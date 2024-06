- SMI vorbörslich: -0,22 Prozent auf 11'980,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,30 Prozent auf 38'571 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,56 Prozent auf 16'829 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,34 Prozent auf 38'791 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS/CS: Fitch belässt Rating für Covered Bonds von CS auf «AAA» - Burckhardt 2023/24: Umsatz 982,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 966 Mio) EBIT 121,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112 Mio) Dividende 15,50 Fr. (AWP-Konsens: 13,33 Fr.) Auftragseingang 1124,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1026 Mio) Reinergebnis 90,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84 Mio) EBIT-Marge 12,4 Prozent (AWP-Konsens: 11,6 Prozent) 2024/25: Umsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd Fr. angepeilt EBIT-Marge auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr angepeilt Umsatz-Mittelfristziel angehoben auf 1,2 Mrd Fr. setzt neue Rekordmarken (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Property plant Börsengang von HSO Fund nun fürs vierte Quartal 2024 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta meldet Eigenanteil von 3,038 Prozent/6,319 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,56 Prozent/7,127 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von 3,007 Prozent - Temenos: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,126 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 10.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2024 (08.30 Uhr) Logiernächte April/Wintersaison 2024 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2024 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 5/24 (09.55 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 4/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist 6. bis 17. Juni 2024 EX-DIVIDENDE DATEN: per 06.06: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9751 - USD/CHF: 0,8944 - Conf-Future: +25 BP auf 146,27 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,879 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,05 Prozent auf 12'007 Punkte - SLI (Montag): -0,25 Prozent auf 1'950 Punkte - SPI (Montag): -0,06 Prozent auf 15'983 Punkte - Dax (Montag): +0,60 Prozent auf 18'608 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,24 Prozent auf 7'998 Punkte

awp-robot/sw/kw