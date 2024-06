STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag kaum verändert erwartet. Nach dem Anstieg auf ein Zweijahreshoch am Vortag dürften sich die Anleger zunächst wohl zurückhalten, heisst es am Markt. Dies auch, weil am Nachmittag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Davon werden Hinweise darauf erwartet, wann in den USA die Zinswende eingeläutet werden könnte. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'229,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,20 Prozent auf 38'886 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,09 Prozent auf 17'173 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,16 Prozent auf 38'641 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-AT1-Gläubiger reichen in USA Sammelklage gegen Schweiz ein - Novartis besetzt Morphosys-Vorstand neu - Investis verkauft Real Estate Service-Segment an PHM Group TopCo Oy Transaktionswert 240 Mio - Vollzug in den kommenden Wochen Konzentration auf direkte Immobilienanlagen Kaufverträge über 201 Mio Fr. bereits unterzeichnet Übernimmt Minderheitsbeteiligung an PHM Group CEO Stéphane Bonvin zur Wahl in den VR der PHM-Gruppe vorgeschlagen - Aluflexpack: Constantia hält nach Ablauf der Nachfrist 96,56 Prozent der Aktien - Lastminute.com reorganisiert Aktionärsstruktur und erhöht Free Float - Spexis-VR beantragt Erhöhung des Kapitalbands und des bedingten Kapitals - Talenthouse: Beschwerdeinstanz bestätigt Dekotierung - Anfechtung wird geprüft - Temenos lanciert Aktienrückkauf über 200 Millionen Franken vorbörsliche Indikation +2,7 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immofonds will Kapital um rund 150 Millionen Franken erhöhen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: MAY IMPORTS +5.2 Prozent Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS MAY EXPORTS +11.2 Prozent Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS MAY IMPORTS +1.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.6 Prozent Y/Y: CUSTOMS MAY EXPORTS +7.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.3 Prozent Y/Y: CUSTOMS MAY TRADE SURPLUS +$82.62 BLN VS APR +$72.35 BLN - JP: APRIL HOUSEHOLD SPENDING +0.5 Prozent Y/Y; MARCH -1.2 Prozent - DE: HANDELSBILANZSALDO APRIL 22,1 MRD EURO (PROGNOSE 22,7) EXPORTE APRIL +1,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,1) IMPORTE APRIL +2,0 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) GESAMTPRODUKTION APRIL -3,9 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -3,0) GESAMTPRODUKTION APRIL -0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Gruppe aus 23 Manangement und VR-Mitgliedern/Timothy Dyer melden 8,314 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Sulzer: Capital Markets Day (ab 10.00 Uhr) Dienstag: - GV: Sonova WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Mai 2024 (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - DE: Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose (08.30 Uhr) - ZO: BIP Q1/24 (3. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Beschäftigung Q1/24 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 5/24 (14,30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 4/24 (endgültig) (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 4/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist 6. bis 17. Juni 2024 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9688 - USD/CHF: 0,8897 - Conf-Future: +49 BP auf 146,35 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,812 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,75 Prozent auf 12'241 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,66 Prozent auf 1'986 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 16'251 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,41 Prozent auf 18'653 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,29 Prozent auf 8'040 Punkte

awp-robot/sw/ra