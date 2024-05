STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Konsolidierungstrend der vergangenen Tage am Donnerstag anhalten. Getrübt wird die allgemeine Börsenstimmung von der sich verfestigenden Ansicht, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen wegen der hartnäckigen Inflation länger auf ihrem hohen Niveau belassen könnte als bislang erwartet. Hinzu kommen Aussagen von Fed-Mitgliedern, wonach gar eine Zinserhöhungen nicht völlig ausgeschlossen sei. - SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 11'769,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,06 Prozent auf 38'442 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,58 Prozent auf 16'921 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,68 Prozent auf 37'908 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Rob Karofsky wird Präsident von UBS Americas und Co-Präsident von GWM Iqbal Khan wird President UBS Asia-Pacific zusätzl. zu Co-President GWM George Athanasopoulos, Marco Valla werden Co-Presidents Investment Bank Naureen Hassan und Ulrich Körner verlassen die Bank Damian Vogel folgt auf Christian Bluhm als Group Chief Risk Officer Edmund Koh wird Regional Chair Asia-Pacific HR-Chef Stefan Seiler neu auch verantwortlich für Group Communications - APG: JCDecaux und Pargesa verkaufen ihre Anteile an die NZZ - Arundel-Aktionäre stimmen Dekotierungsplänen zu - Helvetia 2023: Betriebsergebnis BVG-Geschäft 48,9 Mio Fr. (VJ 56,8 Mio) - Novavest: Generalversammlung macht Weg für Fusion mit SenioResidenz frei NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM real +9,6 Prozent, nominal +9,1 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 3,91 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe April zum VM real +3,2 Prozent, nominal +5,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte April unbereinigt 2,15 Mrd Fr. (nom. +4,5 Prozent gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG: JCDecaux und Pargesa verkaufen ihre Anteile an die NZZ - Idorsia: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,377 Prozent/3,401 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 4,589 Prozent - Skan: Swisscanto meldet Anteil von 3,04 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Thurgauer KB Freitag: - Keine Termine Montag: - GV: PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Mai (09.00 Uhr) Seco: BIP Q1 2024 (09.00 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze April 2024 (Freitag) Dienstleistungsumsätze März 2024 (Freitag) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 5/24 (11.00 Uhr) Vertrauen im Dienstleistungssektor 5/24 (11.00 Uhr) Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 5/24 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 4/24 (11.00 Uhr) - IT: Erzeugerpreise 4/24 (11.00 Uhr) - US: BIP Q1/24 (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 4/24 (14.30 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 4/24 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 4/24 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Arundel (beantragt, Termin noch unbekannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 (Kotierung neue Aktien ab 29.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Clariant (0,42 Fr.) - R&S (0,25 Fr.) per 31.05: - Romande Energie (1,44 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9847 - USD/CHF: 0,9122 - Conf-Future: -68 BP auf 146,87 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,82 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,51 Prozent auf 11'794 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,69 Prozent auf 1'931 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,64 Prozent auf 15'742 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,10 Prozent auf 18'473 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,43 Prozent auf 7'935 Punkte

awp-robot/sw/ra