- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 11'971,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,51 Prozent auf 39'671 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,18 Prozent auf 16'802 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,18 Prozent auf 39'073 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB ernennt neue Geschäftsbereichsleiter - Giampiero Frisio wird Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung - Brandon Spencer wird Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik - Beide neuen Geschäftsbereichsleiter übernehmen per 1. August 2024 - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 471 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 457 Mrd) Bruttomarge nahezu 89 BP (AWP-Konsens: 86 BP) Netto-Neugeldzuflüsse 1 Mrd Fr (AWP-Konsens 5,1 Mrd) Cost/Income Ratio knapp über 69 Prozent (AWP-Konsens: 69,7 Prozent) Adj. Vorsteuermarge von 27 Bp (H2 23: 22 Bp) Spürbare Erholung der Kundenaktivität Nettozuflüsse im Januar schwach, danach Erholung BIZ CET1 Kapitalquote 15,3 Prozent (Ende 2022: 14,6 Prozent) Neue Kundenberater tragen positiv zu Nettozuflüssen bei Einstellung von weiteren 35 (netto) Kundenberatern vorbörsliche Indikation -1,5 Prozent - Novartis erhält Zulassung in Kanada für Cosentyx für Erwachsene mit HS - Swisscom schliesst Finanzierung von Vodafone Italia ab Pricing für Emission von Anleihen in Höhe von 4 Mrd EUR Zusätzlicher jährlicher Zinsaufwand von maximal 250 Mio Fr. erw. - Galenica 4 Mte: Umsatz 1256 Mio Fr. (VJ 1198 Mio) Sämtliche Geschäftsbereiche haben sich positiv entwickelt Ausblick für Geschäftsjahr 2024 wird bestätigt vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Aluflexpack: Constantia erklärt Übernahmeangebot als zustande gekommen - DKSH geht Partnerschaft mit Schweitzer Health Biotech in Hongkong ein - DocMorris: Vorzeitige Rückzahlung der 2,75 Prozent-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 - Dormakaba ernennt Carsten Franke zum neuen Chief Operations Officer - Ems-Geschäftsleitungsmitglied Peter Germann geht in Pension - Galderma lanciert Hyaluron-Füller Restylane in China - HBM-Healthcare Portfoliounternehmen Swixx tätigt Übernahme in Lateinamerika - Idorsia nominiert Bart Filius als neuen Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Komax: Metall Zug AG meldet Anteil von 24,999 Prozent - Kuros: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,077 Prozent - Metall Zug: Annelies Häcki Buhofer meldet Anteil von 7,32 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Sandoz: Novartis AG meldet Anteil von <3 Prozent - Schlatter: Metall Zug AG meldet Anteil von 13,599 Prozent - V-Zug: Metall Zug AG meldet Anteil von 30,269 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Orior, Swiss Steel Freitag: - GV: Cosmo, Helvetia, Phoenix Mecano Montag: - GV: Aevis Victoria, Alpine Select WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Freitag) BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (1. Schätzung nach Q1; Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) CFNA-Index 4/24 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (15.45 Uhr) Neubauverkäufe 4/24 (16.00 Uhr) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröff. 10.00 Uhr) Konsumentenvertrauen 5/24 (16.00 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröff. 10.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 geplant (GV 23.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BEKB (10,00 Fr.) - CFT (6,00 Fr.) per 24.05: - Partners Group (39,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Valiant (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9905 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: Conf-Future: -7 BP auf 148,48 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,744 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,36 Prozent auf 11'959 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 1'953 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 15'963 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 18'680 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,27 Prozent auf 8'092 Punkte

