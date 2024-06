- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 12'058,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,15 Prozent auf 38'835 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03 Prozent auf 17'862 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,03 Prozent auf 38'495 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-CEO: Können nicht den Preis für CS-Untergang zahlen Im hart umkämpften Wettbewerb genügen lokale Banken nicht - Zurich baut Beteiligung an indischer Versicherung Kotak aus - Swiss-Life-Immobilienfonds mit Ausgabepreis für Kapitalerhöhung bei 114,80 Fr. - Cosmo-Diagnostikum Lumeblue erhält Zulassung in China vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Galderma kann mit erweiterter Herstellungslizenz in Schweden expandieren - ZGKB-Geschäftsleitungsmitglied Daniela Hausheer tritt im Juni 2025 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq erwirbt grossen Batteriespeicher in Finnland - Sunrise-Chef ortet fehlende politische Führung bei Digitalisierung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novavest: Peter Mettler meldet Anteil <3 Prozent; R. Schubiger <3 Prozent; Arabella neu 3,13 - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,067 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Ankündigung Donnerstag: - Klingelnberg: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: CPH zu Aufsplittung (ao GV), Lastminute Freitag: - GV: Curatis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2024 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex April (Donnerstag) Ausland: - EU: EZB Leistungsbilanz 4/24 (10.00 Uhr) Bauproduktion 4/24 (11.00 Uhr) - US: NAHB-Index 6/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9495 - USD/CHF: 0,8841 - Conf-Future: +5 BP auf 147,64 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,714 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,36 Prozent auf 12'047 Punkte - SLI (Dienstag): +0,43 Prozent auf 1'949 Punkte - SPI (Dienstag): +0,38 Prozent auf 16'007 Punkte - Dax (Dienstag): +0,35 Prozent auf 18'132 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,67 Prozent auf 7'629 Punkte

awp-robot/sw/