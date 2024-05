- SMI vorbörslich: -0,45 Prozent auf 11'913,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,53 Prozent auf 39'065 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,39 Prozent auf 16'736 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,23 Prozent auf 38'622 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel lanciert Strassenlogistikdienste für MedTech-Industrie in Europa - UBS-CEO Ermotti: Heutige UBS ist «too big to fail» - Curatis 2023: Nettoergebnis -49,4 Mio Fr. (VJ -34,7 Mio Fr.) ernennt Patrick Ramsauer zum CFO - CPH will Aufspaltung bis Ende Juni vollziehen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - On Holding wählt Laura Miele als neues unabhängiges Mitglied in den VR - Migros Bank-GV wählt Bernhard Kobler zum VR-Präsidenten - Salt Q1: Umsatz 275,4 Mio Fr (VJ 270,7 Mio) EBITDA 140,8 Mio Fr. (135,0 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: BIP Q1 -0,2 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,2) BIP Q1 +0,2 Prozent GG Vorquartal (Prognose +0,2) GB: Detailhandelsumsatz April -2,3 Prozent GG Vormonat (Prognose -0,5) Detailhandelsumsatz April -2,7 Prozent GG Vorjahr (Prognose -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,687 Prozent/7,921 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von 3,027 Prozent - Temenos: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Cosmo, Helvetia, Phoenix Mecano Montag: - GV: Aevis, Alpine Select Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis 2023/24 - EFG International: Update 4 Monate - Epic: Update Q1 - Lem: Ergebnis 2023/24 - Varia US: Update Q1 - SenioResidenz AG: aoGV zur Fusion mit Novavest - GV: R&S WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (08.30 Uhr) Nominallohnentwicklung 2024 (1. Schätzung nach Q1, Montag) - BAK Tourismusprognosen (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 geplant (GV 23.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (39,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Valiant (5,50 Fr.) per 27.05: - Orior (2,51 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: -52 BP auf 147,96 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,773 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 11'967 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 15'982 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,06 Prozent auf 18'691 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,48 Prozent auf 8'102 Punkte

awp-robot/sw/kw