- SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'154,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 38'712 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,53 Prozent auf 17'608 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,27 Prozent auf 38'771 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch Group: Chief Controlling Officer Peter Steiger geht in Ruhestand drei neue Mitglieder in Erweiterte Konzernleitung berufen beruft Damiano Casafina und Sylvain Dolla in Konzernleitung - Schindler beruft Danilo Calabrò and Vikén Martarian in Konzernleitung - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Mai entspricht 102 Prozent von 2019er-Niveau Passagierzahl Mai 2,77 Mio (+9,4 Prozent gg VJ) Kommerzumsatz Mai 55,4 Mio Fr. (+3,5 Prozent gg VJ) Zum ersten Mal Vorkrisenniveau auf Monatsbasis übertroffen - Valiant - Ziel bis 2029: Gesamtkapitalquote 15-17 Prozent (bisher 15-17 Prozent) Ausschüttungsquote «mindestens 50 Prozent» (bisher 50-70 Prozent) 2029: Übergeordnetes Ziel ist Erhöhung der Rentabilität Wachstum bleibt Ziel - verstärkter Fokus auf KMU gibt sich neue Mittelfristziele bis 2029 vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - LEM: CFO Andrea Borla verlässt Unternehmen Ende November 2024 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Constantia Flexibles/Montana Tech/Xoris melden 96,557 Prozent/1,607 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Migros will über weitere Abbaupläne in 1 Woche berichten (Inside Paradeplatz) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Valiant: Vorstellung neue Strategie (MK 09.00 Uhr) - GV: Idorsia Freitag: - GV: AMS Osram Montag: - GV: Airesis, HBM, EEII: aoGV (Zuwahl neue VR-Mitglieder) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (Schätzung nach Q1, Montag) Erste Schätzung Logiernächte Mai 2024 (Montag) - KOF: Konjunkturprognose Sommer (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer (Montag) Ausland: - EUR: Industrieproduktion 4/24 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche. 14.30 Uhr) Erzeugerpreise 5/24 (14.30 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist (bis 17. Juni 2024, 12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (4,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9675 - USD/CHF: 0,8952 - Conf-Future: +99 BP auf 146,40 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,854 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 12'168 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,85 Prozent auf 1'978 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,83 Prozent auf 16'165 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,42 Prozent auf 18'631 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,37 Prozent auf 7'865 Punkte

awp-robot/sw/kw