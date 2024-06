- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'064,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,15 Prozent auf 38'589 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,12 Prozent auf 17'689 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,82 Prozent auf 38'109 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche legt positve Studiendaten für Krebsmittel Columvi vor vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Schindler-Chef will zu Konkurrenz aufschliessen (Inti NZZ) - Pierer Mobility passt Guidance für 2024 an Verkaufszahlen 2024 werden unter den Erwartungen liegen 2024: Umsatzrückgang von 10-15 Prozent f. Segmente Motor- u Fahrrad Negativer EBIT von 110 bis 130 Mio EUR bei Fahrrad Negatives Fahrrad-Ergebnis wg Abwertung und Restrukt. Motorrad mit ausgeglichenem bis leicht positiven EBIT «Erhebliche» Belastung für EBIT durch hohe Kapitalbindung Umfangreiches Massnahmenpaket in Umsetzung Neuausrichtung des Fahrradbereichs Verschärftes Kostenmanagement in Österreich - BKB: Karoline Sutter und Urs Berger treten aus Bankrat zurück - Cicor ändert die Rechnungslegungsmethode für Bilanzierung von Goodwill - Novavest und Senioresidenz haben Fusion per 14. Juni vollzogen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland: - JP: MNI APRIL CORE MACHINE ORDERS -2.9 Prozent M/M; MAR +2.9 Prozent - CN: MAY INDUSTRIAL OUTPUT +5.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.9 Prozent Y/Y: JAN-MAY INDUSTRIAL OUTPUT +6.2 Prozent Y/Y VS JAN-APR +6.3 Prozent Y/Y MAY RETAIL SALES +3.7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +2.8 Prozent Y/Y MAY UNEMPLOYMENT RATE +5.0 Prozent VS APR +5.0 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,057 Prozent - Avolta meldet Eigenanteil von 3,054 Prozent/5,975 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Pierer Mobility: Conf. Call zu Gewinnwarnung (09.00 Uhr) - EEII: aoGV (Zuwahl neue VR-Mitglieder) - GV: Airesis, HBM Dienstag: - GV: Santhera Mittwoch: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (Schätzung, 08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Mai 2024 (14.00 Uhr) - KOF: Konjunkturprognose Sommer (09.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer (09.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q4/Gesamtjahr 2023 (Dienstag) - Ausland: - EUR: Arbeitskosten Q1/24 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Empire State Index 6/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist (bis HEUTE 12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9519 - USD/CHF: 0,8907 - Conf-Future: +53 BP auf 147,28 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,733 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,42 Prozent auf 12'045 Punkte - SLI (Freitag): -0,78 Prozent auf 1'948 Punkte - SPI (Freitag): -0,46 Prozent auf 15'994 Punkte - Dax (Freitag): -1,44 Prozent auf 18'002 Punkte - CAC 40 (Freitag): -4,60 Prozent auf 7'503 Punkte

awp-robot/sw/