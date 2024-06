- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 12'151,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,18 Prozent auf 38'868 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,35 Prozent auf 17'193 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,22 Prozent auf 39'125 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group sichert sich Kundenzusagen von 15 Mrd USD - Swiss-Life-Immobilienfonds übernimmt Portfolio von Muttergesellschaft - UBS-Schweiz-Chefin: Fusion UBS-/CS-Schweiz bereits im Juli möglich (Inti NZZ) - Medartis: Rücktritt von CEO Christoph Brönnimann Brönnimann bleibt, bis ein Nachfolger feststeht - Avolta-Tochter HMSHost schliesst 15-Jahres-Vertrag am Flughafen Sacramento - DKSH vertreibt künftig Produkte von SciGen auch in Malaysia - Molecular Partners und Orano Med erzielen erste positive Forschungsergebnisse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - EFV/SNB: Bund und stockt Anleihen 2034 und 2043 auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,271 Prozent/7,702 Prozent - Lastminute: Sterling Strategic Value Fund, Sicav-Raif meldet Anteil von 6,927 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,123 Prozent PRESSE DIENSTAG - Glencore gewinnt Öl-Liefervertrag in Grossbritannien (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Sonova (15.00 Uhr) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2024 (nachbörslich) Donnerstag: - Valiant: Vorstellung neue Strategie (MK 09.00 Uhr. Zürich) - GV: Idorsia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe Ankündigung Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2024 (Donnerstag) - Schweiz Tourismus: Sommerferienprognosen 2024 (Donnerstag) Ausland: - Keine wichtigen Termine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist (bis 17. Juni 2024, 12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.06: - Sonova (4,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9655 - USD/CHF: 0,8963 - Conf-Future: +16 BP auf 145,99 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,857 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,95 Prozent auf 12'138 Punkte - SLI (Montag): -0,72 Prozent auf 1'973 Punkte - SPI (Montag): -0,92 Prozent auf 16'115 Punkte - Dax (Montag): -0,34 Prozent auf 18'495 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,82 Prozent auf 7'894 Punkte

awp-robot/sw/