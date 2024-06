- SMI vorbörslich: +0,46 Prozent auf 12'056,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,51 Prozent auf 38'686 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,01 Prozent auf 16'735 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,19 Prozent auf 38'945 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Cosmo 2023: Ergebnis nach Steuern -4,7 Mio EUR (VJ 17,5 Mio) Betriebsergebnis 6,1 Mio EUR (VJ 28,1 Mio) Umsatz 92,8 Mio EUR (VJ 102,1 Mio) 2024: Operatives Ergebnis von 159,4-169,4 Mio EUR erwartet vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - Spexis 2023: Reinverlust gemäss ungepr. Zahlen -19,6 Mio Fr. (VJ -18,6 Mio) Weiterhin Gespräche mit Hauptgläubiger Sprim Global Investments erhält weitere Verlängerung für Jahresbericht 2023 bis Ende Juli - Warteck Invest: Angebotspreis der neuen Aktien bei 1'530 Fr. Erwarteter Bruttoerlös aus Kapitalerhöhung 94,7 Mio Fr. - CI Com werden auf unbestimmte Zeit vom Handel an der SIX suspendiert - Leclanché 2023: Nettoverlust 70,5 Mio Fr. (VJ 85,6 Mio) - Molecular Partners mit positiven Studiendaten zu MP0317 an ASCO-Kongress - Orascom Development verkauft RAK Tourism Investment FZC für 40 Mio USD - Relief Therapeutics: Interim-Chefin verlässt Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swisscard: Anteilseigner-Vereinbarung (CS und Amex) wird nicht erneuert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,75 Prozent - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Swisscard: Anteilseigner-Vereinbarung (CS und Amex) wird nicht erneuert - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 13,947 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: PEH Dienstag - Burckhardt: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2024 Ausland: - IT: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (09.45h) - FR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig, 09.50h) - DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig, 09.55h) - ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig, 10.00h) - GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig, 10.30h) - US: S&P Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (endgültig, 15.45h) Bauinvestitionen 4/24 (16.00h) ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/24 (16.00h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17. bis 28. Juni) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen, Suspendierungen etc.: - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) - Ci Com (bis auf weiteres vom Handel suspendiert) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist 6. bis 17. Juni 2024 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Thurgauer KB (3,30 Fr.) per 06.06: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9780 - USD/CHF: 0,9013 - Conf-Future: +19 BP auf 145,94 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,915 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,98 Prozent auf 12'001 Punkte - SLI (Freitag): +0,69 Prozent auf 1'955 Punkte - SPI (Freitag): +0,85 Prozent auf 15'992 Punkte - Dax (Freitag): +0,01 Prozent auf 18'498 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,73 Prozent auf 7'993 Punkte

awp-robot/sw/kw