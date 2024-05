- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'971,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,13 Prozent auf 38'849 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dottikon 2023/24: Umsatz 326,3 Mio Fr. (VJ 319,5 Mio) EBIT 89,8 Mio Fr. (VJ 96,0 Mio) Reinergebnis 80,6 Mio Fr. (VJ 87,7 Mio) Dividende 0 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2024/25: Nettoumsatz über dem Vorjahr erwartet Nominiert Pierre-Alain Ruffieux als Vizepräsident des VR vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - EFG 4 Mte: Kundengelder (per 30.04.) 157,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 155,0 Mrd) Neugeldzufluss 3,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,9 Mrd) Reingewinn übersteigt 110 Mio Fr Cost/Income-Ratio von 72,5 Prozent Seit Anfang Jahr 26 neue Kundenberater angestellt Keine Angaben im 4Mte-Release zu möglichen Gesprächen mit Julius Bär CEO an Call: Alle Regionen haben Neugeldzufluss beigetragen Kommentieren Marktgerüchte nicht Vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Epic Suisse Q1: Portfoliowert 1,54 Mrd. Fr. (Ende 2023: 1,54 Mrd.) Gesamtertrag 16,7 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) - Feintool stellt Feinschneidproduktion in Europa neu auf verlagert Grossserienfertigung von Lyss nach Tschechien 70 Stellen stehen zur Disposition Restrukturierungsaufwand von 10 - 12 Mio Fr. im 2024 Danach Verbesserung EBIT um 7 Mio. Fr. pro Geschäftsjahr erwartet - Lem 2023/24: Umsatz 405,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 414,3 Mio) EBIT 81,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,5 Mio) EBIT-Marge 20,0 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent) Reingewinn 65,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,9 Mio) Dividende 50,00 Fr. (AWP-Konsens: 51,20 Fr.; 2022/23 52,00 Fr.) 2024/25: «Moderates» Marktumfeld erwartet Gegenwind hauptsächlich wg anhaltendem Lagerabbau bei Kunden Verbesserung des Umfelds im zweiten Semester erwartet - StarragTornos: Michael Hauser übergibt operative Führung an Martin Buyle Hauser zieht sich auf Amt des VR-Präsidenten zurück Umsetzung der Fusion kommt gut voran - Varia US Q1: Mieteinnahmen 28,1 Mio USD (VJ 34,1 Mio) EBITDA 14,6 Mio USD (VJ 18,1 Mio) Reinergebnis -7,0 Mio USD (VJ -34,0 Mio) Erwarten anhaltenden Druck auf Portfoliobewertungen Erholung Marktaktivitäten Anfang 2025 erwartet - DKSH schliesst Distributionsvertrag mit Colourscapes für Europa ab - EEII führt ausserordentliche GV durch am 17.6. - Wisekey schlägt 3 neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis 2023/24 (BMK 10.00 Uhr) - Lem: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SenioResidenz AG: aoGV zur Fusion mit Novavest (09.30 Uhr) GV: R&S Mittwoch: - Arundel: GV u.a. Dekotierung (10.30 Uhr) - Novavest: aoGV zu Fusion mit SenioResidenz (09.30 Uhr) GV: Romande Energie, Warteck Invest, Youngtimers Donnerstag: GV: TKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2024 (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Donnerstag) - Seco: BIP Q1 2024 (Donnerstag) - SNB: Referat Thomas Jordan bei Bank of Korea International Conference Ausland: - US: FHFA-Hauspreisindex 3/24 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/24 (15.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/24 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 (geplant per 30.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Accelleron (0,85 Fr.) - Helvetia (6,30 Fr.) - Phoenix Mecano (30,00 Fr.) per 30.05: - R&S (0,25 Fr.) per 31.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9922 - USD/CHF: 0,9122 - Conf-Future: -13 BP auf 147,87 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,775 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,24 Prozent auf 11'961 Punkt e - SLI (Montag): +0,22 Prozent auf 1'962 Punkte - SPI (Montag): +0,24 Prozent auf 15'974 Punkte - Dax (Montag): +0,44 Prozent auf 18'775 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,37 Prozent auf 8'132 Punkte

