- SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 12'072,63 Pkte (SMI Vortag +0,11 Prozent) - Dow Jones (Mittwoch): Feiertag, Börse geschlossen - Nasdaq Comp (Mittwoch): Feiertag, Börse geschlossen - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 38'620 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erbringt für Sézane neu auch Logistik-Dienstleistungen in den USA - Roche lanciert neuartigen Test zur Diagnose von Blutkrebspatienten - Klingelnberg 2023/24: Umsatz 303,5 Mio EUR (VJ 309,0 Mio) EBIT 25,1 Mio EUR (VJ 23,8 Mio) Reinergebnis 17,2 Mio EUR (VJ 20,8 Mio) Auftragseingang 311,4 Mio EUR (VJ 300,4 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,40 Fr.) 2024/25: leicht mehr Umsatz, EBIT-Marge über 8 Prozent erw. Erwarten Verlangsamung Auftragseingang im H1 COO Philipp Kannengiesser wird CEO Jan Klingelnberg konzentriert sich auf VR - Arbonia verkauft Areal in Arbon für 34 Millionen Franken an HRS - Basilea verpartnert Krebskandidaten Lisavanbulin mit Glioblastoma Foundation - DKSH erhält Auftrag von Biotechunternehmen Peoplebio in Malaysia - Moody's bekräftigt SGKB-Kreditratings - Ypsomed erreicht für Mylife Loop wichtigen Schritt für US-Zulassung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2024 Basisszenario geht von moderatem Wachstum der Weltwirtschaft aus Inlandorient. Banken sollten relevanter Negativschocks tragen können Inlandorient. Banken vor allem anfällig bei signifikanten Zinsanstieg UBS auf gutem Weg TBTF-Anforderungen auf Stammhaus-Ebene zu erfüllen UBS erfüllt TBTF-Anforderungen per Q1 2024 bereits auf Gruppenstufe Bezügl. Kapital Schwachstellen in regulatorischer Architektur beheben Verbesserungsbedarf im Bereich Recovery- und Resolution-Planung BAZG: Exporte Mai zum VM real -3,5 Prozent, nominal -1,6 Prozent (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Mai 4,13 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Mai zum VM real -4,3 Prozent, nominal -3,8 Prozent (saisonbereinigt) Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,29 Mrd Fr. (nom. -2,2 Prozent gg VJ) - Ausland: DE: Erzeugerpreise Mai 0,0 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,1) Erzeugerpreise Mai -2,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,099 Prozent - Kuros: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Novavest: Vorsorgestiftung Ärzte und Tierärzte Pat-Bvg meldet 5,524 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Klingelnberg: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: CPH zu Aufsplittung (ao GV), Lastminute Freitag: - GV: Curatis Montag - GV: EEII WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex April (08.30 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Montag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - GB: BoE, Zinsentscheid 6/24 (14.30 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1/24 (14.30 Uhr) Leistungsbilanz Q1/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 6/24 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (17.00 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen 6/24 vorläufig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9486 - USD/CHF: 0,8838 - Conf-Future: -16 BP auf 147,54 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,71 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,11 Prozent auf 12'060 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,03 Prozent auf 1'950 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,07 Prozent auf 16'018 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,35 Prozent auf 18'068 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 7'570 Punkte

awp-robot/sw/