- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 12'167,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,25 Prozent auf 38'807 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,96 Prozent auf 17'188 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,70 Prozent auf 38'758 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Addex Q1: Reinergebnis -3,1 Mio Fr. (VJ -2,4 Mio) Liquide Mittel 1,6 Mio Fr. (Ende 2023: 3,9 Mio) - Airesis 2023: Umsatz 121 Mio Fr. (VJ 149,7 Mio) Nettoergebnis -36 Mio Fr. (VJ -3,9 Mio) 2024: Erwarten 2024 Umsatzwachstum von rund 40 Prozent erhält erneut Fristverlängerung von SER für Geschäftsbericht bis 30.6. - Bossard-CEO: Absatzmarkt in Asien verschiebt sich von China nach Indien (NZZ) - HLEE plant Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion - Leonteq kooperiert mit Smartphone-Bank Neon im Bereich Vorsorge - Meyer Burger-Module erreichte höchste Kategorie in Zuverlässigkeitstests - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Mai 2,3 Prozent (VM 2,3 Prozent), saisonber. 2,4 Prozent (VM 2,3 Prozent) Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie April -0,2 Prozent gg VM (PROG +0,6) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Jcdecaux SE/Pargesa Asset Mgmt melden 30,296 Prozent; Jcdecaux SE 16,519 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,579 Prozent/8,005 Prozent - Kardex: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,988 Prozent - Leonteq: UBS Fund Management AG meldet Anteil von 3,067 Prozent PRESSE MITTWOCHABEND/DONNERSTAG - Glencore erwägt Verkauf der Beteiligung an Kazzinc (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Addex: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (16.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - Sulzer: Capital Markets Day (ab 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte April/Wintersaison 2024 (08.30) - SNB: Devisenreserven Mai 2024 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 4/24 (11.00 Uhr) - EU: EZB, Zinsentscheid (14.15, PK 14.45 Uhr) - US: Handelsbilanz 4/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist 6. bis 17. Juni 2024 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9702 - USD/CHF: 0,8915 - Conf-Future: +36 BP auf 145,86 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,839 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,17 Prozent auf 12'150 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,25 Prozent auf 1'973 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,02 Prozent auf 16'141 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,93 Prozent auf 18'576 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,11 Prozent auf 8'007 Punkte

awp-robot/sw/uh