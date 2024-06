- SMI vorbörslich: +0,34 Prozent auf 12'050,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,36 Prozent auf 38'711 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,17 Prozent auf 16'857 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,01 Prozent auf 38'447 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom-Tochter Fastweb verkauft ihre FiberCop-Anteile Verkaufspreis für 4,5 Prozent-Anteil ist 438,7 Mio EUR Vollzug der Transaktion wird im dritten Quartal 2024 erwartet vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Holcim übernimmt britische Schotter-Recyclingfirma Land Recovery - UBS Group: S&P erhöht Ausblick auf «stabil» - Avolta kooperiert am Flughafen in Mailand mit Fintech-Unternehmen Utu - LUKB behält Minderheitsanteil (26,8 Prozent) an Belvédère Asset Management - Metall Zug: Joint Venture mit Miele steht vor Vollzug - Spexis erhebt Beschwerde gegen SIX-Aussetzung des Handels mit den Aktien - Swissquote-CEO setzt grosse Hoffnungen in KI (FuW) - Wisekey-Tochter Sealsq erhält Auftrag aus Saudi-Arabien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - China: Caixin-Dienstleisterstimmung hellt sich deutlich auf - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: NZZ AG meldet Anteil von 25 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,002 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,03 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,631 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 88,374 Prozent - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison 2024 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Mai 2024 Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) (09.55 uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Produzentenpreise 4/24 (11.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (Woche) (13.00 Uhr) ADP Beschäftigung 5/24 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 5/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Services Index 5/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist 6. bis 17. Juni 2024 EX-DIVIDENDE DATEN: per 06.06: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10f Uhr) - EUR/CHF: 0,9694 - USD/CHF: 0,8912 - Conf-Future: +62 BP auf 146,89 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,851 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,02 Prozent auf 12'009 Punkte - SLI (Dienstag): -0,06 Prozent auf 1'949 Punkte - SPI (Dienstag): -0,02 Prozent auf 15'979 Punkte - Dax (Dienstag): -1,09 Prozent auf 18'406 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,69 Prozent auf 7'938 Punkte

