STIMMUNG - Zu Wochenschluss steht die Börsenampel am Schweizer Aktienmarkt weiter auf grün. Seit Monatsbeginn hat der Leitindex SMI eine rasante Klettertour hinter sich, die ihm ein Plus von mehr als 700 Punkten beschert hat. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als eher gedämpft. - SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 11'965,74 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,10 Prozent auf 39'869 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 16'698 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,54 Prozent auf 38'711 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2023/24: Umsatz 20'616 Mio EUR (AWP-Konsens: 20'650 Mio) EBIT-Marge 23,3 Prozent (AWP-Konsens: 23,5 Prozent) Netto Cash-Position von 7,4 Mrd EUR (VJ: 6,5 Mrd) EBIT 4794 Mio EUR (AWP-Konsens: 4850 Mio) Dividende 2,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,23 Fr.) Reinergebnis 2355 Mio EUR (AWP-Konsens: 3049 Mio) Reinergebnis adj. 3818 Mio EUR (AWP-Konsens: 3775 Mio) Organisches Wachstum 8 Prozent (AWP-Konsens: 8,2 Prozent) Nicolas Bos wird per 1. Juni zum Chief Executive Officer Bram Schot wird per 11. September Non-executive Deputy Chairman Bisheriger CEO Lambert bleibt im VR und wird ab 1.6. COO Evaluieren nach Ende von Farfetch-Deal weiterhin YNAP-Optionen Übernimmt Kontrollmehrheit (70 Prozent) an Gianvito Rossi vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - ABB übernimmt Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 174,1 Mio Fr. (Ende Dez: 186,9 Mio) 2024: Weiterhin op. Ausgaben von 70-80 Mio Fr. erwartet Liquiditätsreserven reichen bis weit ins Jahr 2026 Erste Daten für Switch-DARPin-Platfform auf EHA 2024 - R&S 2024: Umsatzwachstum neu über 12 Prozent - EBIT-Marge bei rund 20 Prozent Mfr. neu Umsatzwachstum rund 12 Prozent, EBIT-Marge von rund 20 Prozent - VP Bank 4 Mte: 50 Prozent tieferer Reingewinn Massgeblicher Grund sind tiefere Erträge aus dem Zinsgeschäft Nettoneugeld-Zufluss liegt derzeit annualisiert bei 1 Prozent Fokus auf Effizienzmassnahmen, um Kostenbasis zu senken Verstärkung der laufenden Massnahmen wird mit H1 präsentiert - Aluflexpack: Constantia hält nach Ende Angebotsfrist 86,38 Prozent der Aktien - Arbonia kauft in Spanien und Tschechien zu - Asmallworld erweitert Reise-Portfolio mit The Solo Cruise Company - BKW nimmt Kredit von 1 Mrd Fr. auf zur Refinanzierung von Syndikatskrediten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti mit leichtem Umsatzrückgang in den ersten vier Monaten - Migros Bank erfüllt Voraussetzungen der SNB-Liquiditätsinitiative PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JAN-APR INDUSTRIAL OUTPUT +6.3 Prozent Y/Y VS JAN-MAR +6,1 Prozent APR INDUSTRIAL OUTPUT +6.7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.4 Prozent Y/Y APR RETAIL SALES +2.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +3.8 Prozent Y/YB JAN-APR RETAIL SALES +4.1 Prozent Y/Y VS JAN-MAR +4.7 Prozent Y/Y APR UNEMPLOYMENT RATE +5.0 Prozent VS MAR +5.2 ProzentB WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Constantia hält nach Ende Angebotsfrist 86,38 Prozent der Aktien - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 19,28 Prozent/9,611 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von 1,81 Prozent/2,275 Prozent PRESSE FREITAG - UBS will Rob Karofsky an die Spitze des US-Geschäfts setzen (BBG) UBS stellt Führungsspitze des Asset Managements neu auf (BBG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf Call zum Ergebnis 2023/24 - GV: Jungfraubahn, Nebag Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 - Idorsia: Ergebnis 2023/Q1 2024 - GV: BEKB, CFT, MCH, Montana Aerospace Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q1 - Ypsomed: Ergebnis 2023/24 - GV: Aluflexpack, ENR Russia, Partners Group, Stadler Rail, Valiant WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q1 2024 (08.30 Uhr) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 4/24 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 4/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (33,00 Fr.) - Avolta (0,70 Fr.) - Minoteries (11,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9851 - USD/CHF: 0,9067 - Conf-Future: -11 BP auf 148,90 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,68 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,40 Prozent auf 11'947 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 1950 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 15'935 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,69 Prozent auf 18'739 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,45 Prozent auf 8'188 Punkte

awp-robot/sw/ra