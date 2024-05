- SMI vorbörslich: +0,33 Prozent auf 11'938,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,88 Prozent auf 39'908 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,40 Prozent auf 16'742 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,26 Prozent auf 38'868 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Kandidat gegen Fettleibigkeit erreicht Studien-Ziele in Phase-I-Studie Kandidat CT-388 führte zu Gewichtsverlust von 18,8 Prozent in 24 Wochen GS vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Swiss Re Q1: Reinergebnis 1092 Mio USD (AWP-Konsens: 995 Mio) Versicherungsumsatz 11676 Mio USD (AWP-Konsens: 11'054 Mio) Combined Ratio P&C 84.7 Prozent (AWP-Konsens: 84,9 Prozent) Combined Ratio CorSo 89.9 Prozent (AWP-Konsens: 92,1 Prozent) Reinergebnis L&H Re 412 Mio USD (AWP-Konsens: 389 Mio) Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,0 Prozent (VJ 2,8 Prozent) EK nach IFRS per Ende Quartals bei 21,1 Mrd USD Ergebnis profitierte von Underwriting-Disziplin, Anlageergebnis P&C Re erneuerte per 1.4. Verträge mit Volumen von 2,5 Mrd USD In der Erneuerungsrunde Preiserhöhung von 12 Prozent Portefeuillequalität entspricht Finanzzielen der Gruppe für 2024 Beabsichtigt, sich aus iptiQ-Geschäft zurückzuziehen 2024: Weiter IFRS-Konzerngewinn von mehr als 3,6 Mrd USD angestrebt Ivan Gonzalez wird neuer CEO Corporate Solutions Moses Ojeisekhoba (CEO Global Clients and Solutions) geht vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Zurich Q1: P&C Bruttoprämien 12623 Mio USD (AWP-Konsens: 12'564 Mio) P&C Versicherungsumsatz 10'250 Mio USD (AWP-Konsens: 9895 Mio) Leben-Neugeschäft 3996 Mio USD (AWP-Konsens: 4585 Mio) Farmers Bruttoprämien 7077 Mio USD (AWP-Konsens: 7033 Mio) SST-Quote bei geschätzt 232 Prozent (Anfang 2024: 234 Prozent) Angekündigter Aktienrückkauf beginnt wie geplant in nächsten Wochen CEO: Analysieren Zukunft des deutschen Lebensversicherungsportfolio Werden Entscheid dazu wohl nicht in diesem Jahr fällen Haben kein signifikantes Exposure bei Baltimore-Unglück CFO: Farmers dürfte mittleres einstelliges Wachstum im 2024 erreichen vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Holcim macht Spatenstich für C02-armes Zementwerk in Belgien - Novartis wird an Asco neueste Daten u.a. zu Scemblix und Kisqali präsentieren - Avolta Q1: Umsatz 2784 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2853 Mio) Organisches Wachstum +8,6 Prozent (AWP-Konsens: +7,4 Prozent) EBITDA core 169 Mio Fr. (VJ 134 Mio) Globale Passagiertrends waren stark - sind weiter positiv Alle Regionen trugen zu Wachstum bei 2024: Weiter Synergien von 85 Mio Fr erwartet Weiter negativer Wärhungseffekt von 2-3 Prozent erwartet Mit anhaltend positiven Trends im Q2 zuversichtlich für Sommer Langfristige Trends im weltweiten Fluggastverkehr sehr attraktiv Mittelfristig weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge anvisiert Mittelfristg weiter währungsbereinigtes Umsatzplus 5-7 Prozent p.a. erw. Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Basilea: Starke Cresemba-Umsätze in der Region Asien-Pazifik Umsätze lösen Meilensteinzahlung in Höhe von 1,25 Mio USD aus vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Zehnder Group trennt sich vom Geschäftsbereich Climate Ceiling Solutions Climate Ceiling 2023 mit Umsatz von 23 Mio Euro Weitere Restrukturierungskosten von 2-3 Mio Euro in Europa Zehnder Group: Einmaliger Verlust von rund 10 Mio Euro erwartet Fortges Fokus auf Umsetzung der Strategie in Kerngeschäften H1: Umsatzrückgng im mittleren Zehnerprozentbereich erwartet EBIT-Marge vor Einmaleffekten von 6-7 Prozent erwartet - Helvetia mit neuer Konzernstruktur, internationalisiert die Führung Estallo, Neusiedler, Hürlimann und Roman neu in Konzernleitung - Wisekey 2023: Umsatz geprüft 31 Mio USD (+30 Prozent) Reinergebnis geprüft -15 Mio USD (VJ: -29 Mio) - Züblin 2023/24: Mietertrag 9,0 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) EBITDA 6,3 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Reinergebnis 1,3 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) Leerstandsquote 9,3 Prozent (VJ 9,3 Prozent) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - DKSH schliesst Partnerschaft mit Alvimedica in Malaysia - Groupe-Minoteries-Aktionäre stimmen gegen VR-Kandidaten der Minderheitsgruppe - Sulzer beteiligt sich an kanadischer «Green Minerals»-Firma Wealth Minerals - Vetropack: Belegschaft fordert Sozialplan für Entlassene NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: Q1 REAL GDP -0,5 Prozent Q/Q; MNI MEDIAN -0,4 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,955 Prozent/9,595 Prozent - Komax: Max Koch meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Avolta: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech Freitag: - Richemont: Ergebnis 2023/24 (Webcast 09.30 Uhr) - GV: Nebag, Jungfraubahn Samstag: - GV: Zuger KB Montag: - Pfingstmontag, eingeschränkter AWP-Dienst Dienstag: - Idorsia: Ergebnis 2023/Q1 2024 - Orascom DH: Ergebnis Q1 - GV: BEKB, CFT, MCH, Montana Aerospace WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte April 2024 (14.00 Uhr) Industrie- und Bauproduktion Q1 2024 (Freitag) Ausland: - US: Baubeginne- und genehmigungen 4/24 (14.30 Uhr) Fed Business Outlook 5/24 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 4/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Industrieproduktion 4/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 4/24 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Schaffner (per HEUTE) - Von Roll (per 17.05., letzter Handelstag HEUTE) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VAT (6,25 Fr.) - Burkhalter (4,45 Fr.) - Valartis (0,50 Fr.) per 17.05: - Swiss Life (33,00 Fr.) - Avolta (0,70 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9805 - USD/CHF: 0,9012 - Conf-Future: +106 BP auf 148,93 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,697 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,98 Prozent auf 11'899 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,12 Prozent auf 1'944 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,94 Prozent auf 15'887 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,82 Prozent auf 18'869 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,37 Prozent auf 8'240 Punkte

