- SMI vorbörslich: -0,04 Prozent auf 12'250,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,22 Prozent auf 38'799 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,23 Prozent auf 17'133 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,88 Prozent auf 39'025 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält EU-Zulassung für Krebs-Mittel Alecensa erhält US-Zulassung für 4in1-Test mit positiven Daten für Evrysdi bei SMA Vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - ABB beantragt bei US-Börse Befreiung von den Berichtspflichten - Kühne+Nagel plant neues Fulfilment- und Distributionszentrums in Dubai - Dormakaba verkauft Südafrika-Geschäft an Management Käufer ist das lokale Management - Metall Zug: Joint Venture «SteelcoBelimed» startet heute Erwarten EBIT-wirksamen Buchgewinn von 65-70 Mio. Fr. - Sulzer formuliert mit «Strategie 2028» neue Mittelfristziele strebt EBITDA-Marge von über 17 Prozent an strebt ROCE über 22 Prozent an (organisch) Organisches Umsatzwachstum über dem Markt angestrebt Über 40 Initiativen zur Freisetzung Wachstumskapazitäten Excellence mit über 40 Initiativen zur Steigerung der Rentabilität Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Barry Callebaut platziert 700-Millionen-Euro-Anleihe - DKSH lanciert digitales Zahlungssystem in Kambodscha - HLEE: US-Sanktionen gegen Grossaktionär Alex Studhalter aufgehoben - Santhera startet mit DMD-Mittel Agamree in China Frühzugangsprogramm NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta meldet Eigenanteil von 2,758 Prozent/5,975 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 7,783 Prozent - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 5,009 Prozent - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sulzer: Capital Markets Day (ab 10.00 Uhr) Dienstag: - GV: Sonova (15.00 Uhr) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai (09.00 Uhr) Ausland: - EUR: Sentix Investorvertrauen 6/24 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (nach Übernahmeangebot geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist bis 17. Juni 2024 (12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.06: - Sonova (4,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9645 - USD/CHF: 0,8972 - Conf-Future: -52 BP auf 145,83 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,818 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,11 Prozent auf 12'255 Punkte - SLI (Freitag): +0,04 Prozent auf 1'987 Punkte - SPI (Freitag): +0,08 Prozent auf 16'264 Punkte - Dax (Freitag): -0,51 Prozent auf 18'557 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,06 Prozent auf 8'002 Punkte

awp-robot/sw/