- SMI vorbörslich: +0,35 Prozent auf 11'825,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,32 Prozent auf 39'558 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,75 Prozent auf 16'511 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05 Prozent auf 38'377 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für Selbstdiagnose des humanen Papillomavirus vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Logitech 2023/24: Dividende von rund 1,16 Fr. (VJ: 1,06 Fr.) - VAT: Moody's erhöht Kreditrating auf 'Ba1' - Ausblick 'stabil' - BLKB schafft per 1. Oktober 2024 eigenständigen Bereich Wealth Management Béatrice Sidler übernimmt neuen Geschäftsbereichs und wird GL-Mitglied - Flughafen Zürich: Passagierzahl April 2,62 Mio (+6,9 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen April entspricht 96,1 Prozent von 2019er-Niveau Kommerzumsatz April 51,3 Mio Fr. (+0,7 Prozent gg VJ) - GKB verkauft Minderheitsbeteiligung an der Twelve Capital Holding Ausserordentlicher Gewinn von ca. 4 Mio Fr. durch Verkauf - Lastminute Q1: Umsatz 78,4 Mio EUR (VJ 89,1 Mio) EBITDA adj. 9,3 Mio EUR (VJ 9,3 Mio) Reinergebnis 2,6 Mio EUR (VJ 2,2 Mio) 2024: Weiter Umsatzwachstum 5-10 Prozent, EBITDA adj. mindestens +20 Prozent - SoftwareOne Q1: Umsatz 246,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,1 Mio) Umsatz Marketplace 125,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,6 Mio) Umsatz Services 121,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121,1 Mio) EBITDA adj. 45,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 18,4 Prozent (AWP-Konsens: 18,6 Prozent) 2024: Ausblick für Gesamtjahr 2024 bestätigt VR von mehreren Parteien für Going-Private kontaktiert worden VR-Transaktionsausschuss behandelt Vorschläge mehrerer Parteien Neuer VR analysiert Beschleunigung von Transformationsplänen Umsetzung der «Vision 2026» schreitet wie geplant voran Mittelfristiges Umsatzpotenzial von 100 Mio USD mit Microsoft Vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent - Mobilezone liefert iPads an Schweizerische Post - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz im Q1 um 41 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Pzena Investment Management LLC meldet Anteil von über 3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 19,383 Prozent/9,709 Prozent; UBS Group AG 25,402 Prozent - MCH: Beat Kähli meldet Anteil von 3 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von 3 Prozent - UBS: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SoftwareONE: Conf. Call Update Q1 (09.00 Uhr) - GV: Hochdorf (10.00 Uhr), Swiss Life (15.00 Uhr), Avolta, GAM, Minoteries, Villars Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Avolta: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech Freitag: - Richemont: Ergebnis 2023/24 (Webcast: 09.30 Uhr) - GV: Jungfraubahn, Nebag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (Donnerstag) Erste Schätzung Logiernächte April 2024 (Donnerstag) BFS: Industrie- und Bauproduktion Q1 2024 (Freitag) Ausland:: - ZO: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Beschäftigung Q1/24 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 3/24 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 5/24 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 4/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 4/24 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 4/24 (14.30 Uhr) Lagerbestände 3/24 (16.00 Uhr) NAHB-Wohnungsmarkt-Index 5/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per 16.05., letzter Handelstag HEUTE) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag 16.5.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.05: - VAT (6,25 Fr.) - Burkhalter (4,45 Fr.) - Valartis (0,50 Fr.) per 17.05: - Swiss Life (33,00 Fr.) - Avolta (0,70 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9807 - USD/CHF: 0,9059 - Conf-Future: +5 BP auf 147,87 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,72 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,14 Prozent auf 11'784 Punkte - SLI (Dienstag): +0,36 Prozent auf 1'923 Punkte - SPI (Dienstag): +0,18 Prozent auf 15'739 Punkte - Dax (Dienstag): -0,14 Prozent auf 18'716 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,08 Prozent auf 8'226 Punkte

