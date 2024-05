- SMI vorbörslich: -0,32 Prozent auf 11'730,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,21 Prozent auf 39'432 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,29 Prozent auf 16'388 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,29 Prozent auf 38'290 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 2444 Mio USD (AWP-Konsens: 2483 Mio) Op. Marge 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 13,2 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,5 USD (AWP-Konsens: 0,43 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,78 USD (AWP-Konsens: 0,73 USD) Op. Kernmarge 22,0 Prozent (AWP-Konsens: 20,3 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,50 USD (AWP-Konsens: 0,43 USD) Umsatz Surgical 1338 Mio USD (VJ 1304 Mio) Umsatz Vision Care 1106 Mio USD (VJ 1029 Mio) Reingewinn 248 Mio USD (Q1 2023: 174 Mio) 2024: Core diluted EPS bei +15-18 Prozent erw. (bisher +13-16 Prozent) 2024: Nettoumsatzwachstum +7 bis +9 Prozent erw. (bisher: +6 bis +8 Prozent) vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Lonza Q1: Geschäftsverlauf im Einklang mit Erwartungen für das Gesamtjahr Guidance 2024 bestätigt Schwächere Leistung in Q1 2024, Normalisierung in H1 erwartet Wichtige Wachstumsprojekte, die 2024 anlaufen, verlaufen nach Plan vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Sonova 2023/24: Umsatz 3627 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3637 Mio) EBITA adj. 771,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 771,0 Mio) EBITA-Marge adj. 21,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,4 Mio) Reingewinn 609,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 546,9 Mio) Dividende 4,30 Fr. (AWP-Konsens: 4,22 Fr.) Starke Währungseffekte belasteten Profitabilität Hörgeräte-Segment sah Wachstumsbeschleunigung im H2 Cochlea-Implantate mit Umsatzplus dank neuer Systeme 2024/25: Anstieg bereinigter EBITA von 7-11 Prozent erwartet Umsatzwachstum zu kWk von 6-9 Prozent erwartet Gut positioniert, um Wachstum zu beschleunigen Beschleunigts Wachstum vor allem ab H2 erwartet Aktienrückkäufe könnten im H2 wieder aufgenommen werden Streben weiter Verschuldung von 1,0-1,5x Nettoverschuldung/EBITDA an vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - Vetropack wird Werk in St-Prex voraussichtlich Ende August schliessen Abbau der Arbeitsplätze in St-Prex erfolgt sukzessive Sozialplan wird in Kürze vorgestellt Schliessung St-Prex bedeutet nicht Rückzug aus Heimmarkt Schweiz - DocMorris vermeldet Ergebnis des Rückkaufangebots für Wandelanleihe - EPH: Bondholders genehmigen Änderungen der Konditionen für Euro-Bond - Helvetia-Tochter Smile lanciert Hundehaftpflichtversicherung in Spanien - Hiag schliesst mit Jump Factory Mietvertrag auf Papieri-Areal - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 24,486 Prozent - Inficon: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Invesco Ltd. meldet Anteil von 3,55 Prozent - Lindt&Sprüngli: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,623 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lonza: Webcast zu Q1-Update qualitativ (14.00 Uhr) - Sonova: Analysten-Meeting zu Ergebnis 2023/24 (13.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2024 (17.40 Uhr) - GV: VAT, Burkhalter, Castle Private, Peach Property, Valartis Mittwoch: - Lastminute: Q1-Update - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Hochdorf (10.00 Uhr), Swiss Life (15.00 Uhr), Avolta, GAM, Minoteries, Villars Donnerstag: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Avolta: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2024 (08.30 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q1 (Donnerstag) Erste Schätzung Logiernächte April 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/24 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 4/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05., letzter Handelstag 15.5.) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag 16.5.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: -19 BP auf 147,82 Prozent (Montag) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,24 Fr.) - Swissquote (4,30 Fr.) per 16.05: - VAT (6,25 Fr.) - Burkhalter (4,45 Fr.) - Valartis (0,50 Fr.) per 17.05: - Swiss Life (33,00 Fr.) - Avolta (0,70 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9802 - USD/CHF: 0,9086 - Conf-Future: -19 BP auf 147,82 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,75 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,12 Prozent auf 11'768 Punkte - SLI (Montag): -0,13 Prozent auf 1'916 Punkte - SPI (Montag): +0,21 Prozent auf 15'710 Punkte - Dax (Montag): -0,16 Prozent auf 18'742 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,26 Prozent auf 8'209 Punkte

awp-robot/sw/uh