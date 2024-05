- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 11'951,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,01 Prozent auf 39'069,59 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,10 Prozent auf 16'920,79 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,48 Prozent auf 38'830 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis mit ermutigenden Studienergebnissen zu Atrasentan und Fabhalta - Roche: Juli Boris Zaïtra übernimmt ab Juli Leitung für das Pharma Partnering - EFG: Julius Bär hat Kaufangebot erwogen - Kein Kommentar der Firmen - Temenos: Petrus Advisers baut Beteiligung auf 5,123 Prozent aus - Xlife Sciences: Portfoliogesellschaft Palleos fusioniert mit OCT Clinical - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von 3,02 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,47 Prozent - PSP Swiss Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 15,003 Prozent - R&S: Benjamin Levine meldet Anteil von 3,551 Prozent - Schweiter: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 9,076 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 87,583 Prozent - Temenos: Petrus Advisers meldet Anteil von 5,123 Prozent PRESSE MONTAG - UBS will Ermotti-Nachfolge intern regeln (FT) - EFG: Julius Bär hat Kaufangebot erwogen (Bloomberg) - SIX-Börsenchef: Keine Anzeichen, dass sich Fenster für IPOs schliesst (FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Aevis, Alpine Select Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis 2023/24 (BMK 10.00 Uhr) - EFG International: Update 4 Monate - Epic: Update Q1 - Lem: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Varia US: Update Q1 - SenioResidenz AG: aoGV zur Fusion mit Novavest (09.30 Uhr) GV: R&S Mittwoch: - Arundel: GV u.a. Dekotierung (10.30 Uhr) - Novavest: aoGV zu Fusion mit SenioResidenz (09.30 Uhr, ) GV: Romande Energie, Warteck Invest, Youngtimers WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - DEU: Ifo-Geschäftsklima 5/24 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 (geplant per 30.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Orior (2,51 Fr.) per 28.05: - Accelleron (0,85 Fr.) - Helvetia (6,30 Fr.) - Phoenix Mecano (30,00 Fr.) per 30.05: - R&S (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9923 - USD/CHF: 0,9151 - Conf-Future: +4 BP auf 148,00 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,763 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,29 Prozent auf 11'932 Punkte - SLI (Freitag): -0,18 Prozent auf 1957 Punkte - SPI (Freitag): -0,28 Prozent auf 15'936 Punkte - Dax (Freitag): +0,01 Prozent auf 18'693 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,04 Prozent auf 8'095 Punkte

awp-robot/sw/kw