- SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 12'126,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,17 Prozent auf 38'647 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,34 Prozent auf 17'668 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,46 Prozent auf 38'897 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech ernennt Meeta Sunderwala zur Finanzchefin ad interim - Kühne+Nagel eröffnet in Rheinland-Pfalz neues Kontraktlogistik-Zentrum - Zurich startet früher angekündigten Aktienrückkauf am 17. Juni - Calida ernennt Irem Aydin zur neuen General Managerin der Marke Calida - Anleihe: EFG Bank nimmt mit 2 Tranchen 370 Mio Franken auf - Emmi ernennt Oliver Wasem zum neuen CFO - Sacha Gerber verlässt Firma - Molecular Partners präsentiert positive Daten für Kandidaten MP0621 - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung erhöht direkte Beteiligung auf 6,2 Prozent - Wisekey: Rücktritt von CFO Peter Ward - Nachfolger wird John O'Hara NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immobilienfonds La Foncière nimmt mit Kapitalerhöhung 113 Mio Fr. ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: BOJ keeps overnight call rate at 0,0 Prozent TO 0,1 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,998 Prozent - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung erhöht direkte Beteiligung auf 6,2 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG/FREITAG - Bloomberg: UBS dürfte China-Geschäft der CS an Staatsfonds verkaufen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Ams Osram Montag: - EEII: aoGV (Zuwahl neue VR-Mitglieder) - GV: Airesis, HBM Dienstag: - GV: Santhera WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (Schätzung nach Q1, Montag) Erste Schätzung Logiernächte Mai 2024 (Montag) - KOF: Konjunkturprognose Sommer (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer (Montag) Ausland: - US: Import- und Exportpreise 5/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 6/24 (16.00 Uhr) - FR: Konsumentenpreise 5/24 (endgültig; 08.45 Uhr) - DE: DIW-Konjunkturprognose (09.00 Uhr) - EU: Handelsbilanz (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist (bis 17. Juni 2024, 12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9599 - USD/CHF: 0,8944 - Conf-Future: +35 BP auf 146,75 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,794 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,59 Prozent auf 12'096 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,75 Prozent auf 1'963 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,60 Prozent auf 16'069 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,96 Prozent auf 18'266 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,04 Prozent auf 7'708 Punkte

