 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 450 Mio EUR - Hochdorf: Grossaktionär ZMP wird an GV Anträge von Newlat ablehnen ZMP: Auswechslung des gesamten Verwaltungsrates «nicht zielführend» - Newron sieht Wirksamkeit von Schizophrenie-Mittel mit neuen Daten unterstützt - Cicor-CEO hat eine klare Wachstumsstrategie (Inti FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Fund Management meldet Anteil von 6,768 Prozent - DocMorris: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - SPS: UBS Fund Management meldet Anteil von 12,428 Prozent - Swatch: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,431 Prozent - Tecan: Picet Asset Management SA meldet Anteil von 3,013 Prozent - Temenos: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden 15,618 Prozent; Petrus Adv. 3,423 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Alcon Ergebnis Q1 (22.30 Uhr) - GV: Orascom DH, Sensirion Dienstag: - Lonza: Q1-Update qualitativ (Webcast 14.00 Uhr) - Sonova: Ergebnis 2023/24 (Analyst Meeting 13.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call: Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2024 (17.40 Uhr) - GV: VAT (15.00 Uhr), Burkhalter, Castle Private, Peach Property, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Q1-Update - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Hochdorf: GV (10.00 Uhr) - GV: Swiss Life (15.00 Uhr), Avolta, GAM, Minoteries, Villars WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex April (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2024 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05., letzter Handelstag 15.5.) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag 16.5.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Holcim (2,80 Fr.) - Lonza (4,00 Fr.) - Swatch N/I (1,30 Fr./6,50 Fr.) per 14.05: - Alcon (0,24 Fr.) - Swissquote (4,30 Fr.) per 16.05: - VAT (6,25 Fr.) - Burkhalter (4,45 Fr.) - Valartis (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9766 - USD/CHF: 0,9063 - Conf-Future: -107 BP auf 148,01 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,715 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,31 Prozent auf 11'754 Punkte - SLI (Freitag): +1,24 Prozent auf 1'919 Punkte - SPI (Freitag): +1,29 Prozent auf 15'677 Punkte - Dax (Freitag): +0,46 Prozent auf 18'773 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,08 Prozent auf 8'219 Punkte

